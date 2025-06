Dakota Johnson se sincera sobre el fracaso de ‘Madame Web’: “No fue mi culpa”

Dakota Johnson recibió el premio Razzie por la peor actuación femenina del 2025 (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Dakota Johnson tuvo oportunidad de reflexionar en una entrevista reciente para L.A. Times, sobre el fracaso de Madame Web, una película de Marvel que protagonizó.

La cinta se estrenó en 2024, pero colisionó con la mala recepción del público y de la crítica, a pesar de estar estrechamente conectada con el universo de Spider-Man.

A más de un año de dicho lanzamiento, Dakota finalmente dio su opinión sobre la floja entrada en taquillas y atribuyó responsabilidad a los ejecutivos que intervienen en la producción.

'Madame Web' fue un fracaso en taquilla a pesar de contar con un gran elenco (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

“No fue mi culpa”, Johnson comenzó riéndose algo nerviosa y después fue muy franca sobre su experiencia en la grabación de Madame Web.

“Actualmente, muchas decisiones creativas se toman en comités. O las toman personas sin un ápice de creatividad. Es muy difícil hacer arte de esa manera”.

La actriz recordada por su actuación en la trilogía Cincuenta Sombras de Grey, destacó que por eso fracasan las películas de gran presupuesto.

“Lamentablemente Madame Web empezó como algo y se convirtió en otra cosa. Y yo simplemente estaba ahí, como si nada, en ese momento”, expuso.

Madame Web recibió tan malos comentarios por parte del público y la crítica, que arrasó con los Razzie en su edición 2025.

Los Premios Razzie son una forma de señalar las malas producciones de una forma humorística (Créditos: razzies.com)

Ganaron las preseas por Peor Película, Peor Guion y Peor Actuación Femenina.

También conocidos como premios Anti-Oscars, los Razzie o Golden Raspberry son un reconocimiento a lo peor del cine estadounidense que se celebra cada año. Su único objetivo es burlarse de las malas producciones hollywoodenses.

Aunque Dakota Johnson recibió casi toda la atención por el fracaso de Madame Web, la actriz de 35 años dijo durante la entrevista con el L.A. Times que no le preocupaba.

“No es que cargue con el fracaso de eso. Eso no es parte de mi, ni fue mi culpa. He hecho toda clase de películas y algunas no les ha ido bien, ¿A quién le importa? Ese tipo de cosas pasa todo el tiempo",

¿De que trata Madame Web?

La cinta dirigida por S.J. Clarkson explora el origen de uno de los personajes más poderosos del Universo de Spider-Man: Madame Web, cuyo nombre real es Casandra Webb (Dakota Johnson).

Casandra es una paramédico de Manhattan que, después de estar cerca de morir, encuentra en ella superpoderes que permanecían ocultos: super fuerza y un poder de clarividencia que se manifiesta en forma de ver el futuro de las personas.

Madame Web es una de las psíquicas más poderosas del universo Marvel y una pieza clave para conocer el origen de los poderes arácnidos (Madame Web - Tráiler oficial - Cines)

Su poder psíquico la relaciona con otras tres chicas, Julia Cornwall interpretada por Sydney Sweeney; Anya Corazón, caracterizada por la actriz Isabela Merced; y Mattie Franklin (Celeste O’Connor)

Madame Web tiene que salvar a las tres chicas de Ezekiel Sims, Zeke. Un anti héroe con poderes similares a los de Spider-Man que intenta matar a las jóvenes ya que en una premonición, pudo ver que muere por su culpa.

Lo que las chicas desconocen es que ellas son las futuras Spider-Woman, quienes guiadas por Madame Web se convertirán en las heroínas que el mundo necesita.