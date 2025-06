Miley Cyrus recordó el escandaloso motivo por el que fue despedida de la saga de ‘Hotel Transilvania’: “Me pareció ridículo”

Miley Cyrus recordó cuando un escándalo le valió ser despedida del reparto de 'Hotel Transilvania'. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni / Courtesy of Sony Pictures)

Miley Cyrus estuvo a punto de protagonizar la franquicia de Hotel Transilvania.

Durante su participación en el podcast “Reclaiming” de la conductora Monica Lewinsky, este 10 de junio de 2025 la cantante y actriz estadounidense recordó el momento en que fue despedida del reparto de la famosa saga de películas infantiles.

De acuerdo con las afirmaciones de la intérprete de “We Can’t Stop”, fue expulsada del casting de las cintas animadas luego de que saliera a la luz una foto en la que aparecía sosteniendo y lamiendo un pastel con forma de pene, regalo para el cumpleaños de su entonces novio y ahora ex esposo Liam Hemsworth.

Miley Cyrus escandalizó a los realizadores de 'Hotel Transilvania' por la publicación de una foto en donde la cantante lame un pastel en forma de pene.

Cyrus comentó que antes de ser despedida por la controversia, ya había sido elegida como actriz de doblaje protagonista para la cinta original de Hotel Transilvania, la cual fue estrenada por Sony Pictures en 2012, época en que la cantante tenía 18 años.

“Yo, en broma, le regalé a mi novio un pastel con forma de pene por su cumpleaños y me despidieron y sustituyeron porque había hecho una broma inapropiada para adultos”, recordó la celebridad de Hollywood.

“Estaba bien trabajar en una película para niños, pero yo no soy una niña”, comentó la también estrella de Hannah Montana (2006), quien fue sustituida por Selena Gomez para darle voz a Malvis Drácula, la hija del famoso vampiro que interpretó entonces Adam Sandler.

Tras el escándalo de Miley Cyrus, Sony Pictures decidió darle el papel de Malvis a Selena Gomez.

“Lo que me pareció ridículo de que me despidieran [por] un pastel de penes fue que venden pasteles de penes para todas las solteras...en Nashville, Tenessee, se pueden comprar pasteles de penes. No es para tanto", afirmó Cyrus y agregó:

“Pensé que eso era una broma muy simple, nada vulgar. Es una tontería. Tú puedes hacer hacer esto en todas las despedidas de soltera. Hacen collares y tazas y popotes, todo tipo de cosas. Fue ridículo”.

¿Cyrus publicó intencionalmente la polémica foto?

Durante la charla, Cyrus dijo que realmente fue despedida por hacer “cosas normales” propias de las chicas de esa edad. “[Las chicas] van a despedidas de soltera y hacen esto. Asisten a espectáculos de Magic Mike. Pero en aquel momento yo no era apropiada para los niños, aunque eso fuera en mi vida personal”.

La cantante afirmó que el motivo de sus despido de la película fue "ridículo" porque ella ya no era una niña. (Créditos: Youtube / Reclaiming with Monica Lewinsky)

Además, la cantante de “When I Look At You” aclaró a sus fans que la foto en la que aparecía con el pastel en forma de pene era privada, pero que se filtró luego de que le robaran su cámara en una fiesta.

“No fue nada que yo publicara. Estaba en un evento privado, en una fiesta privada, pero me robaron. No está bien”, detalló la celebridad.

Pero esta no fue la primera vez que Miley Cyrus tocó el tema de su despido de la saga de cintas infantiles, pues en 2019 compartió una cadena de tuits en la que hablaba sobre su comportamiento.

Miley Cyrus lamentó que la causa de sus problemas con Sony Pictures fuera el robo de su cámara. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Me sacaron de Hotel Transilvania por comprarle a Liam un pastel de pene para su cumpleaños y lamerlo”, compartió la artista en redes sociales, pero Sony Pictures no respondió nada al respecto.

Sin embargo, se sabe que una fuente del estudio cinematográfico le reveló a The Hollywood Reporter que el motivo del despido de Cyrus fue, efectivamente, la publicación de la foto con el pastel.