El conmovedor mensaje de la hija de Billy Joel luego de que su padre fuera diagnosticado con una enfermedad cerebral

La hija del cantante, Alexa Ray Joel, expresó su apoyo tras el diagnóstico de Billy Joel y citó la letra de una canción que él compuso para ella (Instagram/@alexarayjoel/REUTERS)

Billy Joel canceló su gira tras recibir un diagnóstico de hidrocefalia de presión normal (HPN), un trastorno cerebral que provoca la acumulación de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos del cerebro. El anuncio fue hecho por el propio cantante el viernes 23 de mayo a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Inmediatamente, el artista recibió un gran apoyo de sus seguidores y de su familia, como el caso de su hija Alexa Ray Joel, quien apenas horas después se pronunció sobre la enfermedad de su padre.

El documento publicado por el cantante indica que su condición se ha visto agravada por recientes presentaciones en vivo, lo que ha derivado en problemas de audición, visión y equilibrio.

Alexa Ray Joel, de 39 años, es la hija mayor de Billy Joel (Instagram/@alexarayjoel)

“Bajo las instrucciones de su médico, Billy está siguiendo una terapia física específica y se le ha aconsejado abstenerse de actuar durante este período de recuperación”, señala el comunicado.

Billy Joel, de 76 años, expresó su pesar por la decisión. “Lamento sinceramente decepcionar a nuestra audiencia y les agradezco su comprensión”, declaró.

A su vez, aseguró que está “agradecido por la excelente atención que está recibiendo y está completamente comprometido con priorizar su salud”. En esa misma línea, añadió que espera poder volver a los escenarios en el futuro.

El músico suspendió todos sus conciertos tras ser diagnosticado con hidrocefalia de presión normal, un trastorno cerebral que afecta el equilibrio, la visión y la audición (Evan Agostini/Invision/AP)

La cancelación abarca todas las fechas planificadas, incluidos conciertos en Nueva York, Nueva Orleans, Toronto, Santa Clara, Salt Lake City, Washington D.C. y Liverpool.

Varios de estos espectáculos estaban programados como presentaciones conjuntas con artistas como Stevie Nicks, Sting y Rod Stewart. No se ha confirmado si estos artistas seguirán adelante con las presentaciones sin la participación de Joel.

Los reembolsos serán automáticos y no requieren ninguna acción por parte del público. Los montos serán devueltos al método original de pago.

El diagnóstico se produce meses después de que el músico sufriera una caída durante un concierto en Montville, Connecticut, en febrero, mientras interpretaba “It’s Still Rock and Roll to Me”.

Joel sufrió una caída en febrero durante un concierto en Connecticut, lo que derivó en una pausa médica y la reprogramación inicial de fechas (Captura/X)

En esa ocasión, tropezó tras girar su micrófono y cayó al escenario, aunque logró recuperarse rápidamente y finalizar tanto la canción como el resto del espectáculo, incluyendo el encore con “Big Shot” y “You May Be Right”.

En marzo, Billy Joel ya había anunciado el aplazamiento de los conciertos previstos hasta junio, debido a una condición médica que requería fisioterapia bajo supervisión médica.

El regreso del músico a los escenarios estaba programado para el 5 de julio, pero ahora se confirma que todas las fechas hasta 2026, incluyendo aquellas que habían sido reprogramadas tras su pausa de cuatro meses, han sido canceladas definitivamente.

Alexa Ray Joel es fruto de la relación entre Billy Joel y su exesposa, la modelo Christie Brinkley, con quien el artista estuvo casado entre 1985 y 1994 (Adam Scull/Mediapunch/Shutterstock)

La reacción de su hija Alexa Ray Joel

Un día después del anuncio, Alexa Ray Joel, hija del cantante y de la ex modelo Christie Brinkley, compartió un mensaje en Instagram expresando su apoyo a su padre.

“¡Te amamos y estamos contigo, Pop!”, escribió al pie de una imagen en blanco y negro que muestra una ilustración de un padre tomado de la mano de su hija.

“Quiero agradecerles a todos por las hermosas muestras de amor y apoyo ante las recientes noticias sobre el diagnóstico de salud de mi padre”, indicó.

Y agregó: “Mi papá es el hombre más fuerte y resiliente que he conocido… y está totalmente comprometido con lograr una recuperación completa a través de tratamientos continuos de fisioterapia mientras sigue recuperando su fuerza”.

Alexa Ray Joel compartió un mensaje en Instagram agradeciendo el apoyo recibido y asegurando que su padre está enfocado en su recuperación (Instagram/@alexarayjoel)

La cantante también agradeció la empatía recibida por parte del público. “El cariño, la preocupación genuina y la empatía de todos significan mucho para él… y también para mí”, añadió.

Alexa Ray Joel, de 39 años, cerró su mensaje con una referencia a “Lullabye (Goodnight, My Angel)”, canción que su padre escribió para ella y que fue publicada en 1993 como parte del álbum River of Dreams.

Citó la letra: “‘Someday We’ll All Be Gone / But Lullabies Go On And On / They Never Die / That’s How You And I Will Be.’ La música continúa… Con todo mi amor, Alexa Ray”.

Billy Joel también es padre de Della Rose Joel, de 9 años, y Remy Anne Joel, de 7, con su esposa Alexis Roderick.

Billy Joel es también padre de Della Rose y Remy Anne, nacidas de su matrimonio actual con Alexis Roderick (REUTERS/Mario Anzuoni)

El famoso intérprete ha ganado cinco premios Grammy y ha sido nominado en 23 ocasiones. Ha vendido más de 150 millones de discos, cuenta con 33 éxitos en el Top 40 y fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 1992 y en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 1999.

En julio de 2024, Joel ofreció su último concierto en el Madison Square Garden como parte de su histórica residencia de diez años, alcanzando su presentación número 150 en el recinto.