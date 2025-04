Katy Perry respondió a las críticas por su gira y su viaje al espacio: “Internet es un vertedero para los desequilibrados

Katy Perry se sinceró con los fans sobre los malos comentarios que ha recibido en redes sociales. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, File)

Katy Perry dejó en claro que no se dejará derribar por las críticas. La cantante de éxitos como “Roar” y “Firework” se pronunció este martes, luego de enfrentar una ola de comentarios negativos por su gira The Lifetimes Tour y su reciente vuelo espacial con la empresa Blue Origin.

“Estoy muy agradecida con ustedes. Estamos juntos en este viaje hermoso y salvaje,” escribió la artista en un comentario en una página de fans en Instagram.

La interprete de 40 años, que viajó al espacio junto otras seis mujeres, incluidas la periodista Gayle King y Lauren Sánchez —prometida del multimillonario Jeff Bezos—, fue parte de la primera tripulación espacial compuesta únicamente por mujeres en más de seis décadas.

El vuelo femenino de Blue Origin fue el primero en casi 60 años. (Instagram/Blue Origin)

El vuelo, sin embargo, no fue bien recibido por todos. Celebridades como Emily Ratajkowski calificaron el viaje como “repugnante” y señalaron que fue financiado por “una empresa que está destruyendo el planeta”.

Incluso, Olivia Munn lo consideró un derroche de dinero innecesario en medio de una crisis económica.

A pesar del aluvión de críticas, Katy Perry no dudó en compartir una reflexión profunda con sus seguidores.

“Puedo seguir siendo fiel a mí misma, con el corazón abierto y honesta, especialmente gracias a nuestro vínculo. Por favor, sepan que estoy bien. He trabajado mucho para saber quién soy, qué es real y qué es importante para mí” afirmó.

Katy Perry contestó a las críticas en un comentario (X/Katy Perry Today)

La famosa también reveló un consejo que le dio su terapeuta y que, según dijo, le cambió la vida: “Nadie puede hacerte creer algo sobre ti mismo que que tú no creas ya sobre ti”.

Sobre el odio en internet, Perry expresó con firmeza y aseguró que acepta ese odio con “gracia”.

“Sé que muchas personas están sufriendo de muchas maneras y que internet es, en gran parte, un vertedero para los desequilibrados y no sanados”, señaló.

Durante sus conciertos, la cantante dijo que encuentra un bálsamo en la conexión con el público.

Katy Perry aseguró que sus conciertos le permiten fortalecer su conexión con los fans. (Foto: MTV)

“Verlos cantar al unísono y cruzar miradas con la audiencia me ayuda a saber que estamos sanándonos mutuamente, aunque sea un poco”, expresó

También reconoció que no es perfecta y aprende de sus errores para seguir adelante.

“No soy perfecta. He eliminado esa palabra de mi vocabulario. Estoy en un viaje humano jugando el juego de la vida frente a una audiencia numerosa y a veces caigo, pero me levanto. De algún modo, a través de esta aventura golpeada y magullada, sigo buscando la luz y en esa luz se desbloquea un nuevo nivel”, expresó.

Katy Perry afirmó que está lejos de ser perfecta. (Instagram/Blue Origin)

Por otro lado, The Lifetimes Tour, que inició la semana pasada en Ciudad de México, también fue criticada por sus estilismos de inspiración espacial.

Aunque muchos asumieron que se trataba de una extensión temática de su experiencia con Blue Origin, la gira en realidad se basa en un universo con la estética de los videojuegos.

Según la agencia Associated Press, Katy Perry se inspiró en películas como The Fifth Element y Blade Runner para construir una narrativa visual de una heroína que combate fuerzas del mal.

Katy Perry se inspiró en películas como The Fifth Element y Blade Runner para sus conciertos. (Foto: MTV)

Lily Allen se disculpó con Katy Perry tras burlarse de Blue Origin

Lily Allen ofreció una disculpa pública a Katy Perry tras criticar duramente su participación en un vuelo espacial de Blue Origin.

Durante el episodio del lunes de su podcast Miss Me?, la famosa reconoció que sus comentarios fueron impulsados por su propia “misoginia internalizada”.

“Me gustaría disculparme por ser mala con Katy Perry la semana pasada. En realidad no había necesidad de mencionar su nombre; era mi propia misoginia internalizada”, expresó.

Lily Allen se disculpó públicamente con Katy Perry por atacarla. (REUTERS/Isabel Infantes)

Además, la cantante británica explicó que su reacción fue desproporcionada y reconoció que eligió atacar a Perry por ser “probablemente la más famosa” de la tripulación, y por tanto, “la que más divide opiniones”. Incluso, dijo que al ponerse en el lugar de la artista, comprendió que habría resultado doloroso recibir tales críticas.