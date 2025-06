Emily Blunt anticipa una glamorosa batalla en la secuela de “El diablo viste a la moda”

Emily Blunt adelantó un poco de la trama de la secuela de "El diablo viste a la moda" (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni. Escena de El diablo viste a la moda)

Dos décadas después de que El diablo viste a la moda deslumbrara al público con su ácida sátira del mundo de la moda, su esperada secuela promete un duelo de alto calibre entre dos de sus protagonistas más emblemáticas.

Durante la gala anual del Instituto Americano para la Tartamudez, Emily Blunt habló con Entertainment Tonight sobre lo que se avecina en la continuación de la exitosa película de 2006.

Aunque aún no ha leído el guion, la actriz de 42 años confirmó su entusiasmo y abordó los rumores de que su personaje, Emily Charlton, ha ascendido hasta convertirse en una poderosa ejecutiva de una firma de lujo, enfrentándose ahora a su antigua jefa, la temida Miranda Priestly.

Emily Blunt adelantó que su personaje y el de Meryl Streep se enfrentarán en la secuela de "El diablo viste a la moda". (Escena de "El diablo viste a la moda")

“¿Por qué Meryl y yo siempre somos tan crueles entre nosotras en cada película que hacemos? Siempre hay algún conflicto entre nosotras. No sé qué pasa. Ojalá lo solucionemos esta vez. No estoy segura”, bromeó.

Esta no sería la primera vez que ambas actrices comparten pantalla: además de El diablo viste a la moda, han coincidido en producciones como Into the Woods y Mary Poppins Returns.

Aunque Emily Blunt no ha confirmado los detalles del guion, se mostró entusiasmada por volver a un personaje que marcó un punto de inflexión en su carrera. “Han pasado 20 años… se han ido en un parpadeo”, dijo con nostalgia.

Emily Blunt aseguró que esta emocionada por la secuela de "El diablo viste a la moda" (Créditos: Escena de "El diablo viste a la moda")

Por si fuera poco, la actriz también comentó que sus hijas Hazel (11 años) y Violet (9 años), fruto de su matrimonio con el actor John Krasinski, podrían visitarla en el set.

“Creo que les encantaría estar en el set… sólo por la moda”, confesó entre risas.

¿De que tratará la secuela de “El diablo viste a la moda”?

La secuela promete llevar la dinámica entre sus personajes a otro nivel, en un entorno en el que el poder, la moda y los medios colisionan con nuevas reglas.

El regreso de El diablo viste a la moda fue confirmado en julio de 2024, y aunque aún no hay anuncios oficiales sobre el elenco, se espera que gran parte del reparto original regrese. Esto incluiría a Anne Hathaway como Andy Sachs, Stanley Tucci como Nigel, y, por supuesto, Meryl Streep como la icónica Miranda.

Se espera que el elenco original de "El diablo se viste a la moda" regrese a la secuela. (Escena de "El diablo se viste a la moda")

La historia de esta secuela, según reportes de Variety, explorará cómo Miranda Priestly lidia con la caída de la industria editorial impresa mientras lucha por asegurar publicidad de lujo para su revista.

Sin embargo, su nuevo obstáculo será Emily Charlton, ahora una ejecutiva de alto perfil que controla esos codiciados presupuestos de marketing.

La secuela también podría tomar elementos de la novela Revenge Wears Prada: The Devil Returns, publicada en 2013, que se sitúa una década después de la historia original y sigue a Andy y Emily como exitosas editoras de una revista de bodas, hasta que Miranda reaparece en sus vidas.

La fecha de estreno para la cinta esta programada para el 1 de mayo de 2026.

La segunda cinta de "El diablo se viste a la moda" tiene planeado su estreno para 2026. (Escena de "El diablo se viste a la moda")

La película original, basada en la novela homónima de Lauren Weisberger, retrataba la historia de Andy Sachs —una periodista novata— al convertirse en asistente de Miranda Priestly, una editora ferozmente perfeccionista inspirada en figuras reales del mundo editorial como Anna Wintour.

El filme, dirigido por David Frankel, se convirtió en un clásico instantáneo, combinando sátira, moda de alta costura y actuaciones memorables.