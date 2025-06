Sydney Sweeney reconoció que disfruta la vida de soltera después de terminar con su prometido Jonathan Davino

Sydney Sweeney aseguró que está disfrutando su soltería. (Créditos: REUTERS/Danny Moloshok. Backgrid UK/The Grosby Group)

Sydney Sweeney está atravesando una etapa de autodescubrimiento y crecimiento personal tras el fin de su relación de seis años con Jonathan Davino. En una entrevista reciente con Sunday Times, la estrella de Euphoria confirmó que se encuentra felizmente soltera y centrada en sí misma.

“Estoy aprendiendo mucho sobre mí misma, pasando más tiempo con mis amigos. Y me encanta”, confesó

La actriz de 27 años, quien se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la nueva generación de Hollywood y Davino cancelaron su compromiso en marzo de este año, luego de enfrentar lo que una fuente cercana describió como “problemas importantes” en la relación.

Sydney Sweeney está aprendiendo a vivir con su soltería tras terminar su noviazgo con Jonathan Davino. (REUTERS/Steve Marcus)

Aunque en su momento parecían encaminados al altar, el estrés por la planificación de la boda y la abrumadora agenda profesional de la actriz habrían sido determinantes en la decisión de separarse.

“Lo que realmente la agobiaba era su relación y su boda. Simplemente no se sentía bien con eso”, explicó una fuente a Us Weekly. Otra fuente comentó a People que, si bien la ruptura fue dolorosa, Sydney Sweeney ahora se siente en control de su vida.

“Está exactamente donde quiere estar. La mayoría se sentiría abrumada con su carga laboral este año, pero no Sydney. Está completamente enfocada en su trabajo y emocionada con todos sus proyectos”, comentó el informante.

El quiebre, según allegados, no fue por falta de amor, sino porque la famosa no estaba lista para “sentar cabeza”.

Sydney Sweeney no estaba lista para casarse con Jonathan Davino. (Backgrid/The Grosby Group)

“Duraron tanto tiempo porque a ella le costaba dar el paso de terminar. No fue una ruptura por falta de cariño, sino porque Sydney quiere priorizar su carrera mágica”, declaró la fuente.

Desde su separación, la protagonista de Anyone But You ha sido vista disfrutando de su nueva etapa de soltería. En mayo, fue captada en un ambiente íntimo con el cantante Machine Gun Kelly durante una salida en Las Vegas.

El breve encuentro desató especulaciones, aunque ninguna de las partes confirmó algo más allá de una amistad cercana.

También circularon rumores sobre una posible relación con su compañero de reparto Glen Powell, especialmente después de que ambos asistieran juntos a la boda de la hermana del actor. Sin embargo, fue la propia madre de Powell quien desmintió los rumores, afirmando que “definitivamente no están juntos”.

Algunos rumores señalaron que Glen Powell y Sydney Sweeney tenían un romance. (REUTERS/Steve Marcus)

Más recientemente, Sweeney fue vista compartiendo momentos coquetos con su colega de The Housemaid, Brandon Sklenar, durante el festival Stagecoach. Pese a las apariencias, una fuente declaró que “solo son muy buenos amigos y Sydney está viviendo su mejor vida en este momento”.

En un mundo donde las presiones por el compromiso personal pueden opacar el desarrollo individual, Sweeney marca un ejemplo de independencia emocional y crecimiento personal.

Lejos de los compromisos sentimentales, la actriz continúa escalando en su carrera con múltiples proyectos en cine y televisión, consolidando su lugar como una de las artistas más versátiles y carismáticas de la industria.

Sydney Sweeney se encentra centrada en su carrera artística. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Por ahora, Sydney Sweeney no solo está soltera, sino también más fuerte, más libre y más enfocada que nunca. Y como ella misma lo dijo: “Estoy amando esta etapa”.