Mariska Hargitay recordó el momento devastador que cambió su vida para siempre

Mariska Hargitay decidió proteger los sentimientos de su padre adoptivo y fingió creer su negativa sobre la verdadera paternidad (REUTERS/Jeenah Moon)

Mariska Hargitay, conocida por su papel protagónico en La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales, reveló en una reciente entrevista los detalles del momento que cambió su vida para siempre.

La revelación llegó cuando Hargitay tenía 25 años, durante una visita a la casa de Sabin Gray, director del club de fanáticos de Jayne Mansfield.

Durante el encuentro, Gray le mostró diversos objetos antiguos relacionados con su madre fallecida en un accidente vehicular, incluyendo fotografías, vestidos y accesorios.

“Fue muy duro”, declaró Hargitay, de 61 años, en el podcast Call Her Daddy, refiriéndose al momento en que conoció sobre Nelson Sardelli, su padre biológico.

Y agregó: “Él me estaba mostrando todas estas fotos, vestidos que ella había usado que él coleccionaba, aretes que llevaba puestos, cosas de películas, utilería o lo que fuera, y entonces me dice: ‘¿Quieres ver una foto de Nelson?' Y solo lo miré, y una descarga atravesó mi cuerpo, y dije: ‘¿Quién es Nelson?' y entonces supe en un segundo".

La actriz reveló que descubrió la identidad de su padre biológico durante una visita casual a un coleccionista de memorias de su madre (Grosby Group)

La actriz describió la reacción inmediata de Gray al darse cuenta de su error: “Vi cómo la sangre se le drenaba de la cara, y como que entró en pánico y se puso blanco, y entonces dijo: ‘Oh, probablemente no sea cierto, probablemente no sea cierto’”.

Relató que fue en ese momento cuando supo la verdad, y que Gray no podía creer que ella no lo supiera.

Nelson Sardelli, de 90 años, es un antiguo artista de Las Vegas que aparece en el nuevo documental de Hargitay titulado My Mom Jayne, que se estrenará el 27 de junio en Max.

Al ver la fotografía de Sardelli, Mariska Hargitay supo inmediatamente que se trataba de su padre biológico: “A nivel celular, era como ADN hablando con ADN”.

El impacto emocional fue devastador para la estrella televisiva. “Realmente pensé que mi vida había terminado. Recuerdo salir y manejar hacia la casa de mi hermano, y pensé que iba a chocar mi auto porque no estaba presente”, confesó.

Confesó estar “totalmente disociada” y fuera de sí en ese momento, no siquiera tenía idea de cómo llegó a la residencia de su hermano. “Sabía que no debería estar manejando”, admitió.

Hargitay confesó que sintió una "descarga" en su cuerpo al escuchar por primera vez el nombre de Nelson Sardelli (REUTERS/Stephane Mahe)

Después de verificar con uno de sus hermanos que él tampoco conocía la verdad sobre su paternidad, ella decidió confrontar a Mickey Hargitay.

La conversación tuvo lugar mientras él construía una casa para Mariska, lo que esta describió como una metáfora dolorosa.

“Estaba llorando histéricamente y en un estado, y escucha sobre esta metáfora: Mi papá me estaba construyendo, físicamente construyendo, una casa, así que manejo hasta la casa que él me está construyendo y lo confronto”, recordó.

Mickey negó categóricamente la información, insistiendo: “¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Estás loca? Eso no es cierto para nada”.

Él continuó diciéndole que se parecía a su abuelo paterno y que era “una Hargitay hasta el final“.

La artista describió la ironía de la situación: “Soy más parecida a mi papá que cualquiera en toda nuestra familia. Soy la mini Mickey. Y entonces fue un momento extraordinariamente doloroso”.

A pesar del dolor inicial, Hargitay tomó la decisión de proteger los sentimientos de Mickey.

Mariska Hargitay admitió que nunca sabrá si Mickey conocía la verdad sobre su paternidad antes de morir en 2006 (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

“Estaba tan abrumada y era ‘yo, yo, yo, oh Dios mío, mi vida terminó’, y entonces mirando a este hombre que no ha sido nada más que amoroso conmigo, y nada más que este padre increíble para mí y vi su dolor, y me dije: ‘No importa lo que yo sienta. Lo amo y terminamos aquí’”.

En ese sentido, fingió creer la negativa de Mickey y nunca volvieron a hablar del tema. Incluso antes de su muerte en 2006, Mickey solía referirse al incidente como “esa cosa loca que pensaste”, y Hargitay respondía acordando que había sido una locura.

Mariska Hargitay admitió que nunca sabrá si Mickey conocía realmente la verdad. “No lo sé. Nunca lo sabré. Creo que él lo integró como ‘esta es mi nueva realidad’. Tomó una decisión, y esa era su nueva verdad y si es cierto o no emocionalmente, era su verdad”, reflexionó.

A los 30 años, la actriz asistió a un espectáculo de Nelson Sardelli en Atlantic City y se presentó ante él. Según su relato, el encuentro fue emotivo, con Sardelli diciéndole entre lágrimas: “He esperado 30 años para este momento”.

Sin embargo, la reacción inicial de Hargitay fue contundente: “No quiero nada de ti... Ya tengo un padre”.

El encuentro entre la protagonista de "La Ley y el orden: UVE" y su padre biológico en Atlantic City fue emotivo, aunque inicialmente ella lo rechazó completamente (Will Hart/NBC Universal)

Con el tiempo, la relación entre Mariska Hargitay y Nelson Sardelli, así como con sus hermanas por parte de padre, mejoró gradualmente.