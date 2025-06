Bryan Cranston reveló el impacto de la fama en su matrimonio: “Es devastador”

Bryan Cranston reflexionó sobre los baches en su matrimonio con Robin Dearden por su fama. (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Bryan Cranston, conocido mundialmente por su papel en Breaking Bad, se sinceró en una charla emotiva durante el Festival de Cine de Tribeca sobre cómo la fama ha afectado profundamente su vida personal, en especial su matrimonio de 36 años con Robin Dearden.

Durante su participación en el Tribeca X talk en los Spring Studios, el actor de 69 años compartió con la moderadora Cynthia Littletonx que el éxito suele traer consecuencias negativas en sus relaciones personales.

“Estoy muy agradecido por las oportunidades que he tenido, pero la fama trae consigo dinámicas muy difíciles, sobre todo en las relaciones personales”, confesó.

El artista relató momentos dolorosos en los que su esposa fue literalmente apartada por fotógrafos para conseguir imágenes de él solo. “Te dicen: ‘¿Puede hacerse a un lado, por favor?’ Y es mi esposa… Es devastador”, dijo.

Bryan Cranston afirmó que los fotógrafos constantemente apartan a Robin Dearden de las tomas. (REUTERS/Yara Nardi)

Para Bryan Cranston no se trata solo de una incomodidad momentánea, pues consideró que es una constante que pone a prueba su relación y que los ha obligado a buscar ayuda con terapia de pareja.

“Tenemos un acuerdo: si uno quiere ir, el otro no puede oponerse. Esta dinámica ha sido clave para sobrellevar las tensiones que han surgido con los años. Es como todo lo demás en la vida. Tienes que aprender a manejarlo”, explicó.

Aunque su esposa Robin Dearden también fue actriz, su presencia pública ha sido cada vez más escasa. Su papel más reciente fue en 2023, prestando su voz en el corto animado The Alchemist of Cecil Street, tras años de mantener un perfil bajo.

Robin Dearden se ha mantenido lejos de los sets de filmación para concentrarse en su familia. (BDG/Shutterstock )

La pareja, que se conoció en el set de la serie Airwolf y se casó en 1989, comparte una hija, Taylor Dearden, quien recientemente debutó como actriz en el drama The Pitt.

Es así que Cranston reconoció públicamente que esta diferencia de trayectorias ha sido una fuente de desigualdad en su relación.

“Durante los últimos 24 años, Robin ha llevado su vida aferrada a la mía. Mi esposa ha tenido que vivir a mi sombra. Ha tenido que adaptarse constantemente, y eso no es justo”, dijo.

Pese a los retos, Bryan Cranston compartió su secreto para mantener un matrimonio sólido por más de tres décadas a la revista People.

Bryan Cranston afirmó que su secreto para mantener un largo matrimonio es saber cuando ceder. (REUTERS/Andrew Kelly)

“El secreto de un matrimonio largo es casarte con la persona adecuada. Todo lo demás es negociable. No vamos a coincidir en todo, y está bien. Lo importante es saber cuándo ceder y cómo cuidar al otro”, puntualizó.

De hecho, en una entrevista con GQ, el actor afirmó que planea retirarse en 2026 para poder reequilibrar su matrimonio.

Entre sus planes está cerrar su productora Moonshot Entertainment, vender su parte del negocio de mezcal Dos Hombres —fundado junto a su coprotagonista Aaron Paul—, y mudarse al extranjero junto a Robin durante al menos seis meses.

“He tenido una carrera maravillosa, pero quiero cambiar el paradigma. Quiero que mi esposa recupere su espacio. Se lo merece.”, comentó.

Bryan Cranston admitió que planea retirarse para mejorar la relación con su esposa Robin Dearden (AP)

Mientras tanto, el actor acaba de estrenar su nueva película Everything’s Going to Be Great en Tribeca, además de The Phoenician Scheme, y protagoniza la serie The Studio en Apple TV+.

También tiene en producción el esperado reboot de Malcolm in the Middle, del que adelantó será “igual de loco” que el original.