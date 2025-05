¿Pedro Pascal regresará en la próxima entrega de ‘The Last Of Us’? Esto se sabe

Cocreadores de 'The Last Of Us' revelan que Pedro Pascal podría regresar a la tercera temporada de la serie. (Créditos: YouTube / Max Latinoamérica)

Esta nota contiene spoilers.

Pedro Pascal podría volver a la tercera temporada de The Las Of Us.

Las especulaciones sobre el posible regreso de Joel Miller, personaje interpretado por Pascal, se dieron tras revelaciones ofrecidas por Craig Mazin y Neil Druckmann, cocreadores de la serie de HBO.

Durante una rueda de prensa, Mazin y Druckmann abordaron distintas cuestiones que dejaron intrigados a los fans de The Last Of Us al final de la segunda temporada.

El cocreador de la serie, Caraig Mazin, reveló a la prensa distintos detalles acerca del futuro de la serie. (REUTERS/Mike Blake)

Tras la muerte de Joel a manos de Abby (Kaitlyn Dever) en el segundo capítulo de la reciente entrega de la serie, se les preguntó a los realizadores si existía la posibilidad de que Joel aparezca de nuevo en futuras temporadas.

Cabe mencionar que durante el episodio 6 de la segunda temporada, los fans de The Last Of Us se emocionaron al ver otra vez al personaje de Pedro Pascal mediante flashbacks.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Mazin sugirió que un posible flasback con Joel y su hermano menor, Tommy (interpretado por Gabriel Luna), no está descartado.

La muerte de Joel Miller durante la segunda temporada cambió la perspectiva de la serie, dándole más protagonismo a Ellie.

“La próxima temporada posiblemente tendremos mucha más flexibilidad [para contar historias secundarias]”, declaró Mazin y agregó: “Tal vez un viaje lateral para hacer que Joel y Timmy aterroricen al campo, nunca lo sabremos. No me habría imaginado que tendríamos una historia corta sobre el padre de Joel antes de escribir la temporada”.

Después, Craig explicó que el personaje de Gabriel Luna ha participado en la guerra y además se sabe que él y Joe Miller estuvieron haciendo cosas “bastante malas” durante algún tiempo.

“Así que existe la posibilidad de ver este otro lado de Tommy y ahora se trata de que cumpla su promesa acordada a su hermano”, detalló Mazin.

Es probable que en la tercera temporada de la serie televisiva se explore el pasado de Joel Miller y su hermano Tommy.

¿Qué dijeron sobre el personaje de Bella Ramsey?

Al final de la más reciente temporada de The Last Of Us, Ellie, quien es interpretada por la actriz Bella Ramsey, protagoniza un intenso encuentro con Abby.

Por ese motivo, también se le preguntó al dúo de creadores si ella realmente murió a causa de un disparo ejecutado por Abby, la misma asesina de Joel Miller, pero ambos se limitaron a decir que no es lo último que se verá de Ellie en pantalla.

Por su parte, Bella Ramsey reveló en una entrevista a Variety que espera tener un papel más pequeño duranta la tercera temporada de la serie.

Bella Ramsey mantiene en secreto la importancia que tendrá su papel como Elli durante la próxima temporada de 'The Last Of Us'.

“No he visto ningún guion pero sí, lo espero. Creo que voy a estar ahí, aunque no mucho”, declaró la actriz de Hollywood y añadió: “Hemos tenido conversaciones sobre eso. Tengo una idea aproximada de lo que va a ser [el personaje de Ellie], pero no puedo decirlo”.

¿La próxima temporada tendrá un giro inesperado?

Además, el último episodio de esta entrega del show televisivo muestra al personaje de Abby despertando de un sueño durante el Día 1 en Seattle, lo que probablemente indica un cambio en el enfoque narrativo de la serie, según The Hollywood Reporter.

De acuerdo con el medio estadounidense, los creadores de la adaptación del videojuego se negaron a confirmar explícitamente que el cambio de perspectiva sea un hecho para la próxima entrega.

“Al igual que la perspectiva de la serie se trasladó de Joel a Elli, es posible que la tercera temporada cambie de nuevo para contar la historia de Abby, suponiendo que la serie siga las pistas marcadas por el juego”, explicó el diario, agregando que esa decisión es un “ingenioso recurso narrativo”.

Las especulaciones de los fans de la serie apuntan a que Abby será la próxima protagonista de 'The Last Of Us' (HBO)

Al respecto de esas especulaciones, Mazin explicó:

“Está claro que estamos rompiendo bastantes reglas y eso me encanta. Me encanta porque de eso se trata. No lo hacemos como un truco. El objetivo de esta historia, aspecto que se ve desde muchos ángulos diferentes y muchas formas distintas, es que todo el concepto de protagonista es erróneo. Todo el concepto de villano es erróneo”.

Finalmente, el creador opinó que la manera de concebir el mundo a partir de héroes y villanos “es un error”.

Mazin declaró que su apuesta narrativa va por romper los típicos esquemas entre héroes y villanos.

“Acaba creando barreras entre la gente que no deberían existir. Termina dándonos justificaciones y conveniencias para el mal comportamiento y nos permite juzgar a otros sumariamente por cosas que no entendemos del todo”, declaró Mazin.

Actualmente, todos los episodios de las dos temporadas de The Last Of Us se encuentran disponibles en HBO Max.