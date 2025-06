Tom Felton habla por primera vez de las polémicas posturas anti transgénero de J.K. Rowling

Tom Felton rompe el silencio acerca de las posturas anti transgénero de la escritora J.K. Rowling. (Créditos: REUTERS/Jeenah Moon)

Tom Felton, reconocido por haber interpretado a Draco Malfoy en la saga cinematográfica de Harry Potter, se pronunció acerca de las posturas anti transgénero de J.K. Rowling.

Las afirmaciones del actor se dieron la noche de este domingo 8 de junio de 2025 durante la ceremonia de los Premios Tony, evento que reúne en Estados Unidos a las estrellas más destacadas de Broadway.

Tom Felton apareció en la alfombra roja de los Premios Tony por su próxima interpretación de Draco Malfoy en Broadway. (REUTERS/Jeenah Moon)

Durante la alfombra roja de la celebración teatral, Variety le preguntó a Felton si las polémicas opiniones de la autora en torno a las personas trans afectaban su trabajo.

El actor respondió al medio estadounidense que particularmente no estaba “al tanto” de la conversación sobre las controvertidas posturas de la escritora, pero que no podría afirmar que lo afectara.

“Lo único que siempre recuerdo es que he tenido la suerte de viajar por el mundo y no he visto nada que una más al mundo que Potter”, explicó Felton. ”Y ella [J.K. Rowling] es la responsable de eso, así que estoy increíblemente agradecido“, agregó.

Tom Felton reveló que las posturas anti transgénero de J.K. Rowling no han afectado negativamente en su carrera como actor. (REUTERS/Carlo Allegri)

¿Qué dijeron los fans sobre los comentarios de Tom Felton?

Tras las posturas de la estrella de Hollywood sobre J.K. Rowling, los fans se dividieron en dos, entre quienes apoyaron al actor y quienes lo criticaron.

Por su parte, quienes se mostraron a favor de Felton compartieron sus comentarios en la red social X.

No es la primera vez que Tom Felton expresa públicamente sus agradecimientos a la autora de 'Harry Potter'.

“Gracias a Dios que alguien en esa franquicia aprendió a no morder la mano que le da de comer”, escribió un usuario mientras que otro publicó: “Quién hubiera pensado que Draco sería el más sensato”.

Además, otro fan elogió al actor y Rowling al publicar: “Bien por él, me alegro de que no cediera a la presión como lo hicieron los demás hace unos años. Ella [J.K. Rowling] es una increíble defensora de las mujeres, una gran luchadora y totalmente brillante”.

“Qué respuesta tan elegante. Tom sigue ganando”, tuiteó otro usuario en X.

Sin embargo, otros fans no se mostraron a favor de las opiniones de Felton y criticaron el apoyo que mostró a la autora de los libros best seller.

Algunos usuarios desataron su enojo contra Tom Felton a través de distintos tuits.

“¿Quién es este tipo que cree que Harry Potter es un cenit cultural y por qué le hacemos caso?“, posteó un usuario en esa misma red social mientras que otro escribió: ”¿Qué puede saber un hombre blanco, heterosexual y cis [género] privilegiado de la opresión que sufren mis colegas trans?“.

Incluso, un perfil se dirigió al actor aconsejándole que se aleje de Rowling. “Sus beneficios de Harry Potter van a parar a organizaciones anti transgénero”.

¿Tom Felton volverá a interpretar a Draco Malfoy?

Durante esa misma entrevista ofrecida a Variety, Felton se mostró entusiasmado de que encarnará por segunda ocasión al famoso personaje del universo de Hogwarts en Harry Potter y El Niño Maldito, una versión teatral que se estrenará en Broadway.

Tom Felton encarnará una versión adulta de Draco Malfoy durante el show teatral escrito por J.K. Rowling.

“Creo que todos pensábamos que el mundo de los magos se iría apagando poco a poco, que la llama del fandom se apagaría con el paso de los años, pero está claro que no es así”, declaró la celebridad y agregó:

“Creo que lo más emocionante es hacerlo en directo. Llevaba 9 meses, más o menos, filmar una película. Y todo esto es compacto. Todo está repensado en una nueva historia muy bonita y compacta. Y me corresponde ser el padre, lo que ha sido divertido”, comentó Felton en referencia a su papel dentro de la adaptación teatral.

Harry Potter y El Niño Maldito está basada en un guion escrito por J.K. Rowling y la historia se sitúa 19 años después del final de la saga original de de libros.

La obra sigue a los hijos de Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger y Draco en su camino al Colegio Hogwarts, adonde son inscritos por sus padres. En la historia, Albus, el hijo de Harry, se hace mejor amigo de Scorpius, descendiente de Draco.

La participación de Felton en el espectáculo de Broadway comienza el 11 de noviembre de 2025 y durará 19 semanas, hasta el 22 de marzo de 2026.

Además, esta es la primera vez en que un miembro del reparto original de la franquicia de Harry Potter forma parte de la producción teatral.