“Soy Luna” vuelve a Disney+ en 2026 con Karol Sevilla y todo el elenco original

Disney+ anunció oficialmente el inicio de rodaje de una nueva temporada de Soy Luna, la exitosa serie que marcó un hito en el entretenimiento juvenil latinoamericano.

La producción contará con el regreso de Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopelioff, Malena Ratner, Gastón Vietto y Agustín Bernasconi liderando el elenco protagónico.

Esta cuarta temporada llegará en exclusiva a la plataforma de streaming en 2026, sumándose a las tres temporadas ya disponibles en Disney+.

La nueva entrega promete dar continuidad a la historia que cautivó audiencias globales, incorporando reversiones de las canciones populares, temas inéditos, nuevos personajes y aventuras diseñadas para emocionar tanto a los fanáticos originales como a las nuevas generaciones.

Las primeras tres entregas de Soy Luna, que se estrenaron en Disney Channel entre 2016 y 2018, alcanzaron a más de 59 millones de espectadores en Latinoamérica durante ese período.

La serie se convirtió en un fenómeno mundial, siendo emitida en casi 150 países y doblada en 15 idiomas, trascendiendo la pantalla con cerca de 10 mil productos de consumo desarrollados en más de 10 categorías.

El éxito de la producción se extendió al ámbito musical con seis discos de estudio que obtuvieron certificaciones internacionales, incluyendo multiplatino.

La franquicia también realizó una exitosa gira internacional que recorrió 13 países y 32 ciudades de América Latina, además de 8 países y 37 ciudades de Europa, convocando a más de un millón de espectadores.

Desde su debut en 2016, Soy Luna y su elenco fueron reconocidos con más de 30 premios y 50 nominaciones en diversas premiaciones regionales.

La nueva temporada será realizada por Metrovisión, manteniendo el mismo equipo creativo de las temporadas anteriores, con dirección de Martín Sabán (Violetta) y guión de Marina Efron (Violetta, Siempre fui yo, La partitura secreta).

Karol Sevilla reflexionó sobre su carrera y crecimiento personal

En 2022, Karol Sevilla brindó una entrevista a Infobae y compartió reflexiones sobre su trayectoria profesional y personal tras el fenómeno Soy Luna.

La actriz mexicana reveló que después del final de la serie se tomó cuatro años sin actuar para enfocarse en su carrera musical y crecimiento personal.

“Cuando terminé Soy Luna me regresé a México y empecé un proceso de buscar qué quería hacer: me entró la ansiedad de no saber si quería cantar, si quería actuar, si quería bailar, si quería vender tamales", explicó Sevilla sobre su período de meditación profesional.

En esa misma línea, describió cómo estuvo manejando la dualidad entre su carrera como cantante y actriz. Y su división entre esos dos mundos finalmente la llevó a trabajar en otra serie para Disney+.

“Me encantaría partirme en ocho y poder estar haciendo la promoción de mi disco y también de la actuación. Pero me doy cuenta de que no. Entonces cuando llega este proyecto de Siempre fui yo, le puse un stop a la música, porque me gusta enfocarle el cien por ciento en cada proyecto".

Sevilla también abordó los desafíos del reconocimiento público y el acoso cibernético que padeció en los últimos años.

“Hasta hace muy poquito viví el cyber bullying. Hoy en día las redes son muy poderosas, pero queda en ti el poder que le pones a cada comentario”, señaló, describiendo ataques relacionados con su apariencia física y su transición artística post-Soy Luna.

Respecto a las críticas sobre su imagen corporal, la estrella fue categórica. “Yo estoy en la tele por mi talento, no por mi cuerpo, por mis ojos, por mi cara o porque tengo buen humor”, expresó con firmeza.

Y añadió: “Lo hago porque actúo, porque canto, y eso es lo que muestro en la pantalla. Entonces no necesitamos pedir respeto, nos tienen que dar respeto”.

La artista mexicana reveló que su lema personal es “no dejes que nadie apague tus sueños”, filosofía que desarrolló tras enfrentar obstáculos en su carrera, incluyendo un episodio donde un manager le retuvo el pasaporte para impedir su viaje a Argentina para grabar Soy Luna.