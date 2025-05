Kanye West se retracta en X de su simpatía con el nazismo: “He terminado con mi antisemitismo”

Kanye West declaró en X que deja el antisemitismo tras ser señalado por hacer apología nazi con su canción "Heil Hitler". (AP/X)

¡Kanye West se retracta!

Este jueves 22 de mayo de 2025, el polémico rapero, conocido ahora como “Ye”, compartió en X un tuit que se limita a decir: “He terminado con el antisemitismo”.

La declaración del músico sorprendió a los usuarios de redes sociales porque dos semanas atrás estrenó una controversial canción llamada “Heil Hitler”, la cual fue señalada como un discurso que hace apología del nazismo.

"Yo amo a todas las personas", publicó Kanye West en X haciendo alusión a que abandona sus previos discursos antisemitas.

“Dios me perdone por el dolor que he causado. Perdono a los que me han causado dolor. Gracias, Dios”, publicó West en redes sociales y agregó que su repentino rechazo al representante Nazi se debió a que recibió un “FaceTime” (llamada vía internet) de sus hijos.

“Yo amo a todas las personas. Quiero salvar el mundo otra vez”, declaró en X el ganador del Grammy.

El rapero pidió ser perdonado por Dios por haberle hecho daño a otras personas y comentó que "ama a todas las personas" (Créditos: X / Kanye West)

¿De qué trata su polémica canción?

Ye estrenó el video musical de su sencillo “Heil Hitler” el día 8 de mayo, causando polémica de inmediato entre los fans por supuestas apologías al régimen nazi.

En el video aparece un grupo de hombres afroamericanos vestidos con pieles de animales y en formación militar.

“Los negr*s ven mi Twitter pero no saben cómo me estoy sintiendo / Por eso me convertí en Nazi, Sí, perr*, Yo soy el villano”, canta West en nuevo sencillo.

Los fans de Ye lo acusan de simpatizar con el nazismo en una de sus canciones más recientes. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

A lo largo de la canción, Ye repite varias veces la frase alusiva al líder nazi mientras insiste en llamarse a sí mismo un villano: “No entienden lo que digo en Twitter / A todos mis negr*s nazis / Negr*s heil Hitler”.

De hecho, en una de las estrofas el rapero critica a su ex esposa Kim Kardashian y al proceso legal por la custodia de sus hijos: “Con todo este dinero y fama, todavía no puedo recuperar a mis niños/ Con todo este dinero y fama, todavía no puedo ver a mis niños”, exclama en su rap".

El rechazo general hacia la canción aumentó al notar que su lanzamiento coincidió con el Día de la Victoria en Europa, la conmemoración del fin de la Alemania nazi.

En "Heil Hitler", Kanye West expresa su sentir con respecto al proceso legal que enfrenta con Kim Kardashian por la custodia de sus hijos. (Instagram/Kim Kardashian)

Sin embargo, la canción no duró mucho tiempo al aire por su contenido polémico. Un día después de su publicación, la plataforma SoundCloud la retiró de su espacio y actualmente tampoco está disponible en Spotify Apple Music ni en otros sitios importantes en línea.

Kenye West ha expresado su odio hacia los judíos

La canción “Heil Hitler” no es la primera expresión antisemita de Ye, pues en 2022 compartió en X una publicación en la que aseguraba que iba a “estafar a muerte a 3 judíos”.

El polémico tuit causó que fuera despedido inmediatamente de la agencia estadounidense CAA, de la productora MRC, Adidas, Gap y Balenciaga.

Después, en febrero de 2025 el rapero fue vetado temporalmente de X tras publicar una serie de comentarios que dejaban en claro su simpatía por el nazismo.

La canción del rapero ya no se encuentra disponible en la gran mayoría de plataformas digitales de música (EFE/Ringo Chiu)

“Amo a Hitler”, afirmó Ye en una de sus publicaciones y enseguida agregó que era “un nazi” porque nunca confiaría ni trabajaría “con personas judías otra vez”.

Sus declaraciones coincidieron en ese entonces con la venta de un lote de camisetas con una esvástica estampada en el centro del pecho.