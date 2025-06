El youtuber MrBeast explicó pro qué le pidió dinero prestado a su madre para pagar su boda

A pesar de tener una fortuna en su haber, el famoso youtuber MrBeast, expresó que tuvo que pedirle prestado dinero a su madre para pagar los costos de su boda

Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, volvió a sorprender a sus seguidores con una revelación tan inesperada como llamativa: a pesar de ser considerado uno de los influencers más exitosos y multimillonarios del mundo, ha tenido que pedirle prestado dinero a su madre para poder costear los gastos de su boda.

El joven de 27 años, reconocido por sus megaproducciones en YouTube y su permanente presencia en los primeros puestos de las plataformas digitales más populares, dejó en claro que su liquidez personal está lejos de reflejar el valor estimado de sus empresas y emprendimientos.

El tema cobró relevancia tras una publicación en la red social X, donde MrBeast respondió a un artículo que lo señalaba como el único multimillonario menor de 30 años cuya fortuna no proviene de herencia familiar. Donaldson explicó abiertamente que, si bien la valuación de sus empresas asciende a cifras astronómicas, prácticamente todo el dinero que genera lo reinvierte de inmediato en la producción de contenido, nuevos proyectos y la expansión de su canal. “Personalmente, tengo poco dinero porque lo reinvierto todo (creo que este año gastaremos un cuarto de millón de dólares en contenido)”, apuntó, sumando con humor que, irónicamente, ha recurrido a su mamá para que le preste dinero y así poder pagar su próxima boda.

El mensaje de MrBeast en su cuenta de X (Captura: @MrBeast en X)

La confesión generó un sinnúmero de comentarios, desde la incredulidad hasta la ovación de quienes ven en MrBeast un modelo de transparencia y dedicación absoluta a su proyecto. Esta no es la primera vez que el youtuber se refiere a la brecha existente entre el valor total de sus negocios y la cantidad de efectivo disponible en su cuenta bancaria personal. En una entrevista reciente para el pódcast “Diary of a CEO”, conducido por Steven Bartlett, Donaldson reveló que, pese a su fama global y al éxito económico de sus empresas, su cuenta bancaria personal no supera el millón de dólares. ¿La razón? La enorme maquinaria que mantiene en movimiento reduce su liquidez: “Cada dólar que ingresa a mis empresas se utiliza para crecer el canal, hacer más videos y desarrollar nuevas ideas”, explicó.

MrBeast ha construido su imperio digital gracias a su capacidad para sorprender, repartir enormes sumas de dinero y crear retos virales que se vuelven tendencia a nivel mundial. Su canal de YouTube —considerado el más seguido del planeta, con más de 400 millones de suscriptores sumando todas sus plataformas— rompe récords de audiencia gracias a producciones cada vez más sofisticadas y filantrópicas. A lo largo de más de una década, Donaldson ha pasado de grabar gameplays en su adolescencia a liderar proyectos de gran escala, donde entrega casas, autos y premios económicos descomunales a sus seguidores o participantes de desafíos.

MrBeast junto a su madre (Captura de video)

La fórmula de reinvertir todos los ingresos en la producción de contenidos le ha permitido no solo sostener el ritmo, sino también diversificarse y expandirse. Más allá de YouTube, MrBeast es el fundador de la cadena de comida rápida MrBeast Burger, que opera principalmente a través de plataformas digitales y en modalidad “delivery first”, y de Feastables, su marca de chocolates, consolidando su presencia en la industria alimentaria y del entretenimiento. No obstante, la estrategia de reinversión constante tiene un efecto inmediato: si bien en la teoría es multimillonario, en la práctica depende de sus activos y empresas más que de una fortuna líquida disponible al instante.

La anécdota personal sobre la organización de su boda con la creadora de contenido sudafricana Thea Booysen —conocida como TheaBeasty— rápidamente se volvió viral. Muchos usuarios reaccionaron con asombro ante la idea de que una de las figuras más grandes de internet tuviera que recurrir a su madre para cubrir un gasto personal importante, mientras que otros destacaron la ironía y la sencillez que transmite el influencer con su postura. De todas formas, la historia alimentó debates sobre el verdadero significado de la riqueza en el ámbito digital y la realidad de quienes viven al ritmo de grandes empresas tecnológicas.

En paralelo, MrBeast atraviesa una etapa de alta exposición mediática, acumulando polémicas y récords a partes iguales. La revelación sobre la ayuda financiera solicitada a su madre siguió a días de rumores y acusaciones difundidas en medios y redes sociales, a los que el influencer respondió con claridad sobre su situación financiera real. Donaldson insistió en que su modelo de negocio, basado en la reinversión y en apuestas millonarias por cada nuevo video, es el motor detrás del éxito continuo y del engagement con su audiencia.

Este modelo, sin embargo, plantea algunas preguntas sobre la sostenibilidad a largo plazo y sobre el equilibrio entre el crecimiento exponencial y el resguardo de la fortuna personal. Para MrBeast, el secreto está en poner siempre el proyecto por delante, impactando a millones y generando contenido que sobresale por su escala y originalidad, a costa incluso de sacrificar la comodidad financiera inmediata.

La situación de MrBeast confirma que, en el universo de los nuevos millonarios digitales, la apariencia y la realidad pueden diferir radicalmente. Incluso quienes son considerados referentes mundiales de éxito pueden pasar por momentos de escasez momentánea de efectivo y recurrir a lo más tradicional: el apoyo familiar. La anécdota, lejos de restarle mérito, destaca la singularidad de Jimmy Donaldson en el mundo de la creación de contenido y expone las paradojas de las nuevas economías digitales, donde el éxito rotundo no siempre equivale a dinero en mano.