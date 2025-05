El esperado regreso teatral de Tom Hanks en Nueva York

Tom Hanks regresa al teatro con "This World of Tomorrow", su primer papel teatral en más de una década (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

Tom Hanks regresa al teatro con “This World of Tomorrow”, una obra de ciencia ficción y romance que coescribe y protagoniza, y que se estrenará en The Shed, uno de los centros culturales más destacados de Nueva York, el próximo 30 de octubre.

El actor, dos veces ganador del Oscar y conocido mundialmente por su trabajo en cine, liderará esta producción que marca su primer papel teatral en más de una década. Según informó People, la obra se presentará durante una temporada limitada de ocho semanas, hasta el 21 de diciembre de 2024, en el teatro de 550 asientos ubicado en el West Side de Manhattan. La noticia del regreso de Hanks al escenario generó gran expectativa tanto en el ámbito teatral como entre sus seguidores.

Un viaje en el tiempo entre el amor y la historia

La obra, coescrita por Tom Hanks y James Glossman, explora la travesía de un científico que, desde un futuro indeterminado, decide trasladarse a uno de los momentos más emblemáticos del siglo XX: la Feria Mundial de 1939. Este evento, celebrado en Nueva York, representó un punto de encuentro entre el pasado y el porvenir, y sirve como telón de fondo para una historia que, combina el anhelo romántico con la reflexión sobre la memoria y el paso del tiempo.

El personaje principal, descrito como un científico solitario, encarna la búsqueda universal del amor y la conexión humana, enfrentándose a las luchas y esperanzas de su época y de la nuestra. La obra aborda temas como el deseo, la nostalgia y la persistencia de los recuerdos, todo ello enmarcado en una narrativa que utiliza el viaje temporal como recurso para explorar los vínculos entre generaciones y los ecos del pasado en el presente.

La obra fusiona ciencia ficción y romance en un viaje temporal hasta la Feria Mundial de 1939 en Nueva York (Créditos: @theshedny/ INSTAGRAM)

“This World of Tomorrow” se suma así a la tradición de relatos que emplean la ciencia ficción para indagar en las emociones humanas, pero lo hace desde una perspectiva íntima y teatral, con la presencia escénica de Hanks como uno de sus principales atractivos.

Detalles de la producción y el equipo creativo

La producción estará dirigida por Kenny Leon, ganador del premio Tony, quien se encargará de dar vida a la visión de Hanks y Glossman en el escenario de The Shed. El elenco estará compuesto por entre 10 y 12 actores, algunos de los cuales interpretarán múltiples personajes, lo que añade dinamismo y versatilidad a la puesta en escena.

Según detalló People, la obra se representará en el Teatro Griffin, el espacio principal de The Shed, que cuenta con una capacidad para 550 espectadores. Esta elección subraya la apuesta por una experiencia teatral cercana e inmersiva, en contraste con los grandes escenarios de Broadway.

La colaboración entre Hanks y Glossman no es nueva. Ambos trabajaron previamente en “Safe Home” (2022), una obra basada en relatos del libro “Uncommon Type” (2017), escrito por el propio Hanks.

El significado del regreso de Tom Hanks al teatro

El estreno de la obra marca el primer papel teatral de Tom Hanks desde su debut en Broadway en 2013 con el drama periodístico “Lucky Guy“, por el que recibió una nominación al premio Tony. Su retorno al escenario fue recibido con entusiasmo tanto por la crítica como por el público, que reconoce en Hanks a uno de los narradores más versátiles y queridos de la actualidad.

La obra, coescrita por Tom Hanks y James Glossman, destaca por su enfoque íntimo y teatral hacia las emociones humanas (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

En declaraciones recogidas por People, Hanks expresó su entusiasmo por abordar los temas de la obra en un espacio como The Shed: “Explorar los temas del amor y el anhelo, y las luchas de hoy mientras llevamos con nosotros los recuerdos eternos del pasado, en un lugar como The Shed, me parece una experiencia única, similar a la Feria Mundial de 1939”.

Estas palabras reflejan la intención del actor de conectar la historia personal de los personajes con los grandes acontecimientos históricos, utilizando el teatro como medio para reflexionar sobre la condición humana.

Perspectivas del equipo creativo y de The Shed

Por su parte, Kenny Leon, encargado de la dirección, destacó la oportunidad de trabajar junto a Hanks y Glossman en un proyecto que considera una “aventura que viaja en el tiempo sobre el poder ilimitado del amor y la distancia que uno está dispuesto a recorrer para alcanzarlo”.

En la misma línea, Leon subrayó el interés de la obra por explorar “un fascinante relato de los ecos de generaciones pasadas, las a menudo sorprendentes colisiones entre ellas y lo que se mantiene en el futuro con un humor auténtico que estoy deseando darle vida en el Teatro Griffin”.

"This World of Tomorrow" se presentará durante ocho semanas en The Shed, un destacado centro cultural de Manhattan (Créditos: theshed.org)

Por su parte, Alex Poots, director artístico de The Shed, relató a New York Times que el equipo de Hanks se puso en contacto con él el año pasado para desarrollar el proyecto en el recinto. Poots no dudó en aceptar la propuesta, calificando a Hanks como “uno de los narradores más queridos y confiables de nuestro tiempo”. Además, describió la obra como “una historia de amor clásica” que, al mismo tiempo, hace un guiño al malestar mundial que se gestaba en 1939, año en que se sitúa parte de la trama.