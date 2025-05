Annie Knight: cuánto dinero gana en OnlyFans la modelo que se acostó con más de 500 hombres en seis horas

Annie Knight, modelo y actriz de OnlyFans, dedicó seis horas para atender a casi 600 hombres (Instagram/AnnieKnight)

Annie Knight, una creadora australiana de OnlyFans de 28 años, se volvió tendencia global tras romper sus propios límites en un polémico evento masivo: tuvo relaciones sexuales con 583 hombres en apenas seis horas.

Orgullosa de su trabajo como actriz de contenido para adultos, Knight se ha apropiado del título que le dieron dos locutores australianos: la mujer más sexualmente activa de Australia.

“Dudo que haya alguien allá afuera con un conteo más alto que el mío. En Australia, al menos”, afirmó en una entrevista exclusiva con Us Weekly.

Una logística cronometrada

En conversación con el portal de espectáculos, Knight explicó la logística de su maratóns sexual, acto que recordó las sesiones extremas de Lily Phillips y Bonnie Blue (también estrellas de OnlyFans).

Según relató, la clave fue comenzar con energía alta y reducir el ritmo a medida que avanzaba el tiempo (Captura: Instagram/Anniekknight)

“Obviamente iba a tener más energía al principio. A veces había 10, a veces 20 chicos en la habitación a la vez”, contó.

Dividió la jornada por bloques asignados a cada hora y comenzó con varias parejas simultáneas. “Estaba con cinco hombres a la vez mientras los demás miraban, preparándose”, explicó.

A medida que el cansancio físico avanzaba, fue reduciendo el número de participantes por sesión: primero cinco, luego dos, hasta terminar con encuentros uno a uno en la última hora.

“Mi mandíbula estaba muy adolorida al final del día”, confesó.

Pese a la naturaleza del evento, Knight aseguró haber tomado medidas de precaución.

A pesar de haber pasado por una cirugía semanas antes, no quiso posponer el desafío (Instagram/Annie Knight)

Aunque suele preferir que sus colaboradores no usen preservativos por cuestiones estéticas y realiza pruebas de ETS regularmente, esta vez sí estipuló el uso obligatorio de condón.

Ella, por su parte, dijo que se hace tests preventivos cada dos semanas: “Necesito estar segura por mi protección y por la de ellos”.

El evento sexual de Knight cobró más impacto viral cuando se reportó que tuvo que ser hospitalizada poco después de su sesión masiva.

Annie contó que presentaba sangrado, irritación y “un pequeño corte ahí abajo”.

También explicó que su endometriosis empeoró por el estrés y los desequilibrios hormonales: “Es lo que he estado lidiando desde entonces”.

Su pareja, Henry Brayshaw, la apoyó desde la distancia y celebró con orgullo que superara el reto (Instagram/Annie Knight)

La mujer de 28 años explicó que cuenta con el respaldo de su familia y de su novio, Henry Brayshaw, con quien se comprometió apenas una semana después de comenzar formalmente la relación.

Aunque no estuvo presente durante el evento, la apoyó desde la distancia. “Me llamó por la mañana, me deseó suerte, me dijo: ‘Haznos sentir orgullosos. Diviértete. Cuídate’”, recordó Knight.

Por la noche, volvieron a hablar y ella le contó los detalles. “Estaba muy feliz de que lo haya logrado. Estaba orgulloso de mí”, afirmó. La pareja planea casarse en octubre de 2026 en la Gold Coast australiana.

¿Cuánto ha ganado como modelo de OnlyFans?

Knight comenzó a trabajar en OnlyFans a tiempo completo en 2022. En ese entonces ganaba cerca de 10.000 dólares mensuales.

Con los ingresos obtenidos, pudo comprar cuatro propiedades y alcanzar la estabilidad financiera que siempre soñó (Instagram/Annie Knight)

Al año siguiente, su carrera explotó y sus ingresos superaron los 200.000 dólares cada mes.

“Me daba miedo cuando me volví viral porque pensaba que en algún momento se iba a terminar todo”, reconoció. “Seguí esperando que todo colapsara, pero no sucedió. Creo que eso dice mucho sobre mi ética de trabajo. No he parado”.

El crecimiento fue tal que hoy es dueña de cuatro propiedades. “Hace cinco años todo lo que quería era comprar un departamento y no podía permitírmelo. Se siente bien tener seguridad financiera y poder ayudar a la gente que quiero”, dijo a Us Weekly.

Las críticas no han sido pocas y van desde ataques morales contra Knight hasta burlas hacia los hombres que participaron en el evento.

La modelo también defiende a los hombres que participaron, afirmando que no deberían ser juzgados por su decisión (Captura: Instagram/Anniekknight)

“La gente se pone muy tensa con esto. Al final del día, estos hombres solo querían tener sexo. Dios no lo quiera, un hombre quiere tener sexo”, ironizó la joven.

“Yo proporciono un servicio gratuito y la gente viene a insultar a los chicos. Me molesta mucho porque me siento protectora con ellos”.

A sus detractores los acusa de hipocresía: “No podrían ganar el dinero que gano con mi trabajo. En vez de apoyarnos y decir ‘qué bien por ti’, intentan hundirnos... porque somos exitosas y vivimos nuestras vidas soñadas”.

“Creo que todo viene de los celos y de la falta de comprensión. La gente sigue obedeciendo normas sociales anticuadas“, se defendió en la revista.