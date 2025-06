Una de las series más queridas de Netflix podría regresar en forma de película

"Mindhunter" podría volver en forma de película. (Créditos: Netflix)

Seis años después de haber quedado en pausa indefinida, los fans de Mindhunter, la inquietante serie de thriller psicológico de Netflix, recibieron un inesperado rayo de esperanza.

Holt McCallany, quien interpreta al agente del FBI Bill Tench, reveló que ha tenido conversaciones recientes con el director David Fincher sobre un posible regreso de la serie, aunque no como se esperaba.

En una entrevista concedida a ComicBookResources (CBR), el actor de 61 años compartió que Fincher está considerando revivir la historia, pero no con una tercera temporada, sino como una serie de cintas que se estrenarían exclusivamente en la plataforma de Netflix.

Holt McCallany afirmó que David Fincher está interesado en reavivar la historia de "Mindhunter". (REUTERS/Yara Nardi)

“Tuve una reunión con David Fincher en su oficina hace unos meses. Me dijo que existe una posibilidad de que regrese en forma de tres películas de dos horas, pero solo es eso: una posibilidad. Sé que hay guionistas trabajando, pero David tiene que estar satisfecho con los guiones”, contó.

Incluso, Holt McCallany mostró un gran entusiasmo por reavivar la historia de Mindhunter, pero aseguró que es consiente de que no suceda.

“Me sentí muy afortunado de haber hecho esa serie. Me encantaría que regresara. David me dio un poco de esperanza con esa reunión, pero el sol, la luna y las estrellas tendrían que alinearse”, dijo.

El regreso de Mindhunter, sin embargo, depende de muchas variables. No solo del compromiso y tiempo del cineasta, sino también de las agendas de sus protagonistas.

El regreso de "Mindhunter" también depende de que Holden Ford y Bill Tench estén disponibles para retomar sus roles. (Créditos: Netflix)

De hecho, uno de los grandes obstáculos sería coordinar con Jonathan Groff, quien interpreta al agente Holden Ford. Groff, actualmente en un punto alto de su carrera, ganó un premio Tony en 2024 por su participación en Broadway.

“Tenemos que esperar al mejor actor de Broadway”, bromeó McCallany, destacando la relevancia de contar con el elenco original para que el proyecto tenga sentido.

Por si fuera poco, el actor afirmó que el regreso de este proyecto también recae mayoritariamente en que David Fincher esté completamente dispuesto a realizarlo.

“Tiene que ver con que David tenga realmente el tiempo y la inclinación, y esté contento con el material y eso sigue siendo una gran incógnita”, señaló.

Holt McCallany dijo que David Fincher tiene que tener la agenda libre para reavivar la historia de "Mindhunter". (REUTERS/Yara Nardi)

Cabe recordar que la serie, centrada en el origen de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI en los años setenta, fue cancelada de forma no oficial en 2020, cuando David Fincher reconoció que el proyecto era costoso y demandante.

Desde entonces, el director se ha concentrado en otros trabajos, incluyendo Mank (2020) y The Killer (2023), ambas producciones de Netflix. Actualmente, está involucrado en The Adventures of Cliff Booth, un spin-off no oficial de Once Upon a Time in Hollywood, que ya se encuentra en preproducción con un elenco prometedor.

El estatus de Mindhunter ha sido objeto de especulación constante desde su pausa. Muchos fans consideran que el final inconcluso de la segunda temporada dejó tramas por desarrollar, incluyendo el caso del asesino BTK, cuya historia se perfilaba como eje principal de una tercera entrega.

El final de la segunda temporada de "Mindhunter" dejó varias preguntas sin resolver. (Créditos: Netflix)

A pesar de ello, Netflix nunca confirmó oficialmente la cancelación, lo que ha mantenido vivas las expectativas de una continuación.

Por ahora, los fans tendrán que conformarse con la idea de que, al menos, Mindhunter no está completamente muerto.