ANSES: quiénes cobran hoy viernes 27 de marzo de 2026

La ANSES realiza el pago escalonado de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y planes sociales este viernes 27 de marzo de 2026 (ANSES)

El mes de marzo se acerca a su fin y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el pago de los haberes correspondientes al cronograma oficial. Este viernes 27 de marzo, miles de beneficiarios aguardan el depósito de sus ingresos, en una jornada clave para quienes acceden a jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y planes sociales.

Quiénes cobran hoy, 27 de marzo

Están habilitados para cobrar los titulares de diversas prestaciones, conforme al calendario oficial. En esta fecha se efectúan acreditaciones automáticas que impactan directamente en las cuentas bancarias informadas por los beneficiarios. Los pagos se distribuyen de forma escalonada, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación asignada.

Jubilados y pensionados con ingresos superiores a la mínima

Los jubilados y pensionados cuyo haber mensual supera el mínimo y que tienen el DNI terminado en 6 o 7 reciben hoy la acreditación de sus fondos. Este segmento corresponde a los pagos escalonados para quienes perciben montos superiores, cumpliendo con el calendario dispuesto para el tercer mes del año.

Los beneficiarios pueden consultar fechas y lugares de cobro a través del portal Mi ANSES o la aplicación móvil, sin trámites adicionales para acceder a los pagos (REUTERS/Irina Dambrauskas)

El cronograma para esta prestación distribuye los pagos según la terminación del documento, garantizando la regularidad en la percepción de los ingresos durante el período de embarazo y maternidad.

Prestación por Desempleo

El viernes 27 de marzo es la fecha asignada para el cobro de la Prestación por Desempleo para quienes tienen DNI terminado en 6 o 7. Este beneficio alcanza a los trabajadores desempleados que cumplen los requisitos establecidos por ANSES y hayan realizado el trámite correspondiente.

La acreditación se realiza directamente en la cuenta bancaria del titular, permitiendo la disponibilidad inmediata de los fondos en la fecha indicada por el calendario oficial.

De cuánto son las jubilaciones en marzo 2026

La jubilación mínima de marzo de 2026 se estableció en $369.600,88, luego del ajuste por movilidad del 2,88%. Este monto se complementa con el bono extraordinario de $70.000, que sigue vigente. Así, ningún jubilado del sistema contributivo percibe menos de $439.600,88 en este período.

El haber máximo para jubilados y pensionados ascendió a $2.487.063,95. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la mínima, se ubica en $295.680,70, más el bono de $70.000, alcanzando un total de $365.680,70.

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima y DNI terminados en 6 o 7 reciben hoy la acreditación de fondos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez suman $258.720,62, y con el bono llegan a $328.720,62. Las madres de siete hijos, beneficiarias de la PNC, reciben el mismo importe que la jubilación mínima más el bono, totalizando $439.600,88.

De cuánto son las asignaciones en marzo 2026

Las asignaciones familiares y universales también recibieron un incremento del 2,88% en marzo de 2026, según datos de la ANSES. El valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) se ubica en $132.814 por menor de edad. De este monto, la ANSES retiene un 20% mensual, que se liquida al año siguiente tras la presentación de la Libreta de Asignación Universal.

La Asignación Familiar por Hijo (SUAF) para el primer rango de ingresos equivale a $66.414. Para hijos con discapacidad, la AUH alcanza $432.461 y la asignación familiar por hijo con discapacidad llega a $216.240.

Las asignaciones familiares y universales subieron 2,88% en marzo 2026, destacando la AUH de $132.814 por menor, con 20% retenido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Asignaciones de Pago único (matrimonio, nacimiento, adopción) pueden cobrarse entre el 10 de marzo y el 10 de abril.

La entidad recuerda que la consulta sobre fechas y lugares de cobro puede realizarse a través de la plataforma “Mi ANSES” o en la aplicación móvil, accediendo con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Todos los incrementos y bonos se acreditan automáticamente, sin que los beneficiarios necesiten realizar trámites adicionales.