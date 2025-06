Ringo Starr defendió a su hijo en medio de una disputa con el vocalista de The Who

Ringo Starr defendió a su hijo tras su salida de The Who. (Foto AP/Chris Pizzello. AFP PHOTO VALERIE MACON)

Según informes, Ringo Starr no duda en meter las manos cuando se trata de defender a su hijo.

En una entrevista para la revista Rolling Stone, Zak Starkey contó sobre sus giras como baterista de la banda inglesa The Who y recordó todo el apoyo de su padre el legendario ex integrante de The Beatles, Ringo Starr.

Starkey dijo sentirse orgulloso de su padre por estar ahí siempre en los momentos cuando las cosas se ponían difíciles con la banda.

A lo que Ringo respondió dando su sincera opinión sobre Roger Daltrey vocalista de The Who.

Ringo Starr es uno de los principales promotores de la carrera de su hijo (EFE/Mónica Rubalcava)

“Nunca me ha gustado la forma en la que ese hombrecito dirige la banda“, dijo Starr de 84 años.

Zak Starkey, quien estuvo con la banda de rock cerca de 30 años, en abril, anunció que él y The Who seguirían caminos separados, afirmando que se sentía muy satisfecho con su trayectoria.

Pete Townshend, guitarrista de la banda, dijo días después que Starkey no dejaría The Who.

“Hubieron algunos problemas de comunicación, también algunas cosas privadas, personales de todas las partes que necesitan resolverse, estos han sido tratados felizmente“, publicó Townshend en Instagram.

Pete Townshend intervino para intentar solucionar las cosas pero al final también confirmó el despido de Zak (REUTERS/Gaelen Morse)

Sin embargo, en mayo la banda anunció de nuevo que Starkey se iría.

“Después de años de un gran trabajo en la batería, llegó el momento para Zak de hacer un cambio. Zak ahora tiene muchos proyectos nuevos y le deseamos lo mejor”, publicaron en redes sociales tanto The Who como su guitarrista Townshend.

A todo eso, Starkey respondió en su cuenta de Instagram y alegó que él fue despedido y le pidieron que dijera que había renunciado.

“Fui despedido hace dos semanas, después me reinstalaron y me pidieron que hiciera un comunicado diciendo que había ‘renunciado’ a The Who para seguir otros compromisos musicales, lo cual sería una mentira”, mencionó.

Zak Starkey el legendario baterista de 'The Who' dijo que está dispuesto para volver a tocar con ellos (REUTERS/Gaelen Morse)

“Amo a The Who, nunca habría renunciado. Así que yo no hice esa declaración. Dejar a The Who habría sido defraudar a todas las personas increíbles que me apoyaron, a quienes agradezco un millón de veces, durante estas semanas de caos, en las que estuve entrando y saliendo de la banda como un maldito acordeón”, añadió.

Después Starkey actualizó su situación del supuesto despido. Señaló que hubo un malentendido entre él y Roger Daltrey. “¡Ruido y confusión!“, escribió y agregó que después de una larga charla telefónica con Roger quedaron muy confundidos respecto a lo que creían que había pasado.

Starkey explicó que Daltrey le dijo que no había sido despedido, sino más bien “jubilado” para que pudiera enfocarse en sus propios proyectos.

Él le respondió que había pasado casi ocho semanas en su estudio de Jamaica, trabajando en esos proyectos, además su grupo Mantra Of The Cosmos lanzaría un sencillo en junio y que luego de eso estaría disponible para seguir con The Who.

Roger Daltrey, vocalista de The Who que recientemente cumplió 80 años, confesó que su retiro está muy cerca (Créditos: Archivo)

“Roger Daltrey dijo ‘¡Oh!’ y lo dejó así, en buenos términos y como grandes amigos, como siempre. Amo a estos tipos. Como decía mi mamá, ‘¡Es para volverse loco!’“. expresó.

Sin embargo, durante la entrevista con Rolling Stone, se le cuestionó sobre a quién culpaba de su salida, a lo que respondió que a nadie.

“No guardo rencor. Es The Who. Han pasado cosas más raras que esta. The Who es la banda más loca que ha existido”, finalizó.