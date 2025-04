“El cuento de la criada”: los cambios que hicieron para adaptar el libro y la razón detrás

La adaptación televisiva de "El cuento de la criada", protagonizada por Elisabeth Moss, reinterpreta la novela con cambios para expandir el universo de Gilead (Hulu/Disney+)

Bruce Miller, creador de la serie El cuento de la criada, emprendió la adaptación televisiva de la novela homónima de Margaret Atwood con una idea clara: ampliar el universo cerrado de la protagonista sin traicionar el espíritu de la obra.

La novela publicada en 1985, escrita en primera persona desde la perspectiva de Offred, ofrece una visión limitada del régimen totalitario de Gilead.

La serie, estrenada por Hulu en 2017 y protagonizada por Elisabeth Moss, se permitió abrir nuevas líneas narrativas y profundizar en personajes secundarios.

Cabe destacar que todos los cambios fueron discutidos con la propia Atwood durante el desarrollo del proyecto.

Margaret Atwood participó activamente en las decisiones creativas de la serie y respaldó los cambios que modernizaron su obra para una nueva audiencia (REUTERS/Tom Little)

El nombre de June

Uno de los cambios más notorios fue la revelación del nombre real de la protagonista. En la novela, Offred nunca menciona su nombre anterior al régimen. En la serie, Miller decide identificarla como June, interpretada por Elisabeth Moss.

“Leí algunas teorías sobre cuál era su nombre”, explicó a Business Insider. “Pensé que el nombre del personaje era June [...] así que lo usé sin saber si Margaret lo había planeado así”.

La escritora, por su parte, reconoció en una columna en el New York Times que esa no había sido su intención original, pero añadió: “Encaja, así que los lectores pueden adoptarlo si así lo desean”.

Para Miller, otorgarle un nombre a la protagonista respondía a una necesidad dramática: “Es importante que tenga un nombre porque parte del conflicto de la serie es que no va a dejarlo ir. Ella es fuerte y terca [...] y aferrarse a su identidad era esencial para su historia”.

El nombre, añadió, ayudó a desarrollar una narrativa más compleja, basada en su vida pasada a través de múltiples flashbacks.

La serie revela que Offred se llama June y refuerza su identidad personal como eje narrativo (Hulu/disney+)

En términos de construcción del personaje, la June de la serie adopta una postura mucho más rebelde que su contraparte literaria.

En la novela, Offred prioriza la supervivencia sobre la resistencia. La serie muestra a June participando en protestas antes del ascenso de Gilead y desafiando abiertamente a sus superiores.

“La lucha principal en la serie es entre June y Offred”, explicó Miller. “Una es la parte obediente que intenta no morir, y la otra se pregunta: ‘¿Realmente vas a aceptar esto?’”.

El contraste entre ambas facetas de la protagonista dinamiza la narrativa y eleva el conflicto interno de la protagonista.

Los Waterford fueron retratados diferente

Otra modificación sustancial fue el retrato de los Waterford. En la novela, el Comandante y su esposa, Serena Joy, son descritos como una pareja mayor.

En The Handmaid’s Tale, el Comandante es interpretado por Joseph Fiennes, y Serena por Yvonne Strahovski, una actriz en sus treinta al momento de rodar la primera temporada.

“Sentí que era una dinámica más activa si Serena Joy sentía que alguien estaba usurpando su rol no solo como objeto reproductivo, sino como esposa”, dijo Miller al citado medio.

La cercanía generacional entre Serena y June intensificó los conflictos y el resentimiento de la primera hacia la protagonista.

En la serie, Serena Joy y el Comandante son más jóvenes que en el libro, lo que genera una tensión más marcada con la protagonista (Hulu/Disney+)

La relación de Nick y June

En el caso de Nick Blaine, interpretado por Max Minghella, el cambio fue tanto de presencia como de profundidad. En el libro, su papel es ambiguo; Offred duda sobre si confiar en él.

En la serie, en cambio, Nick desarrolla un vínculo afectivo con June y se revela como parte de “los Ojos”, la policía secreta de Gilead, desde donde colabora con la resistencia.

Su historia personal es explorada mediante flashbacks, lo que transforma su figura en una de las más cercanas a June.

La complejidad de la tía Lydia

Asimismo, personajes secundarios como Tía Lydia (interpretada por Ann Dowd) reciben en la serie un desarrollo mucho más elaborado.

En la novela, Lydia es una figura autoritaria del pasado, recordada en los entrenamientos del Centro Rojo.

En pantalla, aparece recurrentemente como ejecutora del sistema y, ocasionalmente, como figura compleja con motivaciones propias.

Dicha ampliación fue posible gracias a la decisión de romper con la perspectiva única de Offred. “La serie puede explorar aspectos que la novela, por su estructura, no podía”, explicó Miller a TIME.

La serie amplía el rol de Tía Lydia, muestra sus motivaciones y refuerza su influencia directa en el adoctrinamiento de las criadas (Hulu/Disney+)

La tecnología fue adaptada a la modernidad

Esta actualización también incluyó elementos tecnológicos. En la historia original de El cuento de la criada, las criadas llevan tatuajes en los tobillos como método de identificación.

En la serie, los reemplazan por etiquetas electrónicas rastreables. También se muestran teléfonos inteligentes, referencias a Uber y cámaras de vigilancia.

“Queríamos que se sintiera como algo que puede pasar ahora”, aclaró Miller. “Eso lo hace más aterrador”.

La inclusión de personajes afroamericanos

Otro de los ajustes que generó debate fue la diversidad racial del elenco. En la novela, Gilead segrega a las personas no blancas, en una referencia a ideologías racistas históricas. La adaptación elige no seguir este enfoque.

“En esta época, ¿cuál es la diferencia entre hacer un programa sobre racistas y hacer un programa racista?”, se preguntó Miller en entrevista con Business Insider. “No lo sabía. Parecen lo mismo en la televisión. Son problemas de blancos”.

En la serie, personajes como Moira, interpretada por Samira Wiley, o Luke, el esposo de June, son afroamericanos.

"The Handmaid's Tale" opta por un elenco racialmente diverso para reflejar problemáticas actuales y se distancia de la segregación planteada en la novela de 1985 (Hulu/Disney+)

“The Handmaid’s Tale” extendió el universo literario

La continuidad narrativa es otro cambio clave. En la novela, la historia termina abruptamente con Offred siendo llevada por unos hombres desconocidos. No se sabe si está siendo arrestada o rescatada.

En la ficción televisiva, ese final corresponde al cierre de la primera temporada, pero la historia de June sigue avanzando. Según Miller, cada nueva temporada representa una expansión basada en fragmentos del libro.

“La mayoría de los cambios que hicimos fueron extrapolaciones”, explicó a TIME. “Tomamos una oración del libro y la convertimos en un episodio completo”.

Uno de los ejemplos citados por Miller es la escena en la que June da a luz a Hannah. En el material base, se menciona brevemente. Sin embargo, para la TV, se convierte en una secuencia clave para ilustrar la caída de la natalidad.

Otro ejemplo es la represión violenta de una protesta, que en el libro se reduce a una frase y que la serie expande en una escena en la que June y Moira huyen bajo disparos. “Queríamos mostrar cómo se ve eso en la vida cotidiana”, señaló el creador.

La ficción televisiva desarrolla tramas basadas en frases breves del libro y expande el mundo de Gilead más allá del cierre de la obra original (Hulu/Disney+)

Los cambios también incluyeron escenas inventadas completamente para televisión, como el momento en que Serena lleva a June a ver a su hija, Hannah. En esta secuencia, Serena le muestra a Hannah desde el interior de un automóvil.

“Ella está bien cuidada, no tienes que preocuparte”, le dice. “Mientras mi bebé esté a salvo, el tuyo también lo estará”. La escena no tiene equivalente en la novela, donde Offred no vuelve a ver a su hija ni tiene certeza sobre su paradero.

Otro personaje significativamente ampliado fue Emily, conocida primero como Ofglen, quien en el libro tiene una participación limitada.

En la serie, su historia se detalla: es lesbiana, tiene una esposa e hijo refugiados en Canadá, y sufre mutilación genital como castigo.

Su paso por las Colonias también se desarrolla ampliamente en la segunda temporada, mientras que en la novela solo se menciona su existencia sin describirse.

La historia de Emily (Ofglen) se amplía con detalles sobre su vida pasada, su orientación sexual y su condena en las Colonias, ausentes en la novela (Hulu/Disney+)

Moira, por su parte, escapa del club clandestino Jezebel’s en la serie, con ayuda de June. En el libro, Offred vuelve a verla allí, pero Moira está resignada a su destino.

Otro personaje con mayor protagonismo es Janine, que en la serie atraviesa un colapso emocional, secuestra a su hija y amenaza con suicidarse, escenas creadas exclusivamente para televisión.

Finalmente, el universo simbólico también fue reformulado. En la novela, Offred recuerda ver turistas extranjeros preguntar si es feliz.

En la serie, esta idea se amplifica con la llegada de una delegación mexicana. Durante una recepción, se plantea que las criadas podrían ser exportadas.

En una escena, se presentan los hijos de las criadas como muestra de la “eficacia” del sistema, un giro que no existe en la novela.

El personaje de Janine cobra mayor relevancia en la serie, con escenas inéditas que visibilizan su fragilidad emocional y el impacto del régimen en su maternidad (Hulu/Disney+)

Según Miller, todos estos cambios fueron discutidos con Atwood. “Fue una conversación activa en ambas direcciones”, sostuvo. “Ella tenía experiencia con otras adaptaciones, así que sabía qué debía cambiar según el formato”.

El cuento de la criada se encuentra emitiendo actualmente su temporada final en Paramount+.