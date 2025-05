Whoopi Goldberg confesó un secreto íntimo que ocultaba desde hace 50 años

Whoopi Goldberg bromeó cuando confesó uno de sus secretos más antiguos (REUTERS/Mario Anzuoni)

Whoopi Goldberg copresentadora del programa matutino de revista The View hizo una declaración que nadie esperaba.

Whoopi es conocida en el programa de la ABC, por ser moderadora de debates, su personalidad divertida y sus comentarios, que hacen reír a todo mundo. Llamó la atención en el episodio del 5 de mayo al decir un dato que todo mundo desconocía.

Después de ver un episodio del podcast Reasonably Shady, donde discutieron la forma apropiada de abrochar el brasier.

Whoopi dijo que no usa brasier mas o menos como desde los 70 (REUTERS/Aude Guerrucci)

Una de las host del panel, inició un debate sobre cómo se debe colocar el brasier. Fue raro que Goldberg no entrara a la discusión, porque regularmente siempre tiene una opinión sobre todos los tópicos.

“¿Y tú qué dices Whoopi?, le preguntó Sunny Hostin otra panelista.

“Yo no uso bra” respondió desenfada la famosa cómica.

Le preguntaron que entonces donde le colocaban el micrófono, y mostro una pieza de su ropa interior que era una playera básica de tirantes color negro. Todas las integrantes del panel rieron mientras Whoopi las miró con total naturalidad.

Después de confesar que no usaba brasier Whoopi Goldberg mostró la pieza de ropa interior que usa en su lugar (Foto: Instagram/@theviewabc)

“Ella liberó esas nenas hace mucho”, exclamó Joy Behar otra conductora del programa de la ABC.

“No he usado un bra en 50 años, son instrumentos de tortura, son una tortura. Son incómodos y no me preocupa si ‘tocan el piso’ son mías”, la actriz que actuó en la película Ghost, arrancó de nuevo las carcajadas del público asistente.

Goldberg continuó la broma, con su habilidad natural para la comedia se levantó y comenzó a actuar una situación ficticia con sus pechos.

Whoopi Goldberg coprotagonizó "Ghost" junto a Patrick Swayze y Demi Moore (Archivo)

“Esto es lo que haces. Vas caminando y entonces le dices ‘hey nena’”, Whoopi fingió patear uno de sus pechos como si fuera un balón, lo domina y finalmente lo carga sobre su hombro como un bulto pesado.

De inmediato las demás copresentadoras, Joy Behar, Sara Haines, Sunny Hostin y Alyssa Farah Griffin, rieron, además la audiencia aplaudió su broma.

Whoopi aparentemente se duerme in vivo

Whoopi Goldberg de 69 años fue captada en lo que parece el momento en que se queda dormida mientras sus compañeras discutirán uno de los temas del día del programa de la ABC, The View.

En el episodio del talk show del jueves pasado Goldberg se veía confundida.

Momento en el que Whoopi Goldberg parece que se queda dormida en vivo (Foto: YouTube/@TheView)

“No estoy segura de cual es el tema”, dijo Whoopi.

Sara Haines comenzó a explicarle el tópico, pero Goldberg le dio un giro a la historia.

“Espera, deja voy por mi almohada”, bromeó de nuevo.

Cuando las otras panelistas continuaban discutiendo el tema, la cámara hizo una toma abierta de toda la mesa de debate, en la que claramente se puede apreciar a Goldberg aparentemente dormida, con un brazo caído y la cabeza colgada en la silla.

Whoopi es conductora en The View, un popular programa matutino de EU (Foto: The View/abc)

Por un momento Whoopi reaccionó y se veía distante. Su mirada estaba enfocada a la distancia y apuntaba fuera de cámara, como viendo algo lejano.

Tiempo después el público aplaudió un chiste lo que hizo reaccionar a la actriz. No está claro si realmente se había dormido o sólo dormitaba después de hacer tantas bromas sobre almohadas.