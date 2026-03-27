La quinta temporada de Hacks ya tiene fecha y será el gran final de la serie en HBO Max

Lo mejor para el final. La última temporada de la serie ganadora del premio Emmy, #Hacks, regresa el 9 de abril. (HBO Max)

La serie original de HBO Max y ganadora del Emmy® Hacks regresará con su quinta y última temporada el 9 de abril de 2026 a las 22:00. El dato representa el cierre oficial de la historia tal como la concibieron sus creadores, una decisión confirmada tras la renovación de mayo, donde aún no se comunicó la intención de finalizar. El ciclo, compuesto por diez episodios, se emitirá semanalmente, con el episodio final programado para el 8 de mayo. Según información dada a conocer por HBO Max, se trata de una conclusión planificada, alineada con el diseño narrativo original de Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky.

La producción ha ratificado la incorporación de Christopher Briney —conocido por su trabajo reciente en El verano en que me enamoré y su aparición en la última película de Chicas pesadas— al elenco de la quinta temporada. Briney se suma al reparto estable encabezado por Jean Smart y Hannah Einbinder, ambas con premios Emmy®.

La quinta y última temporada de Hacks está programada para estrenarse el 9 de abril de 2026 por HBO Max, marcando un cierre planificado de la serie. (HBO Max)

El equipo confirma que el desenlace no responde a precipitaciones externas sino a la fidelidad a un plan de cinco ciclos, lo que precisa aún más el precedente de renovación comunicado oficialmente el pasado mayo, sin mención concluyente sobre un cierre.

Una estrategia de cierre planeado y expansión de reparto

Hacks ha sumado 12 premios Emmy en cuatro temporadas, destacando los cuatro galardones consecutivos obtenidos por Smart como Mejor Actriz, a los que se une el primer Emmy de Einbinder tras cuatro nominaciones, consolidando la apuesta de HBO Max por un producto de alta repercusión industrial y crítica.

Christopher Briney se suma al elenco de la quinta y última temporada de "Hacks". (HBO Max)

Según la declaración exclusiva de Einbinder a medios estadounidenses, el conocimiento de que esta será la última entrega ha impregnado de un carácter definido a la producción: “Empezaremos a rodar la semana que viene, y saber que es la última temporada es realmente agridulce. Pero creo que es lo correcto, ¿sabes? Creo que es bueno repetir algo tantas veces como se deba. No abusar de la hospitalidad. A disfrutarlo, hacerlo, reír y llorar”, puntualizó la actriz al ser consultada por el tono del desenlace.

Deborah Vance (Jean Smart) y Ava (Hannah Einbinder) enfrentan la etapa definitiva del relato luego de varias temporadas de transición profesional y crisis creativa. La cuarta entrega, estrenada en 2025, finalizó con Vance al frente de su propio late night, con Ava como principal guionista, hasta la filtración de un escándalo que alteró la dinámica, desembocando en la serie de rumores que convirtieron el supuesto fallecimiento de la protagonista en tendencia mediática. Las consecuencias de dicha filtración y sus efectos en la industria del entretenimiento estadounidense se vehiculan en las líneas narrativas clave para el último ciclo.

Las actrices Hannah Einbinder y Poppy Liu comparten un momento relajado en el set de la exitosa serie de comedia "Hacks". (HBO Max)

El impacto industrial de Hacks y su quinta temporada

La integración de Christopher Briney en la trama responde a la política del formato de sumar talentos en auge, como ya hiciera la producción en años anteriores con Robby Hoffman, Tony Goldwyn, Kaitlin Olson, Christopher McDonald, Jane Adams, Lauren Weedman y otras figuras con destacados antecedentes en televisión estadounidense.

El núcleo creativo de Aniello, Downs y Statsky, todos con premios Emmy®, ha mantenido el control autoral sobre el relato desde el lanzamiento. Downs ha sido responsable también del guion y la producción ejecutiva, garantizando continuidad en el tono y la progresión de los personajes. Mientras tanto puedes ver las temporadas anteriores de la serie en el catálogo de HBO Max.