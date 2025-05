Shaboozey y su impacto en la música estadounidense: “Me encanta destacar”

'A Bar Song (Tipsy)' catapultó a Shaboozey hacia el estrellato y lo posicionó en eventos internacionales como la Met Gala y el Super Bowl (A Bar Song)

“Me encanta destacar. Me encanta que soy diferente. Creo que es mi superpoder”, declaró Shaboozey, un nombre que actualmente resuena con fuerza en los escenarios de la música country. El cantante nacido en Virginia (Estados Unidos) y de ascendencia nigeriana, desafía las normas establecidas y revoluciona un género que históricamente se caracterizó por su falta de diversidad.

En la actualidad, su éxito artístico no solo simboliza una conquista personal, sino una redefinición de los límites musicales aceptados. La revista People entrevistó al cantautor de 30 años, para encabezar la portada de su última edición.

Shaboozey irrumpió en la música country como símbolo de diversidad y transformación del género (REUTERS)

Orígenes y trayectoria de una estrella

Desde su infancia, Shaboozey estuvo inmerso en un ambiente musicalmente diverso. Gracias a su padre, un apasionado de la música country y de íconos como Kenny Rogers y Dolly Parton, el joven artista creció con una profunda conexión hacia el género.

Sin embargo, su trayecto hacia el estrellato no estuvo libre de desafíos. Recordando los consejos de su padre sobre la importancia de la responsabilidad individual, el cantante reflexionó: “Siempre me hablaba de cómo debía ser yo mismo quien lograra hacerme un camino”.

En sus años formativos, Shaboozey a menudo se encontraba “sin rumbo”, abrumado por un torrente de ideas creativas sin un enfoque claro. Su debut en 2014 con el sencillo “Jeff Gordon” mostró su inclinación hacia el hip-hop, pero fue a través de un proceso gradual de experimentación y búsqueda de identidad artística que dio forma a su sonido distintivo.

Esta evolución culminó en su aclamado álbum de 2024, “Where I’ve Been, Isn’t Where I’m Going”, que sirve como un testimonio de sus raíces y su visión musical. “Siempre existió en mí la necesidad de crear la música que hago ahora”, explicó el intérprete, sobre su cercanía hacia otros tipos de música.

El artista nacido en Virginia fusiona raíces nigerianas y pasión por el country en su propuesta musical única (REUTERS)

Éxito con “A Bar Song (Tipsy)”

La emblemática canción “A Bar Song (Tipsy)” se convirtió rápidamente en su tarjeta de presentación, un hito en su carrera que no solo lo elevó al estrellato, sino que también fue testigo de su ruptura con el pasado.

Al alzarse con un éxito arrollador, la canción no solo dominó las listas de popularidad, sino que también le aseguró un lugar en eventos prestigiosos como el Met Gala y el Super Bowl. “Quiero superar lo que hice el año pasado”, expresó con determinación, poniendo de manifiesto su concepto hacia el futuro y su deseo de crear música que resuene a nivel mundial.

Ruptura de límites con la música country

La entrada de Shaboozey en el mundo del country no estuvo exenta de desafíos. Representa una figura radicalmente diferente en un género tradicionalmente conservador, donde rara vez se celebra la diversidad.

Al respecto, el compositor norteamericano comentó con optimismo: “Espero que mi presencia abra puertas para otros”. Y además agregó: “Nunca me sentí como si no estuviera permitido en este espacio por cómo me veo o cómo me visto”.

Su influencia resonó ampliamente, con figuras como Myles Smith, colaborador en el tema “Blink Twice”, destacando el impacto revolucionario de Shaboozey. “Me inspira cada día con todo lo que está logrando y las barreras que está derribando”, mencionó.

En una entrevista para People, Shaboozey reveló cómo desafía las normas del country tradicional y abre puertas a una nueva generación de artistas (Portada de People)

Perspectivas a futuro y próximo proyectos

Mirando hacia adelante, Shaboozey se prepara para embarcarse en su primera gira como cabeza de cartel en el otoño, una experiencia que le provocó cierta ansiedad pero que aborda con entusiasmo renovado. “A veces me abrumo con la idea de una gira. Pero dije que quería hacerlo, así que allá vamos”, reveló en la entrevista exclusiva.

Además, sus aspiraciones se extienden más allá de la música. Su interés en el mundo del cine y la moda ya se está materializando en proyectos visibles. “La moda es una actitud”, señaló, reflejando su deseo de expresar su identidad a través de múltiples formas artísticas.

Inspirado por su hermana mayor, su “ícono de estilo”, el reconocido cantante adoptó la moda como un medio para contar su historia, como cuando evoca looks icónicos del cine en sus ensayos de moda.

El interés del cantante por la moda y el cine amplía su influencia más allá de la música y refuerza su identidad artística (REUTERS)

Al reflexionar sobre su éxito y su viaje personal, Shaboozey reconoció el impacto transformador de su carrera. “Lo peor que le puede pasar a un artista es despertarse sin inspiración”, aclaró, enfatizando que mientras haya inspiración, siempre habrá creatividad.

Sus palabras finales dejaron en claro que su camino por delante está lleno de posibilidades: “Tengo tantas ideas. ¿Quién sabe lo que será lo próximo? Aquí es donde empieza la diversión”, sentenció sobre sus proyecciones a futuro.