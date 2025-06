Mucho más que en ‘Terminator’: Arnold Schwarzenegger reveló con qué película ha ganado más dinero en toda su carrera

Martin Kove rompe el silencio tras morder a Alicia Hannah-Kim en una convención de ‘Cobra Kai’ El intérprete reconoció haber cruzado los límites durante un momento lúdico, ofreciendo disculpas y asegurando que no volverá a repetirse una situación similar

Kevin Costner volvió a defenderse tras acusaciones de presunto abuso en el rodaje de “Horizon” La demandante era una de las dobles de acción de la actriz Ella Hunt y acusa a la producción de someterla a una escena sexual que no estaba en el guion