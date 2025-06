Quién es Lauren Sánchez, la periodista que se casará con el multimillonario Jeff Bezos

Lauren Sánchez transformó una carrera en la televisión local en un exitoso emprendimiento en la aviación cinematográfica (EFE/EPA/Nina Prommer)

Venecia se prepara para recibir un evento inédito este verano: la boda de Jeff Bezos, fundador de Amazon, y Lauren Sánchez, conocida periodista y empresaria estadounidense.

Qué se sabe de la vida personal de Lauren Sánchez

La vida de Lauren Sánchez en Albuquerque estuvo marcada por el diagnóstico de dislexia durante su paso por la universidad (Reuters)

Según Vanity Fair Sánchez nació como Wendy Lauren Sánchez el 19 de diciembre de 1969 en Albuquerque, Nuevo México, en el seno de una familia mexicano-estadounidense de clase trabajadora.

Crecer en el suroeste de Estados Unidos bajo la influencia de su padre, mecánico de aeronaves e instructor de vuelo, dejó una importante marca en su desarrollo personal y sus intereses, especialmente los ligados a la aviación.

Antes de alcanzar la fama internacional, Lauren fue nominada a un Emmy como presentadora de noticias (Reuters)

La infancia de Sánchez estuvo marcada por desafíos académicos derivados de la dislexia, una condición que fue detectada más adelante, ya en sus estudios superiores.

Según relata Fox, cursó estudios en El Camino College y, posteriormente, en la Universidad del Sur de California. Fue allí donde un profesor identificó su dislexia, lo que constituyó un punto de inflexión que Sánchez ha recordado frecuentemente como una de las dificultades más importantes que logró superar.

Sánchez se convirtió en la primera mujer en fundar una productora aérea cinematográfica en Estados Unidos (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

En lo familiar, atravesó varios momentos determinantes. De acuerdo a la información aportada por People, se casó en dos ocasiones.

Su matrimonio con Patrick Whitesell, agente de talentos, se extendió entre 2005 y 2019, periodo en el que tuvieron dos hijos: Ella y Evan Whitesell, este último estudiante de la Universidad de Miami.

Además, Lauren es madre de Nikko Gonzalez, nacido en 2001 fruto de su relación con el jugador de fútbol americano, Tony Gonzalez. Actualmente, mantiene una familia mixta junto a Jeff Bezos, quien también fue previamente casado con MacKenzie Scott, con quien tuvo cuatro hijos.

Lauren Sánchez ha integrado a los hijos de Jeff Bezos en una familia ensamblada, priorizando momentos y convivencia conjunta en su vida cotidiana (Grosby)

Para Sánchez, la experiencia de maternidad ha sido, según explicó al Wall Street Journal, un aspecto esencial de su vida cotidiana. La pareja Bezos-Sánchez prioriza el tiempo con todos sus hijos; los fines de semana, las cenas familiares y la convivencia se han transformado en un espacio de integración para la familia reconstituida que ahora comparten.

La faceta personal de Lauren Sánchez se ha visto complementada en los últimos años por un perfil de activismo y compromiso social.

Lauren Sánchez ha hecho donaciones personales, como el millón de dólares a la organización This Is About Humanity (Reuters)

De acuerdo con Daily Mail , la periodista ha encabezado donaciones como el millón de dólares a la organización This Is About Humanity, que trabaja con niños migrantes en la frontera con México.

Además, Sánchez recibió reconocimientos públicos en 2023 por su activismo, el cual vincula permanentemente a su infancia y el contexto vulnerable en que creció en Nuevo México.

La trayectoria profesional de Lauren Sánchez

Lauren ha liderado visitas a proyectos de reforestación en África y América Latina como parte del Bezos Earth Fund (Reuters)

De acuerdo con People, los primeros pasos de Sánchez en el mundo de los medios estuvieron lejos del glamour. Su ingreso, como asistente en KCOP-TV de Los Ángeles, marcó el inicio de una carrera que pronto incorporaría otros roles como reportera en Phoenix.

Sánchez escaló posiciones hasta consolidarse como presentadora en programas como Good Day LA, Extra y Fox Sports News, espacio donde ganó una nominación al premio Emmy.

Sánchez fue la primera conductora del reality estadounidense So You Think You Can Dance (Reuters)

Su carrera televisiva incluyó la presencia como finalista para The View en el año 2000 y la experiencia como primera conductora del programa de telerrealidad So You Think You Can Dance.

Durante más de una década, se mantuvo en la pantalla chica como figura constante, aunque sin alcanzar el estatus de “celebridad nacional”, un rasgo que, según People, consolidó una imagen de disciplina y profesionalismo dentro del sector.

El gran giro profesional llegó, según Business Insider, cuando Sánchez decidió formarse como piloto. Motivada, en parte, por la influencia de su padre, aprendió a volar a partir de 2011 y, a los 46 años, obtuvo su licencia de piloto de helicóptero en 2016.

Ese mismo año fundó Black Ops Aviation, la primera productora aérea cinematográfica en Estados Unidos propiedad de una mujer, que se especializa en producciones para cine y televisión.

Por otro lado, en el marco de iniciativas marcadas por la participación femenina, Lauren Sánchez integró la tripulación del cohete New Shepard, operado por Blue Origin, en el primer vuelo espacial compuesto únicamente por mujeres.

Lauren Sánchez viajó al espacio con Blue Origin integrando la primera tripulación exclusivamente femenina de la empresa (Reuters)

Junto a ella, participaron la artista Katy Perry, la periodista Gayle King, la ex científica de la NASA Aisha Bowe, la activista por los derechos civiles Amanda Nguyen y la productora cinematográfica Kerianne Flynn.

La transformación de Sánchez de figura televisiva a empresaria del sector aéreo fue progresiva y significativa. Según explica Business Insider, su compañía ha sido contratada para proyectos de Amazon, Netflix, Fox, Blue Origin, e incluso participó en la filmación aérea de Dunkerque, la película de Christopher Nolan.

Cómo empezó la historia de amor de Lauren Sánchez y Jeff Bezos

Ellos dos se conocieron gracias a unos amigos que los unieron (AP)

Mucho antes de que los flashes de los paparazzi los retrataran juntos en Venecia o en los eventos más selectos del mundo, Jeff Bezos y Lauren Sánchez coincidían como simples conocidos en un círculo social común.

La chispa entre ellos no surgió de inmediato, sino que fue el resultado de años de compartir espacios laborales, proyectos y amistades.

La conexión inicial entre ambos vino de la mano de Patrick Whitesell, entonces esposo de Sánchez y figura destacada en la industria del entretenimiento, quien los presentó formalmente en reuniones sociales y cenas.

Según confiaron fuentes a Us Weekly, al principio todo fue cordialidad y colaboración profesional; de hecho, fue Whitesell quien sugirió que Lauren trabajara con Jeff en un documental y colaborara como piloto en proyectos de Amazon y Blue Origin.

La historia de amor comenzó en 2019, mientras ambos atravesaban sus divorcios (Reuters)

Las fuentes vinculadas a la expresentadora y el empresario, citadas por Daily Mail y People, relatan que los encuentros casuales en fiestas y cenas grupales fueron rápidamente dando paso a una relación más cercana.

Hubo reuniones frecuentes entre ambas parejas, pero fue durante estos momentos que Sánchez comenzó a fijarse especialmente en quién sería tiempo después el fundador de Amazon y cofundador de Blue Origin.

Una amiga cercana reveló al Daily Mail que Sánchez confesó su interés en Bezos tras compartir varias salidas sociales, señalando la admiración que le generaba el estilo de vida y la dinámica de pareja que observaba en Jeff y MacKenzie Scott. “Ese es el tipo de persona que necesito”, expresó la periodista ante su entorno,

Juntos han realizado donaciones millonarias, como los 100 millones de dólares para la reconstrucción de Maui tras los incendios (Reuters)

Con el tiempo, y apoyados en su trabajo en común —principalmente cuando Jeff la contrató para grabaciones aéreas relacionadas con las empresas Amazon y Blue Origin, la relación profesional se fue transformando en intimidad personal.

Según People, en el transcurso de 2018 la frecuencia y confianza entre ellos creció. Los intercambios de mensajes y las reuniones a solas comenzaron a llamar la atención de amigos y familiares, y aparecieron las primeras especulaciones sobre la naturaleza real de su vínculo.

La relación empezó a concretarse en un contexto en el que ambos matrimonios ya daban señales de agotamiento. Sin embargo, según información publicada en The List y Page Six, los divorcios no estaban formalizados y el hermetismo se mantuvo hasta que, en 2019, el medio National Enquirer reveló la existencia de mensajes y fotografías privadas entre la conductora y el empresario.

Lauren Sánchez y Jeff Bezos han construido una imagen pública que combina glamour, filantropía y liderazgo empresarial (Reuters)

Fue entonces cuando todo explotó en la esfera pública: el escándalo mediático alcanzó tal magnitud que ese mismo mes Jeff Bezos y MacKenzie Scott anunciaron su separación definitiva, y poco después Patrick Whitesell y Lauren Sánchez hicieron lo propio.

Ya sin ataduras legales, la pareja optó por mantener su relación lejos de los focos hasta que las aguas mediáticas se calmaron; no obstante, la magnitud del escándalo hizo imposible que los rumores se disolvieran rápidamente.

De acuerdo a Hello Magazine, Jeff y Lauren se vieron en público juntos por primera vez en Wimbledon, en el verano de 2019, y poco después comenzaron a mostrarse como pareja en eventos internacionales y red carpets. La nueva etapa se caracterizó por gestos y declaraciones de afecto que con el tiempo pasaron del escándalo a la colaboración filantrópica y los proyectos conjuntos.

El inicio de la relación sentimental entre Lauren Sánchez y Jeff Bezos acaparó la atención de medios globales y provocó una ola de escrutinio público.

Según Vanity Fair, la historia se hizo pública el 9 de enero de 2019, cuando aún ambos gestionaban las etapas finales de sus respectivos matrimonios: Sánchez con Patrick Whitesell y Bezos con MacKenzie Scott.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez comenzaron a acercarse tras años de coincidir en reuniones y proyectos profesionales organizados por amigos en común (Reuters)

Cómo será la boda de Lauren Sánchez y Jeff Bezos

El casamiento entre Lauren Sánchez y Jeff Bezos se prevé como uno de los eventos sociales más comentados del año. Los detalles del enlace han sido motivo de especulación y filtraciones, en parte por la magnitud de la pareja y en parte por el hermetismo con que se han manejado algunos preparativos.

Según declaraciones del alcalde de Venecia y reportes de CNN, la boda se celebrará durante tres días, entre el 24 y el 26 de junio de 2025, en escenarios icónicos de la ciudad, como el Aman Venice y el Gritti Palace.

NewsNation estima que el costo puede oscilar entre 9,5 y 11 millones de dólares, principalmente en alojamiento de lujo, logística y seguridad para los aproximadamente 200 invitados que, según confirma el propio alcalde, asistirán.

El listado de asistentes, consistente en figuras del ámbito empresarial, político y del entretenimiento, incluye de acuerdo a People, a nombres como Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Kris Jenner, Gayle King, Eva Longoria, Kim Kardashian, Ivanka Trump, Jared Kushner y celebridades como Karlie Kloss, Bill Gates y Salma Hayek Pinault.

Kim Kardashian, Lauren Sánchez, Eva Longoria y Kris Jenner en la despedida de soltera de Lauren Sánchez en París (@laurenwsanchez).

El super yate Koru, valuado en 500 millones de dólares, participará en las celebraciones. Algunos medios italianos y Daily Mail mencionan la posibilidad de que partes del evento tengan lugar a bordo de la embarcación, aunque otros interlocutores desmienten que la ceremonia principal ocurra allí.

Según Daily Mail, Sánchez lucirá al menos un vestido diseñado por Oscar de la Renta en colaboración con Anna Wintour, y es probable que otros trajes sean de Dolce & Gabbana, con quienes la pareja fue vista en una reciente visita a Milán. El componente de moda añade expectativa a las jornadas, alimentando aún más la cobertura mediática del evento.

A nivel logístico, el Ayuntamiento de Venecia ha asegurado que el evento no perturbará la vida diaria de la ciudad, comprometiéndose a minimizar el impacto ambiental y turístico. Rosa Salva, la pastelería más antigua de Venecia, prepara obsequios para los asistentes, mientras estudios locales diseñan elementos artesanales.

Además, aproximadamente el 80% de los productos utilizados en la boda procederán de proveedores venecianos, promoviendo el comercio local, según la Associated Press.

Entre las sorpresas artísticas, han circulado rumores sobre posibles actuaciones de Lady Gaga, Elton John y Katy Perry durante la celebración. Aunque estas presentaciones no han sido confirmadas, el nivel de secretismo y las dimensiones del evento alimentan la expectativa de una fiesta a la altura de las grandes bodas internacionales.