Sylvester Stallone lleva 47 años arrepentido por rechazar el papel en una película que ganó tres Óscar: “Fui muy idiota”

"El regreso - Coming Home" película de 1978

Sylvester Stallone es una figura indeleble en la historia del cine gracias a sus roles icónicos en películas que han dejado una marca imborrable en la cultura popular. Desde la saga de Rocky hasta la de Rambo, su contribución al séptimo arte ha sido vasta y variada, consolidándolo como uno de los actores más reconocidos de Hollywood.

No obstante, a pesar de su éxito fenomenal, el actor no está exento de arrepentimientos significativos en su carrera, uno de los cuales resalta especialmente: haber rechazado un papel protagónico en “El regreso”, que podría haber redefinido su trayectoria.

La carrera de éxito de Sylvester Stallone y sus personajes icónicos

Sylvester Stallone interpretando a Rocky Balboa como uno de sus grandes papeles

Sylvester Stallone, con su característica voz ronca y su físico imponente, personifica a personajes que simbolizan la lucha y la perseverancia contra viento y marea. La historia de Rocky Balboa, un boxeador de origen humilde que supera todos los obstáculos para convertirse en campeón mundial, resuena en el corazón de muchos por su mensaje de tenacidad y determinación.

La película “Rocky”, lanzada en 1976, no solo catapultó a Stallone al estrellato internacional, sino que también le valió una nominación al Óscar, estableciéndolo como un actor y guionista talentoso.

A esto se sumó el personaje de John Rambo en “First Blood” y sus secuelas, que consolidaron a Stallone como una estrella de acción de renombre mundial. Rambo, un veterano de la guerra de Vietnam que lucha contra injusticias, agregó otra dimensión heroica y compleja a la filmografía de Stallone, diversificando aún más su legado en el cine de acción.

Su mayor arrepentimiento

Sylvester Stallone se arrepiente hasta el día de hoy de no haber participado en esta película (Créditos: REUTERS/Carlos Osorio)

Dentro de una carrera marcada por éxitos, Stallone admite haber cometido un error que le pesa hasta hoy: rechazar el papel protagonista en “El Regreso” (1978).

En una confesión a Macleans, fue contundente: “Fui muy idiota”.

Decisiones como estas son especialmente difíciles de asumir porque la película no solo alcanzó el reconocimiento de la crítica sino también éxito en los Premios Óscar, elevando el prestigio de quienes participaron en ella.

Reflexionando sobre su decisión, Stallone admite que en aquella época no se sentía preparado para desafiarse con un papel tan complejo. Esta vacilación, confiesa, fue un error de cálculo en su carrera, regido por el miedo a lo desconocido. “Normalmente, cuando tienes miedo de algo, hazlo. Si no te da miedo, no lo hagas”, reflexionó Stallone, agregando profundidad a su autocrítica.

El éxito de “El Regreso” en los Premios Óscar

Hollywood: El actor John Voight, ganador del premio al Mejor Actor Protagonista en la 51 edición de los Premios Anuales de la Academia, sonríe con el Oscar que obtuvo por su papel en "El regreso". La entrega se hizo en el Music Center.

La película “El Regreso” sigue siendo un hito en la cinematografía, no solo por su narrativa poderosa, sino también por su reconocimiento en los Premios Óscar. El filme conquistó tres estatuillas, incluido el prestigioso premio al Mejor Actor que recayó en John Voight por su destacada actuación.

Su éxito no solo revalidó la calidad integral de la producción sino también la astuta dirección de sus actores principales. Este logro amplifica el sentido de arrepentimiento en Stallone, quien, a pesar de su éxito probado, aún no ha conseguido llevarse a casa un Óscar personal, un objetivo codiciado en su carrera.

El impacto cultural y crítico de “El Regreso” fue monumental, marcando una diferencia significativa en las trayectorias de sus participantes, un testimonio del tipo de películas que cambian vidas y definen carreras. Para Stallone, no estar asociado con esta obra maestra es una oportunidad perdida que sigue resonando en sus evaluaciones personales.

Sylvester Stallone en la Serie “Tulsa King”

Tulsa es suya y va a tomarla. La exitosa serie #TulsaKing regresa a Paramount el 15 de septiembre. (Crédito: Paramount )

A pesar del tiempo y de los ocasionales arrepentimientos, Stallone sigue siendo una figura vibrante en el panorama del entretenimiento moderno. Su incursión en la televisión con la serie “Tulsa King” marca un emocionante capítulo en su carrera. Creada por Taylor Sheridan, la serie criminal ofrece a Stallone su primer papel protagonista en televisión, interpretando a un capo de la mafia recién salido de prisión que busca establecer una nueva organización criminal en Tulsa, Oklahoma.

La serie ha sido recibida con entusiasmo, renovándose para una tercera temporada. Esta transición al drama televisivo permite a Stallone explorar territorios actorales frescos, mostrando una versatilidad que sigue encandilando a las audiencias modernas.