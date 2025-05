Elisabeth Moss explicó el final de “El cuento de la criada”

Elisabeth Moss cierra el ciclo de "El cuento de la criada" con una escena final que conecta poderosamente con los orígenes de la serie (Hulu)

Elisabeth Moss, protagonista y productora de la serie El cuento de la criada (The Handmaid’s Tale), calificó de perfecta la escena final del drama distópico que llegó a su conclusión tras seis temporadas.

En una entrevista con Vanity Fair, la actriz destacó el simbolismo del cierre narrativo y cómo este conecta directamente con el inicio de la serie, estrenada en 2017.

“Volvemos al principio, a la primera escena. Ella empieza a grabar ese libro. El hecho de que esta serie haya comenzado con un libro y termine con un libro es la única forma en que podía concluir”, dijo Moss.

Y continuó en su explicación: “Margaret [Atwood] tiene esta frase: ‘Una palabra tras otra tras otra es poder’. Y creo que ese es el lugar en el que termina June. Ella dice: ‘Voy a contar mi historia, porque mi historia y estas palabras tienen poder’. Y eso me encanta. Se sienta, y va a contarle su historia a Hannah. Es para ella”.

La maternidad transformó la actuación de Moss en la última temporada, otorgando una emoción más visceral y auténtica a su personaje (Hulu)

La estrella, que se convirtió en madre en 2024, señaló que la experiencia de la maternidad tuvo un impacto en su interpretación durante esta última temporada, aunque no en los guiones, ya que no forma parte del equipo de guionistas.

“Creo que no fue hasta el final de la temporada que me di cuenta del efecto que ser madre tuvo en la temporada en general”, sostuvo. “No soy escritora en la serie, así que no desarrollo las tramas. Pero sí creo que hubo una influencia por este nuevo capítulo en mi vida”.

Moss dirigió los dos primeros y los dos últimos episodios de la temporada final, además de continuar como productora ejecutiva.

“La parte actoral sí se sintió distinta. La emoción surgía mucho más rápido y de forma más visceral. Sentía que tenía a alguien específico en quien pensar cuando hacía esas escenas”, afirmó.

Sobre la vigencia política de la obra, basada originalmente en la novela homónima publicada en 1985, Elisabeth Moss señaló:

“Este material ha sido relevante por tanto tiempo. Lo fue en 1985, cuando Margaret escribió el libro, porque está basado en hechos reales. Ha seguido siéndolo. Creo que por eso la gente respondió tanto al libro como a la serie”.

La historia termina con June lista para narrar su verdad, en un homenaje al poder de las palabras según Margaret Atwood (Hulu)

Más historias resueltas en el final de “El cuento de la criada”

Uno de los elementos destacados de la temporada final de El cuento de la criada fue la evolución de la relación entre June, interpretada por Moss, y Serena, encarnada por Yvonne Strahovski.

Para la ganadora del Emmy, este vínculo es el “centro de la serie”. “Es la historia de amor de la serie. Son las heroínas y las villanas, y a menudo intercambian esos roles”, señaló.

Y añadió: “Queríamos dejarlo todo sobre la mesa. Dar a estos personajes la oportunidad de llegar tan lejos como fuera posible”.

La escena final entre ambas, donde June ofrece perdón a Serena, fue particularmente emotiva.

“No es para Serena; es para Noah. June sabe que Serena necesita ese perdón y es lo suficientemente grande para ofrecerlo. Sabe que Serena será una mejor madre habiéndolo recibido. Y eso es lo que más le importa a June”, indicó la actriz.

En ese sentido, se pregunta si la perdona de verdad. “Probablemente no”, consideró. “Pero tampoco importa. No es lo que June necesita”.

La relación entre June y Serena, el corazón de la serie, encuentra una resolución cargada de ambigüedad, perdón y humanidad (Hulu)

Otro momento relevante en la conclusión de la serie fue el regreso de Holly, madre de June, interpretada por Cherry Jones.

Para Moss, este reencuentro ayudó a reforzar el enfoque en la maternidad que marcó toda la temporada.

“Esta temporada trata sobre la maternidad en todas sus formas: la maternidad que da la tía Lydia a sus chicas, la generosidad de Naomi al devolver a Charlotte a Janine. Hay muchas formas de ser madre o figura materna”, expresó.

En relación con el personaje de la tía Lydia, interpretado por Ann Dowd, Moss dijo que el giro hacia una figura más compasiva era necesario para adaptar The Testaments, la secuela literaria escrita por Margaret Atwood en 2019 y que Hulu ya está desarrollando como nueva serie.

“Hay elementos de la interpretación de Ann desde el principio que permiten ese giro. Cualquier buen actor ofrece una actuación multidimensional. Y Ann lo hizo”.

La evolución de la tía Lydia fue clave para enlazar la historia con "The Testaments", la próxima serie secuela (Hulu)

Respecto al adiós a El cuento de la criada, Elisabeth Moss admitió que le hubiera gustado continuar.

“Si fuera por mí, habríamos hecho dos o tres temporadas más. Pero estoy trabajando con Bruce Miller en The Testaments desde hace años”, indicó.

Finalmente, la actriz reconoció que despedirse de la serie fue emocional. “No ha sido fácil dejarla. Pero me alegra cómo cerramos. No habría aceptado nada menos que la perfección para este final”, concluyó en la entrevista.

La sexta temporada ya está disponible para ver en Paramount+. Las primeras cinco entregas pueden verse tanto en esta plataforma como en Disney+.