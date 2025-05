Audiciones mágicas: las anécdotas de los actores al obtener su rol en Harry Potter

El elenco de las cintas de "Harry Potter" pasó por un proceso de selección exhaustivo. (Escena de "Harry Potter")

Con el reciente anuncio de los nuevos protagonistas que darán vida a Harry, Ron y Hermione en la esperada serie de Harry Potter producida por HBO, el interés por el origen de la saga cinematográfica original ha resurgido con fuerza.

Los fanáticos, ansiosos por ver cómo se reimaginarán los icónicos personajes, han vuelto la mirada a las inolvidables interpretaciones que en su momento cambiaron la vida de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint.

A más de dos décadas del estreno de La piedra filosofal, algunos actores de esta franquicia han compartido anécdotas sorprendentes sobre cómo fueron elegidos los jóvenes que se convirtieron en parte esencial de esta historia.

A continuación, una lista de cómo el elenco principal obtuvo sus papeles.

Daniel Radcliffe (Harry Potter)

Daniel Radcliffe era el favorito para convertirse en Harry Potter desde el inicio. (Escena de "Harry Potter ")

Daniel Radcliffe fue descubierto por el productor David Heyman durante una función de teatro en la que asistió con su padre, Alan George Radcliffe. Heyman era amigo del padre de Daniel, así que le recomendó asistir al casting.

Sin embargo, Chris Columbus, quien fue el director de la primera cinta de Harry Potter, ya tenía en mente al joven actor para este personaje, pues había visto su trabajo cuando participó en la adaptación televisiva de la novela de Charles Dickens David Copperfield (1999), donde interpretó al personaje principal como un niño pequeño.

A pesar de que inicialmente sus padres rechazaron la oferta debido a que se les había informado que el rodaje sería en Los Ángeles, finalmente aceptaron cuando Warner Bros. ofreció un contrato de dos películas con rodaje en el Reino Unido.

Después de varias pruebas de cámara y lecturas de guion con otros actores, incluida Emma Watson (Hermione), Daniel Radcliffe fue oficialmente elegido como el protagonista. Chris Columbus ha recordado en varias entrevistas que, desde el primer momento, “sabía que era él”.

En una entrevista con Entertainment Weekly, el actor recordó que recibió la noticia de su casting mientras estaba en la bañera.

“Estaba en el baño en ese momento. Mi papá entró corriendo y dijo: ‘¿Adivina quién quiere que interprete a Harry Potter?’. Y me puse a llorar. Probablemente, fue el mejor momento de mi vida“, expresó.

Emma Watson (Hermione Granger)

Emma Watson pensó que no lograría interpretar a Hermione Granger. (Escena de "Harry Potter")

Emma Watson fue seleccionada tras una exhaustiva búsqueda que incluyó la revisión de miles de grabaciones.

“No fue una audición abierta. Ellos iban por toda Inglaterra buscando a estos personajes, y no solo a escuelas de actuación. Fueron a mi escuela y preguntaron si podían tomar 20 niños entre 9 y 12 años. Tomaron mi fotografía en el gimnasio de la escuela, y me llamaron tres semanas después”, recordó en una entrevista.

Incluso, Emma compartió que durante el llamado, reconoció a una actriz infantil que también esperaba interpretar a Hermione, por lo que no se sintió lo suficientemente capaz.

“Puedo recordar como me desmoronaba al verla, pensando: ‘Ella ha estado en una película, y sabe como hacer esto. No tengo oportunidad’. Aún peor, una vez llegue a los estudios, y ella estaba jugando cartas con uno de los chicos adicionando para Harry. Estaba como ‘Oh, por dios, ¡Esta haciendo amigos! Definitivamente, no lo lograré’ Estaba muy enojada", expresó.

Sin embargo, unos meses después, recibió la noticia de que el personaje de Hermione Granger era suyo. La directora de casting, Janet Hirshenson, destacó en una entrevista que Emma “encarnaba el alma y la esencia” de Hermione.

Rupert Grint (Ron Weasley)

Rupert Grint envió un video rapeando para su audición como Ron Weasley. (Escena de "Harry Potter")

Rupert, sin experiencia profesional previa, decidió audicionar tras ver un anuncio en el programa infantil Newsround. Sorprendió a los productores enviando un video en el que rapeaba sobre por qué quería el papel, mientras estaba disfrazado de su profesora de escuela.

“Tenía muchas ganas de salir en esta película, así que grabé este video. Primero, me disfracé de mi profesora de teatro, que era una chica, así que daba un poco de miedo. Luego hice una canción de rap sobre cuánto deseaba salir en la película”, relató.

Según Grint, la letra estaba llena de información sobre él, como su edad y estatura, y dijo que la primera línea decía: “Hola, me llamo Rupert Grint. Espero que les guste y no piensen que soy un desastre”.

Katie Leung (Cho Chang)

Katie Leung aseguró que su acento sueco le dio una ventaja para conseguir el papel de Cho Chang. (Escena de "Harry Potter")

En una conversación con IMDiversity, Katie Leung recordó que su padre vio un anuncio en la televisión sobre una convocatoria para el casting de Harry Potter y el Cáliz de Fuego y sugirió que ella se presentara.

“Le parecía una gran coincidencia que yo encajara con la descripción y además que las audiciones se realizaran un sábado, ¡el único día libre de mi padre en el trabajo!“, contó.

Aunque no tenía experiencia en actuación, decidió intentarlo, y tras una audición de cinco minutos, fue seleccionada para el papel de Cho Chang, superando a más de tres mil aspirantes.

“No quería perder la oportunidad de estar en Londres y solo esperaba adquirir experiencia, así que fue una gran sorpresa cuando conseguí el papel. Las audiciones duraron unos dos meses e incluyeron talleres de teatro y una prueba de cámara, lo cual fue increíblemente aterrador, ¡pero una experiencia increíble!”, declaró.

En una entrevista con BBC, la actriz mencionó que su acento escocés probablemente le dio una ventaja durante la audición, ya que el director de casting preguntó si había alguien de Escocia presente y ella fue la única en levantar la mano.

Además, aseguró que su mejor experiencia de Harry Potter fue la primera audición, ya que sus padres, que estaban separados en ese momento, la acompañaron.

“Fue un momento muy bonito porque mis padres no se habían visto en muchísimo tiempo y ambos me acompañaron a la primera audición. Fue una sensación muy agradable hacer fila durante horas y horas, y en ese momento, ya no se trataba de conseguir el papel”, comentó.

Tom Felton (Draco Malfoy)

Tom Felton mintió durante su audición para Harry Potter (Escena de "Harry Potter")

En una entrevista con el Clarin, Tom Felton reveló que en su audición, el director Chris Columbus preguntó a cada niño qué era lo que más les emocionaba del libro.

El actor que no había leído los libros en ese momento, escuchó a otro niño mencionar “Gringotts” y decidió repetirlo, aunque sin saber qué era. Columbus se dio cuenta de que estaba mintiendo, pero consideró que esa actitud arrogante era adecuada para el personaje de Draco Malfoy.

“¡Mierda, me va a hacer esta pregunta! ¡No tengo idea de lo que es Harry Potter! El niño a mi lado dijo, ‘Gringotts. Estoy muy emocionado con Gringotts’. ¡Se movió hacia mí y solo repetí lo que dijo! Esos Gringotts, no puedo esperar a ver a los Gringotts. Obviamente, eso no tiene ningún sentido, así que supo de inmediato que estaba mintiendo, lo que creo que le dio una idea de que tal vez sea un buen Draco“, contó.

En otra entrevista, el famoso admitió que Draco Malfoy no era su primera opción para el papel. Durante las pruebas, hizo casting para Harry Potter y Ron Weasley, pero no resultó.

"Lo intenté por Harry. Cuatro veces, creo. Me teñí el pelo, me puse la cicatriz. Hay un video en alguna parte de mí haciendo una audición al menos dos veces para Potter. Luego me tiñeron el pelo color jengibre una vez para Ron, tampoco fue ese. Finalmente, lo tiñeron de rubio para Draco".

Evanna Lynch (Luna Lovegood)

Evanna Lynch impresionó a los productores con su audición para ser Luna Lovegood en Harry Potter. (Escena de "Harry Potter")

Evanna, quien era fanática de los libros, audicionó para el papel de Luna Lovegood tras superar a 15,000 candidatas.

En una entrevista, la actriz recordó que estaba hospitalizada cuando salió Harry Potter y la Orden del Fénix y tenía miedo de perderse el lanzamiento del libro, por lo que su familia contactó con el editor y consiguió que reservaran una copia firmada por J.K. Rowling para ella.

Posteriormente, la escritora respondió una de sus cartas y la animó para realizar el casting de la cuarta entrega de Harry Potter.

“Me dijo que la anorexia es destructiva, no creativa, y que lo valiente es no sucumbir a ella. Le dije que me encantaría estar en las películas y me alentó a hacerlo, pero que necesitaba estar bien para hacerlo“.

Después de una prueba de pantalla con Daniel Radcliffe, fue seleccionada para el papel. Su afinidad con el personaje fue tan notable que el productor David Heyman comentó: “Las demás podrían interpretar a Luna; Evanna Lynch es Luna”.