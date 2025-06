La razón por la que Al Pacino rechazó ser Han Solo en “Star Wars”

Al Pacino bromea sobre rechazar a Han Solo en Star Wars diciendo que quería "hacer carrera a Harrison Ford" (REUTERS/Lucasfilm)

Al Pacino reveló recientemente los detalles sobre su decisión de rechazar el papel de Han Solo en Star Wars, una oportunidad que describe como “una fortuna” pero que no logró comprender en su momento.

Durante una entrevista con Entertainment Weekly para promocionar su nueva película The Ritual, el ganador del Oscar reflexionó sobre esa decisión que cambió el rumbo de la saga galáctica.

“Dije: ‘Creo que tengo ganas de hacer carrera a Harrison Ford‘“, bromeó Pacino al recordar su decisión de declinar el icónico papel del contrabandista espacial.

El actor de 84 años se mostró relajado al hablar sobre lo que muchos considerarían una oportunidad perdida en Hollywood.

La decisión de Pacino se enmarca en su relación con el grupo conocido como “Movie Brats”, un conjunto de directores pioneros que incluía a Steven Spielberg, Martin Scorsese, George Lucas, Francis Ford Coppola y Brian De Palma, quienes ayudaron a definir el movimiento del Nuevo Hollywood desde mediados de los años 60 hasta principios de los 80.

El actor trabajó junto al director Francis Ford Coppola en "El padrino" (Paramount Pictures)

“Zoetrope comenzó en San Francisco con Spielberg y De Palma y Francis Coppola, y Scorsese“, explicó. “Estaban a finales de los 60 haciendo esto. Eran verdaderos idealistas que llegaron a los 70 con grandes películas por todo el mundo”, continuó, refiriéndose al edificio Sentinel en San Francisco, que Coppola compró como sede de American Zoetrope.

En ese sentido, recordó que en el momento de la oferta estaba trabajando en Broadway cuando le entregaron el guión.

“Pensé, no entiendo”, dijo sobre su primera lectura del guión de Star Wars. “[Pensé], debo estar fuera del espacio yo mismo”, bromeó.

La confusión de Al Pacino lo llevó a buscar una segunda opinión de su mentor Charlie Loughton.

“Miré esto y se lo envié a Charlie Loughton, mi amigo y mentor. Le dije: ‘¿Qué opinas de esto?’ Era bastante sabio y me dijo: ‘No lo entiendo, Al. No lo sé. No lo entiendo.’ Le dije: ‘Bueno, yo tampoco; ¿qué vamos a hacer? Me ofrecieron una fortuna, pero no sé. No, no puedo interpretar algo si no hablo el idioma’“.

Pacino rechazó "una fortuna" por interpretar a Han Solo porque no podía "interpretar algo si no hablo el idioma" (Paramount Pictures)

La decisión resultó beneficiosa para todas las partes involucradas. Pacino continuó su carrera icónica con películas como And Justice for All de Norman Jewison, Cruising de William Friedkin y Scarface de Brian De Palma.

Mientras tanto, el papel de Han Solo en Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza de 1977 fue para Harrison Ford, transformándolo en una de las estrellas más taquilleras de Hollywood.

Al Pacino no fue el único actor que Ford tuvo que superar para conseguir el papel. Sylvester Stallone ha hablado sobre su audición y rechazo para el papel, y existe incluso una cinta de audición de Kurt Russell.

Burt Reynolds le dijo a Business Insider en 2016 que, como Pacino, le ofrecieron y rechazó el papel. “No quería interpretar ese tipo de papel en ese momento”, dijo. “Ahora me arrepiento. Ojalá lo hubiera hecho”.

Harrison Ford terminó interpretando el papel en "Star Wars: Una Nueva Esperanza" (Lucasfilm)

El impacto de “El Padrino” en la carrera de Al Pacino

En sus recientes memorias tituladas Sonny Boy, el artista profundiza en cómo El Padrino transformó su vida de un actor teatral de poca monta a una estrella de cine internacional.

"El Padrino me siguió a todas partes y eclipsó todo lo que hice. Era tímido al respecto, y el mundo no me dejó ser tímido. Estaba absolutamente confundido por toda la conmoción. Después de El Padrino, me habrían dejado interpretar cualquier cosa. Me ofrecieron el papel de Han Solo en Star Wars“.

Con excepción de su papel en La nueva gran estafa de 2007, la estrella se mantuvo en el camino de películas dirigidas por autores a partir de guiones originales, evitando las propiedades intelectuales establecidas.