Katy Perry y Orlando Bloom, cada vez más alejados: el comentario del actor que hirió a la cantante

El viaje de Katy Perry al espacio fue presentado como un hito personal, pero en realidad habría provocado una fuerte discusión con su pareja. (Instagram/KatyPerry/REUTERS)

La relación entre Katy Perry y Orlando Bloom atraviesa una de sus etapas más turbulentas desde que se comprometieron en 2019. Una serie de discusiones recientes, desencadenadas por el criticado viaje espacial de la cantante con Blue Origin, ha puesto a la pareja al borde de la ruptura.

Según revelaron fuentes cercanas a Daily Mail, Bloom calificó el vuelo de “ridículo” y “vergonzoso”, hiriendo profundamente los sentimientos de Perry, quien esperaba una reacción de apoyo tras su experiencia histórica

La aventura de la cantante en la misión espacial de Blue Origin se realizó en abril de este año y fue liderada por Lauren Sánchez, periodista y prometida del magnate Jeff Bezos.

El evento, que tuvo una duración de 11 minutos, generó amplia atención mediática, pero también burlas en redes sociales por la actitud excéntrica de la cantante. Durante el vuelo, Perry sostuvo una margarita —en honor a su hija Daisy— mientras flotaba en gravedad cero, y al aterrizar, se arrodilló para besar el suelo.

En entrevistas previas, la cantante había dicho que Bloom estaba entusiasmado con su aventura espacial. La verdad sería otra. (Blue Origin vía Reuters

A la intérprete de “Fireworks” no le importó mucho ser víctima de memes; sino, las palabras de su prometido.

De acuerdo con una fuente citada por Daily Mail, Bloom le dijo que “todo se veía ridículo”, lo que desató una fuerte discusión entre ambos.

“Él dijo que fue vergonzoso. Fue en medio de una pelea, y eso la lastimó”, explicó el informante. “Claro que estaba herida. Imagina ir al espacio —al maldito espacio— y que tu pareja no se impresione”.

Perry se convirtió en blanco de memes por su comportamiento excéntrico durante el viaje con Blue Origin (Blue Origin via Reuters)

La boda de Bezos: otro punto de quiebre

Lejos de calmar los ánimos, la inminente boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, programada para el 24 de junio en Venecia, ha agravado la crisis.

Aunque Bloom figura en la lista de invitados, Perry no asistirá al evento, ya que se encuentra de gira en Australia con su espectáculo Lifetimes.

Pero según las fuentes consultadas por Daily Mail, la ausencia de Perry va más allá de un conflicto de agendas.

“Ella siente que ellos son más amigos de ella que de Orlando, y aun así es él quien va a la boda”, indicó un allegado a la cantante.

La artista considera que Bezos y Sánchez son sus amigos, no los de Orlando, y le molesta que él asista sin ella (REUTERS/Danny Moloshok)

“Y él insiste en ir, lo cual la molesta porque no es particularmente cercano a ninguno de los dos. Siente que es una represalia por parte de él”, comentó la fuente.

Lo que más incomoda a Perry, según el reporte, es la aparente hipocresía de Bloom.

“Se queja de que ella fue al espacio, y luego quiere ir a la boda de las personas que hicieron posible que ella lo hiciera”, explicó la fuente. “Eso es difícil de aceptar para ella. Ya estaban en crisis y ahora la boda es otra cosa por la que pelear”.

El mal momento personal de la pareja coincide con un difícil panorama profesional para Perry. Su séptimo álbum de estudio, 143, lanzado en septiembre de 2024, fue un fracaso comercial y crítico.

Además, su gira mundial Lifetimes ha tenido problemas de venta en algunos países, y sus presentaciones, con una estética futurista, han sido objeto de burlas en TikTok e Instagram.

A pesar de compartir una hija y varios años de relación, la pareja parece más distanciada que nunca (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Según Daily Mail, Bloom le había advertido a Perry que no siguiera adelante con esos planes.

“Katy no ha sido la misma persona desde hace más de un año y Orlando está harto”, dijo otra fuente cercana a la pareja. “Él le aconsejó no hacer este álbum. Lo hizo. Le aconsejó no ir al espacio. Fue. Le aconsejó no hacer esta gira. La hizo”.

Perry y Bloom comenzaron su relación en 2016, se separaron brevemente en 2017 y se reconciliaron en 2018. En febrero de 2019 se comprometieron y en agosto de 2020 nació su hija, Daisy Dove. Tenían planes de casarse en Japón en 2020, pero la boda fue suspendida por la pandemia de COVID-19.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente una separación, Page Six informó que ya estarían considerando ponerle fin a la relación una vez que la gira de Perry concluya, el próximo 7 de diciembre.