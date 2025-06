La hija de Brian Wilson rompe el silencio tras la muerte del músico: “Te amo, papá… Ya te extraño muchísimo”

desde muy joven, Carnie acompañó a su padre en el escenario (Créditos: Instagram/Carnie Wilson)

Carnie Wilson, hija mayor del legendario músico Brian Wilson, expresó públicamente su dolor tras la muerte de su padre a los 82 años, después de una prolongada lucha contra la demencia. La noticia del fallecimiento del fundador y genio creativo de los Beach Boys conmocionó al mundo de la música y a millones de seguidores, quienes reconocen en el artista una figura central para la evolución de la música pop del siglo XX.

La cantante de Wilson Phillips compartió un extenso y sentido mensaje en su cuenta de Instagram para sus más de 200 mil seguidores. “No tengo palabras para expresar la tristeza que siento en este momento. Mi padre era cada fibra de mi cuerpo”, escribió Carnie Wilson, de 57 años. “Él será recordado por millones y millones hasta el final del mundo. Soy afortunada de haber sido su hija y de haber tenido una conexión de alma con él que vivirá por siempre”.

Carnie admitió, conmovida, que nunca había experimentado un dolor así. “Sé que está descansando allá arriba en el cielo... o quizá tocando el piano para la abuela Audree, su mamá”, añadió la artista, quien concluyó asegurando que volvería a compartir recuerdos de su padre más adelante. “Esto es todo lo que mis manos me dejan escribir. Te amo, papá… ya te extraño muchísimo”.

Carnie integró el trío Wilson Phillips junto a su hermana Wendy y Chynna Phillips Baldwin, hijas todas de iconos del pop. Un año antes de la muerte de Brian, Carnie había declarado que su padre estaba “bien cuidado”, recordando con orgullo los años de carrera musical que definieron su vida. “Nosotros somos una parte muy importante de su vida, ayudando a monitorear su salud y asegurándonos de que cada día esté bien atendido”, contó Carnie a la revista People en abril de 2024, detallando el acompañamiento familiar que recibió Brian especialmente después de la muerte de su esposa y compañera, Melinda Ledbetter, en enero de 2024.

El cierre de la vida de Brian Wilson estuvo marcado por el apoyo emocional y logístico de sus hijas, quienes lo acompañaron no solo en lo familiar sino en el resguardo legal de su salud y su legado, luego de que se estableciera una tutela a raíz de su diagnóstico de demencia.

Las muestras de afecto tras su desaparición se multiplicaron en el universo musical. Al Jardine, cofundador de los Beach Boys y amigo de Wilson desde la adolescencia, destacó en un emotivo mensaje la profundidad de su vínculo: “Brian Wilson, mi amigo, mi compañero de clase, mi compañero en el fútbol y mi hermano en espíritu, siempre me sentiré bendecido de que hayas estado en nuestras vidas tanto tiempo”. Jardine evocó la memoria de Carl y Dennis, los hermanos de Brian y también miembros originales de la banda, quienes fallecieron en 1998 y 1983, respectivamente. “Lo más reconfortante ahora es pensar que estás reunido con Carl y Dennis, cantando juntos de nuevo esas armonías bellísimas”, expresó Jardine, quien también resaltó el sentido del humor y la humildad de Wilson. “Celebramos tu música para siempre”, aseguró.

El origen de la relación entre Wilson y Jardine se remonta a los días de instituto en Hawthorne High, California, donde compartían la pasión por el fútbol americano: Brian era mariscal de campo, mientras que Jardine jugaba en la posición de fullback. La amistad continuó en El Camino College, donde ambos exploraron juntos los caminos de la música. Mientras Jardine se inclinaba hacia el folk, Wilson ya apostaba al futuro del rock ‘n’ roll, y fue él quien invitó a Jardine a sumarse al grupo que derivaría en los Beach Boys, cambiando así el curso de la música popular.

La carrera de los Beach Boys, con Wilson como motor creativo y alma, dejó una huella imborrable con canciones como “California Girls”, “Good Vibrations”, “Wouldn’t It Be Nice” y “God Only Knows”. Ya sea en los escenarios, en el estudio o en su vida familiar, Brian supo hacer de la música un legado eterno.