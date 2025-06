Una actriz de “Bridgerton” fue atacada por un ladrón mientras tomaba un café en Londres

La actriz de "Bridgerton" fue atacada mientras estaba en un local de café. Créditos: Redes Sociales

Genevieve Chenneour, conocida por su papel de Clara Livingston en la serie de Netflix Bridgerton, fue víctima de un brutal intento de robo en una cafetería de Kensington, Londres, a manos de Zacariah Boulares, un delincuente reincidente de 18 años que ya había sido condenado por atacar al cantante Aled Jones con un machete.

El incidente, captado por cámaras de seguridad, ocurrió el pasado 8 de febrero mientras la actriz británica paseaba a su perro con una amiga y se detuvieron a tomar un café.

El ladrón, que estaba encapuchado y vestido de negro, merodeó la zona esperando el momento adecuado para atacar. En cuanto la artista se quedó sola, el joven se abalanzó por detrás y le arrebató el móvil. Pero no contaba con que su víctima no se dejaría intimidar.

Zacariah Boulares intentó llevarse el celular de Genevieve Chenneour. (Captura de video)

Genevieve Chenneour reaccionó de inmediato y en las impactantes imágenes se la ve bloqueando el paso del ladrón, forcejeando con él, recuperando el teléfono del suelo y, en un gesto de valentía, golpeando al agresor con su propio dispositivo.

El enfrentamiento se prolongó varios minutos en el interior del local Joe & The Juice, ante la mirada atónita de otros clientes. Finalmente, Zacariah Boulares abandonó el lugar con las manos vacías.

Chenneour, exatleta del equipo olímpico británico de natación artística, sufrió una conmoción cerebral y declaró sentirse “traumatizada” tras la experiencia.

“Me dejó al borde del colapso, justo antes de los premios SAG y, desde entonces, me he sentido constantemente nerviosa. Incluso mi perro quedó traumatizado: ahora, si alguien me toca, entra en pánico y trata de protegerme. Tomar un café no debería ser algo para lo que tengas que estar alerta.”, confesó la artista en una entrevista con Daily Mail.

Genevieve Chenneour afirmó que quedó traumatizada por el ataque. (REUTERS/Mike Blake)

Por si fuera poco, la actriz también agradeció al personal del establecimiento: “Fueron increíbles durante todo el incidente y al volver después”, señaló.

Por otra parte, una fuente cercana a Genevieve Chenneour destacó su entereza para enfrentar al delincuente.

“Genevieve mostró una valentía extraordinaria. Fue un momento muy impactante que expone la inseguridad cotidiana en las calles de Londres. Solo era una joven más, haciendo su vida normal. Y lo manejó con una entereza admirable”, indicó.

Genevieve Chenneour se enfrentó a Zacariah Boulares pese al riesgo de ser dañada físicamente. (Captura de video)

Cabe destacar que Zacariah Boulares, ciudadano argelino, cuenta con una abultada lista de antecedentes: 12 condenas previas por 28 delitos, entre ellos el robo a Aled Jones en julio de 2023, cuando aún era menor de edad.

En ese entonces, amenazó al cantante con un machete de 50 centímetros y le exigió su reloj Rolex valorado en 17 mil libras. También fue responsable del robo de otro reloj, esta vez de 20 mil libras, a un anciano.

Aunque fue condenado a 24 meses de detención juvenil, solo cumplió 14 antes de quedar en libertad. Poco después, volvió a delinquir.

En esta nueva causa, además del ataque a Genevieve Chenneour, también se le imputa una agresión contra otro cliente del local, Carlo Kurcishi, a quien golpeó cuando intentó intervenir.

Zacariah Boulares se declaró culpable por el ataque a Genevieve Chenneour. (Met Police)

El pasado 29 de mayo, Boulares se declaró culpable de robo y agresión ante el Tribunal de Magistrados de Westminster. El juez ordenó su reclusión inmediata y el joven enfrentará sentencia definitiva el próximo 17 de junio en el Tribunal de la Corona de Isleworth.

La Policía Metropolitana confirmó los hechos y señaló que el acusado fue identificado gracias a las imágenes de seguridad. “El sospechoso robó un teléfono y golpeó a otro cliente. Luego abandonó el lugar. Fue detenido poco después”, declaró un portavoz.