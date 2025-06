El debut fallido de Leonardo DiCaprio en una película de culto de los 90s: su escena fue tan mala que no quedó ni una palabra

El actor reveló que su escena fue eliminada tras olvidar sus líneas durante el rodaje (REUTERS/Stephane Mahe)

Mucho antes de convertirse en uno de los actores más celebrados de Hollywood, Leonardo DiCaprio pasó por un episodio humillante en su carrera temprana: fue eliminado casi por completo de su primera película.

El filme en cuestión es Poison Ivy (1992), un thriller erótico protagonizado por Drew Barrymore y Sara Gilbert, que con los años alcanzó estatus de culto.

No obstante, para el joven DiCaprio, entonces de apenas 12 o 13 años, fue una experiencia algo torpe en el cine.

Hace algún tiempo, el ahora ganador del Oscar recordó la vergonzosa anécdota en el podcast WTF de Marc Maron.

Leonardo DiCaprio tenía solo 12 o 13 años cuando filmó su fallida escena en Poison Ivy (IMBD)

“Era mi primer rol en una película real. Se llamaba Poison Ivy. Y tenía un monólogo completo insultando a Sara Gilbert,... y me equivoqué con mis líneas”, confesó.

DiCaprio debía interpretar a un personaje menor —identificado como “Guy” en IMDb— pero con una escena sustancial que incluía una confrontación verbal. Sin embargo, su nerviosismo jugó en su contra.

“Lo hice mal. Arruiné las líneas. Entonces dijeron ‘OK, chico, solo entra, mírala y di ‘¿Problemas?’’. Volví a preguntarles: ‘¿Solo ‘problemas’?’ Y entré y dije: ‘¿Problemas?’”

La situación no mejoró. De hecho, fue empeorando.

Leo tuvo un papel tan breve que apenas se lo ve durante un segundo (Archivo IMBD)

“Esa era mi línea, y luego la cortaron de la película”, agregó. “Así que no estoy en la película en absoluto. Mi primer rol, en realidad no estoy en ella. Me editaron completamente”.

A pesar de que su nombre aparece en los créditos, el joven actor solo puede ser visto —si se mira con atención— por un segundo en una toma. El resto fue eliminado en la sala de edición.

Poison Ivy, dirigida por Katt Shea y estrenada en el Festival de Sundance en enero de 1992, cuenta la historia de Sylvie Cooper (Sara Gilbert), la hija solitaria de una familia acomodada que entabla amistad con Ivy (Drew Barrymore), una joven carismática y con un pasado problemático.

Ivy rápidamente se infiltra en la vida de Sylvie, ganándose la confianza de sus padres, especialmente de su atractivo pero frágil padre, Darryl (Tom Skerritt). Su obsesión con él desata una cadena de manipulaciones y tragedias.

Drew Barrymore en la película "Poison Ivy", estrenada en Sundance 1992 (Archivo IMBD)

Aunque la película fue un fracaso en taquilla durante su limitado estreno —recaudó apenas $1.8 millones en 20 salas—, ganó popularidad en el circuito de video y cable, y con el tiempo fue considerada un “camp classic”. Su éxito posterior derivó en tres secuelas directas a video, protagonizadas por actrices como Alyssa Milano y Jaime Pressly.

De ese tropiezo al estrellato

El “desastroso” debut cinematográfico de DiCaprio no detuvo su ascenso. Otros creativos habían detectado su potencial.

En 1991, fue elegido para el papel de Luke Brower en la popular comedia Growing Pains. Su personaje, un adolescente sin hogar adoptado por la familia Seaver, apareció en 23 episodios. Fue su primer rol regular en televisión y el que lo puso en el radar de la industria.

“Recuerdo pensar: ‘Este chico tiene talento’”, dijo Neal Marlens, creador de Growing Pains, en una entrevista con The Hollywood Reporter. “Ahora en retrospectiva, fue muy importante haberlo contratado”.

DiCaprio pasó por más de 100 audiciones antes de comenzar a trabajar con regularidad (Shutterstock)

Antes de eso, DiCaprio ya había pasado por múltiples castings, comerciales y pequeños papeles. Su camino fue arduo: le costó conseguir agente y audicionó más de 100 veces sin éxito. A los 14 años, consiguió papeles en anuncios de Matchbox, Kraft Singles y Apple Jacks, y luego roles menores en series como Parenthood, Santa Barbara y The New Lassie.

Su gran oportunidad llegó en 1993, cuando fue elegido personalmente por Robert De Niro para coprotagonizar This Boy’s Life. Su actuación como Tobias Wolff, un adolescente rebelde bajo el yugo de un padrastro abusivo (De Niro), impresionó a la crítica. Ese mismo año, su interpretación de un joven con discapacidad mental en What’s Eating Gilbert Grape le valió su primera nominación al Óscar.

Desde entonces, Leonardo DiCaprio no hizo más que establecerse como una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo.

Su actuación en What’s Eating Gilbert Grape le valió su primera nominación al Óscar. (Photo® Eric Charbonneau / BEImages)

Ha trabajado con directores como Martin Scorsese, Quentin Tarantino y Christopher Nolan, y ha sido galardonado con un Óscar, un BAFTA y tres Globos de Oro. Sus películas han recaudado más de $7.2 mil millones en todo el mundo.

Curiosamente, su historia con Poison Ivy recuerda, en tono irónico, a la famosa escena de Había una vez en Hollywood (2019), en la que su personaje Rick Dalton, un actor venido a menos, sufre un ataque de inseguridad por olvidar sus líneas en el set. Un guiño involuntario a aquel niño de 13 años al que le quitaron su monólogo.