Economía

ANSES: quiénes cobran hoy viernes 27 de marzo de 2026

Los pagos se realizan de forma escalonada y se depositan directamente en las cuentas de los beneficiarios

Guardar
anses y jubilados
La ANSES realiza el pago escalonado de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y planes sociales este viernes 27 de marzo de 2026 (ANSES)

El mes de marzo se acerca a su fin y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el pago de los haberes correspondientes al cronograma oficial. Este viernes 27 de marzo, miles de beneficiarios aguardan el depósito de sus ingresos, en una jornada clave para quienes acceden a jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y planes sociales.

Quiénes cobran hoy, 27 de marzo

Están habilitados para cobrar los titulares de diversas prestaciones, conforme al calendario oficial. En esta fecha se efectúan acreditaciones automáticas que impactan directamente en las cuentas bancarias informadas por los beneficiarios. Los pagos se distribuyen de forma escalonada, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación asignada.

Jubilados y pensionados con ingresos superiores a la mínima

Los jubilados y pensionados cuyo haber mensual supera el mínimo y que tienen el DNI terminado en 6 o 7 reciben hoy la acreditación de sus fondos. Este segmento corresponde a los pagos escalonados para quienes perciben montos superiores, cumpliendo con el calendario dispuesto para el tercer mes del año.

Los beneficiarios pueden consultar fechas y lugares de cobro a través del portal Mi ANSES o la aplicación móvil, sin trámites adicionales para acceder a los pagos (REUTERS/Irina Dambrauskas)
Los beneficiarios pueden consultar fechas y lugares de cobro a través del portal Mi ANSES o la aplicación móvil, sin trámites adicionales para acceder a los pagos (REUTERS/Irina Dambrauskas)

El cronograma para esta prestación distribuye los pagos según la terminación del documento, garantizando la regularidad en la percepción de los ingresos durante el período de embarazo y maternidad.

Prestación por Desempleo

El viernes 27 de marzo es la fecha asignada para el cobro de la Prestación por Desempleo para quienes tienen DNI terminado en 6 o 7. Este beneficio alcanza a los trabajadores desempleados que cumplen los requisitos establecidos por ANSES y hayan realizado el trámite correspondiente.

La acreditación se realiza directamente en la cuenta bancaria del titular, permitiendo la disponibilidad inmediata de los fondos en la fecha indicada por el calendario oficial.

De cuánto son las jubilaciones en marzo 2026

La jubilación mínima de marzo de 2026 se estableció en $369.600,88, luego del ajuste por movilidad del 2,88%. Este monto se complementa con el bono extraordinario de $70.000, que sigue vigente. Así, ningún jubilado del sistema contributivo percibe menos de $439.600,88 en este período.

El haber máximo para jubilados y pensionados ascendió a $2.487.063,95. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la mínima, se ubica en $295.680,70, más el bono de $70.000, alcanzando un total de $365.680,70.

Un hombre y una mujer mayores están de pie frente a un mostrador, interactuando con una empleada joven sentada. La mujer apunta a un monitor, el hombre sostiene papeles.
Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima y DNI terminados en 6 o 7 reciben hoy la acreditación de fondos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez suman $258.720,62, y con el bono llegan a $328.720,62. Las madres de siete hijos, beneficiarias de la PNC, reciben el mismo importe que la jubilación mínima más el bono, totalizando $439.600,88.

De cuánto son las asignaciones en marzo 2026

Las asignaciones familiares y universales también recibieron un incremento del 2,88% en marzo de 2026, según datos de la ANSES. El valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) se ubica en $132.814 por menor de edad. De este monto, la ANSES retiene un 20% mensual, que se liquida al año siguiente tras la presentación de la Libreta de Asignación Universal.

La Asignación Familiar por Hijo (SUAF) para el primer rango de ingresos equivale a $66.414. Para hijos con discapacidad, la AUH alcanza $432.461 y la asignación familiar por hijo con discapacidad llega a $216.240.

embarazada, embarazo, mujer embarazada, espera de embarazo, madre - VisualesIA
Las asignaciones familiares y universales subieron 2,88% en marzo 2026, destacando la AUH de $132.814 por menor, con 20% retenido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Asignaciones de Pago único (matrimonio, nacimiento, adopción) pueden cobrarse entre el 10 de marzo y el 10 de abril.

La entidad recuerda que la consulta sobre fechas y lugares de cobro puede realizarse a través de la plataforma “Mi ANSES” o en la aplicación móvil, accediendo con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Todos los incrementos y bonos se acreditan automáticamente, sin que los beneficiarios necesiten realizar trámites adicionales.

Temas Relacionados

AnsesJubilacionesAUHÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Alivio para el bolsillo: un rubro clave mostró una marcada deflación en la segunda quincena de marzo

La contracción de “Alimentos y bebidas” se explica sobre todo por la caída en productos panificados y en la carne. Por ahora, la inflación del mes se proyecta en torno al 3%, lo que marcaría un pico del último año

Alivio para el bolsillo: un rubro clave mostró una marcada deflación en la segunda quincena de marzo

El Gobierno estrena un nuevo bono en dólares: qué puede pasar con la tasa y qué sale a testear Caputo

Economía lanzó un nuevo título, cuyo vencimiento cae después de las elecciones presidenciales de 2027, a fin de evaluar el interés del mercado local. Los parámetros con los que los analistas medirán el éxito de la colocación

El Gobierno estrena un nuevo bono en dólares: qué puede pasar con la tasa y qué sale a testear Caputo

Tras la baja del tipo de cambio, los autos nacionales son más caros en dólares y se amplía la brecha con los importados

Aunque el sistema de flotación cumplirá un año de vigencia en abril, la baja de la divisa de las últimas semanas hizo que los autos más accesibles suban más de 1.000 dólares en dos meses. Qué dicen las marcas

Tras la baja del tipo de cambio, los autos nacionales son más caros en dólares y se amplía la brecha con los importados

El mensaje incómodo que dejaron las grandes petroleras globales en Houston: la preocupación ya no es el precio del crudo

En CERAWeek, la principal cumbre energética del mundo, ejecutivos y funcionarios advirtieron que la preocupación ya no pasa por el valor del barril sino por el abastecimiento. Asia empezó a sentir el impacto y Europa podría ser la próxima

El mensaje incómodo que dejaron las grandes petroleras globales en Houston: la preocupación ya no es el precio del crudo

¿Conviene dejar el monotributo y sumarse el nuevo Ganancias Simple?: todo lo que hay que saber sobre el esquema que impulsa el Gobierno

El ex titular ARCA y especialistas tributarios se refirieron a los beneficios que van a obtener los pequeños contribuyentes que se cambien de régimen

¿Conviene dejar el monotributo y sumarse el nuevo Ganancias Simple?: todo lo que hay que saber sobre el esquema que impulsa el Gobierno
DEPORTES
El vestuario Atlético de Madrid y su respaldo a Simeone: “Consiguió que los jugadores hagan cualquier cosa por él”

El vestuario Atlético de Madrid y su respaldo a Simeone: “Consiguió que los jugadores hagan cualquier cosa por él”

El día que Romario rompió todos los moldes: jugador, técnico y capitán en un partido oficial

El video de la maniobra de Colapinto con Verstappen por la cual es investigado en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1

Radiografía de Mauritania, el humilde rival de la selección argentina: su racha negativa y sus principales figuras

Preocupación por Colapinto: los inconvenientes físicos y técnicos en su primera práctica en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1

TELESHOW
Marta Fort posó en Miami con un jugado look: cadenas y un corset negro con transparencias

Marta Fort posó en Miami con un jugado look: cadenas y un corset negro con transparencias

El reclamo escatológico de Andrea del Boca en Gran Hermano a Del Moro en vivo: “Encontré el inodoro lleno”

Thiago Medina sorprendió a su hermana Camilota en vivo y contó la dieta que siguió para recuperarse del accidente

Desopilante momento en Gran Hermano: Brian Sarmiento salió desnudo del baño para atender el teléfono

Antonela Roccuzzo volvió a mostrar su fanatismo por Harry Potter y reaccionó al último tráiler de la nueva serie

INFOBAE AMÉRICA

El día que Romario rompió todos los moldes: jugador, técnico y capitán en un partido oficial

El día que Romario rompió todos los moldes: jugador, técnico y capitán en un partido oficial

Retiraron el busto de Evo Morales del antiguo Palacio Legislativo de Bolivia para evitar el “culto a la personalidad”

Crisis en Cuba: la CIDH denunció un deterioro “significativo” de servicios esenciales en la isla

La Justicia italiana aprobó la extradición de la ex diputada brasileña Carla Zambelli, aliada de Bolsonaro y condenada

Putin le pidió a los oligarcas rusos que contribuyan al presupuesto ante el fuerte aumento del costo de la guerra en Ucrania