¿Accidente, suicidio o asesinato? Las teorías que rodean el final de George Reeves, el primer Superman en la televisión

La investigación policial de 1959 concluyó que Reeves se quitó la vida, pero la falta de pruebas físicas alimentó teorías alternativas

La mañana del 16 de junio de 1959, George Reeves fue encontrado muerto en su habitación, desnudo y con una herida de bala en la cabeza. 66 años después, su muerte sigue siendo un enigma, y si bien las autoridades determinaron que fue un suicidio las circunstancias alrededor del caso han generado múltiples teorías y dudas que persisten hasta hoy.

El gran misterio que rodea la muerte de Reeves es que encontraron tres disparos realizados con la misma arma pero los testigos reportaron solo uno, y la presencia de un casquillo bajo el cuerpo generó dudas sobre la versión oficial de su muerte.

Según informó People, la investigación policial de 1959 concluyó que el actor, conocido por interpretar a Superman, se quitó la vida en su domicilio de Los Ángeles a los 45 años. Sin embargo, la falta de pruebas físicas y los testimonios contradictorios alimentaron teorías alternativas que persisten hasta hoy.

La noche de la muerte de Reeves estuvo marcada por testimonios contradictorios y la presencia de varios invitados en su casa

Cuál es la versión oficial de los hechos

De acuerdo con People, la noche del 16 de junio de 1959, Reeves regresó a su casa en Benedict Canyon Drive junto a su prometida, Leonore Lemmon, tras salir a cenar. Poco después de las 23:00, el actor se retiró a su habitación, mientras Lemmon invitó a su amigo, el escritor Robert Condon, y a dos personas más a continuar la velada en la sala. Pasada la 1:00 de la madrugada, Reeves bajó para pedirles que bajaran el volumen y volvió a su dormitorio. Según The Daily Beast, Lemmon comentó a sus invitados: “Va a subir a dispararse”, aunque aseguró que solo bromeaba. Los presentes escucharon un ruido, pero no llamaron a la policía de inmediato.

Según The Guardian, cuando las autoridades llegaron no hallaron huellas dactilares en el arma ni residuos de pólvora en las manos de Reeves. Además, aunque los testigos aseguraron haber oído un solo disparo, la policía encontró tres balas disparadas y un casquillo bajo el cuerpo, lo que no coincidía con los patrones habituales de un suicidio.

El informe oficial de la Policía de Los Ángeles situó la muerte de Reeves entre la 1:30 y las 2:00 de la madrugada. El caso nunca se reabrió y la causa de muerte quedó registrada como suicidio tras analizar los testimonios, la escasa evidencia física y el informe del forense. No obstante, la familia y amigos del actor nunca aceptaron esa conclusión.

A tal punto que su madre, convencida de que su hijo había sido asesinado, contrató a un abogado para reabrir la investigación y logró que se realizara una segunda autopsia. Según The Telegraph, este procedimiento reveló moretones inexplicables en la cabeza y el cuerpo de Reeves. A pesar de ello, tras un mes de indagaciones, el abogado aceptó la versión oficial y Bessolo autorizó la cremación.

El hallazgo de tres disparos y un casquillo bajo el cuerpo de George Reeves contradijo la versión oficial de suicidio

Teorías alternativas: accidente, crimen pasional y mafia

Las teorías alternativas sobre la muerte de George Reeves han circulado durante décadas. Según publicó People, una de las hipótesis más difundidas sostiene que Leonore Lemmon pudo haber disparado accidentalmente al actor tras una discusión, posiblemente motivada por la presencia de invitados en la casa y el malestar de Reeves. Un investigador declaró al programa Unsolved Mysteries que Lemmon se habría enfadado tras una pelea y, sin intención, disparó el arma. Aunque la policía la consideró sospechosa en un principio, nunca se halló evidencia que la vinculara directamente con el hecho.

Otras teorías giran en torno a la relación de Reeves con Toni Mannix, esposa de Eddie Mannix, ejecutivo de la productora Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Reeves y Toni mantuvieron un romance durante más de diez años, con el conocimiento de Eddie. Según The Guardian, la ruptura de Reeves con Toni a principios de 1959, para formalizar su relación con Lemmon, habría devastado a Toni y tensado su matrimonio. Algunos sostienen que Toni pudo haber matado a Reeves por despecho, mientras que otros apuntan a Eddie, quien supuestamente tenía vínculos con la mafia y habría ordenado el asesinato para que su esposa pudiera rehacer su vida.

Según The Telegraph, la versión oficial se apoyó en los supuestos problemas de depresión y dificultades laborales de Reeves tras su paso por Superman.

A pesar de los años transcurridos, la muerte de George Reeves sigue envuelta en misterio. La combinación de pruebas físicas insuficientes, testimonios ambiguos y relaciones personales complejas ha impedido que se cierre definitivamente el debate sobre lo que ocurrió en la madrugada del 16 de junio de 1959 en Los Ángeles.