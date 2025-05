Susan Sarandon confesó cómo perdió peso de forma saludable para la película “Stepmom”

Susan Sarandon reveló que modificó sus hábitos alimenticios para bajar de peso durante el rodaje de "Stepmom" sin comprometer su salud (Columbia Pictures)

Susan Sarandon compartió recientemente detalles sobre el proceso físico que atravesó para interpretar a Jackie, una madre con cáncer terminal, en Stepmom (titulada como Quédate a mi lado para América Latina), la película de 1998.

En una entrevista, la ganadora del Oscar explicó que recurrió a una estrategia alimentaria específica para perder peso de forma controlada, sin poner en riesgo su salud.

“Tenía que perder peso para parecer que me estaba muriendo, y lo hice sin dejar de alimentarme. Simplemente dejé de comer por la noche”, dijo Sarandon.

La estrella de Hollywood destacó que el cambio fue únicamente temporal y no implicó dejar de nutrirse correctamente.

“Eso fue lo que hice y me funcionó, pero nunca sentí que estuviera realmente en peligro de estar enferma o de parecer demasiado débil”, añadió.

La actriz explicó que evitó métodos extremos y solo dejó de cenar para lograr un aspecto físico acorde al personaje (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante la preparación para su papel en Stepmom, Susan Sarandon priorizó mantener un estado físico que resultara verosímil para el personaje, sin comprometer su bienestar.

La actriz evitó dietas extremas y optó por una modificación puntual en sus horarios de alimentación.

"No lo recomendaría como un estilo de vida, pero fue lo que hice en ese momento para que se notara un cambio físico sin dejar de estar sana”, explicó.

Stepmom, dirigida por Chris Columbus, narra la historia de una madre divorciada que lucha contra el cáncer mientras intenta mantener un vínculo con sus hijos, al mismo tiempo que deben convivir con la nueva pareja de su exmarido, interpretada por Julia Roberts.

La película se convirtió en un éxito comercial y es recordada por su retrato emotivo de las relaciones familiares.

La película exigió una transformación física controlada por parte de Sarandon, quien priorizó su bienestar en todo momento (Allstar/Cinetext/COLUMBIA)

La película que Susan Sarandon se vio obligada a hacer

En otra entrevista reciente, Susan Sarandon también habló sobre una experiencia anterior en su carrera que la llevó a participar en una película que, inicialmente, no quería hacer.

En 1987, fue convocada para formar parte del elenco de The Witches of Eastwick, dirigida por George Miller. En un inicio, la artista aceptó interpretar a Alexandra, una madre soltera con una personalidad artística.

Sin embargo, días antes del rodaje, fue informada de que ese personaje sería interpretado por Cher, y que a ella le correspondería el papel de Jane, una mujer retraída que debía tocar el violonchelo.

“Ellos no me dejaron salir del contrato y tuve que aprender a tocar el chelo”, relató Sarandon. En ese momento, la actriz vivía en Italia con su hija de 18 meses, y recuerda las dificultades del proceso.

Y agregó: “Mi pobre hija de 18 meses se horrorizaba cada vez que venía el profesor de chelo. El ruido que hacía era devastador”.

La actriz también recordó que participó en "The Witches of Eastwick" a pesar de haber sido reasignada de personaje sin previo aviso (Warner Bros.)

A pesar de sus reservas iniciales, Sarandon decidió seguir adelante con el proyecto. “No podía lidiar con que me demandaran, así que me quedé”, afirmó.

Con el tiempo, la experiencia resultó más positiva de lo esperado. La actriz desarrolló lazos estrechos con el resto del reparto, incluyendo a Cher, quien incluso colaboró en la construcción del personaje de Jane.

“Cher me ayudó a armar mi personaje. Me dio una peluca y el vestido dorado que usa Jane en una escena importante. Eso me ayudó a entenderla porque el personaje ni siquiera estaba desarrollado al final del guion cuando lo recibí”, contó.

Aunque la crítica especializada no fue unánime en su recepción, The Witches of Eastwick logró una recaudación global de 103 millones de dólares frente a un presupuesto de 22 millones, y con los años ha ganado un lugar entre los títulos recordados del cine fantástico de los años 80.

Susan Sarandon relató que no pudo rechazar el nuevo papel porque la amenazaron con acciones legales si abandonaba el proyecto (Warner Bros.)

Con más de cinco décadas de trayectoria, Susan Sarandon continúa reflexionando sobre las decisiones que marcaron su carrera.