¿Qué pasará en la temporada 3 de “The Last of Us”? Esto reveló la actriz Catherine O’Hara

Catherine O'Hara interpreta a Gail, la terapeuta de Joel Miller, el personaje de Pedro Pascal (HBO/Max)

La veterana actriz Catherine O’Hara, conocida por sus papeles en comedias como Schitt’s Creek y Mi pobre angelito, abordó lo que se verá en la tercera temporada de The Last of Us.

En una reciente entrevista con Variety, la artista fue consultada por lo que se verá en los próximos episodios una vez que esta emisión llegue a su fin.

“No lo sé. Craig dijo que definitivamente no esta próxima temporada”, dijo ante la posibilidad del regreso de su personaje.

Y agregó en su declaración: “Es la historia de Abby. Tal vez. Pero creo que fue para servir a Joel y Ellie”, confirmando así la historia que se verá a futuro en pantalla.

Abby será el punto central de la tercera temporada de "The Last of Us" (HBO/Max)

Por otro lado, O’Hara elogió la capacidad actoral de Pedro Pascal comparándolo con la legendaria Meryl Streep, tras su experiencia trabajando juntos en la segunda temporada de la serie.

La actriz, quien interpreta a Gail, la única profesional de salud mental en la comunidad de Jackson, Wyoming, calificó a Pascal como “todo lo que uno quiere que sea y lo que todos fantasean que es”, destacando sus cualidades tanto profesionales como personales durante el rodaje.

“Todos están enamorados de él, y con buena razón. Es tan abierto y encantador. Te hace sentir como si fuéramos a ser amigos para siempre”, expresó la ganadora del Emmy, quien destacó particularmente la capacidad del actor y su coestrella Bella Ramsey para separarse mentalmente del sombrío mundo postapocalíptico que habitan sus personajes entre tomas.

“Entre tomas, los dos son tan relajados y ellos mismos. Trabajé con Meryl Streep hace muchos, muchos años en una película llamada Heartburn, y era lo mismo con ella. Pude verla en las escenas más intensas, como en todas sus películas, y luego: ‘¡Corten!’ ‘Así que, de todos modos, salí con este chico en la secundaria...’ Hablando de cualquier cosa. Es como, bien, eso es lo que es actuar, y Bella y Pedro son grandes actores“, señaló.

La actriz quedó impresionada por la capacidad de Pascal para salir del personaje entre tomas durante el rodaje (HBO/Max)

En el drama postapocalíptico, Catherine O’Hara interpreta a una terapeuta que ofrece sus servicios a cambio de marihuana y alcohol.

Su personaje mantiene una tensa relación con Joel (Pascal) después de que este se viera obligado a matar a Eugene (interpretado por Joe Pantoliano), el esposo de Gail, tras ser infectado por uno de los contagiados del virus que amenazan a la humanidad en la serie.

Sobre su papel dramático, la estrella de 71 años comentó: “Haces el mismo trabajo para prepararte para el drama o la comedia.

Con la comedia, tienes que conseguir algunas risas, pero aún así tratas de aportar lo que se supone que debes aportar a la escena”. La actriz también reveló que no quiso interpretar a su personaje como completamente ebria durante las escenas, ya que esto habría dificultado la conexión con los otros personajes.

El showrunner Craig Mazin explicó que la muerte de Joel representa una "bomba nuclear narrativa" en la estructura de la serie (HBO/Max)

¿Cuántas temporadas tendrá “The Last of Us”?

El showrunner Craig Mazin ha revelado que la historia de The Last of Us probablemente requerirá cuatro temporadas para completarse correctamente.

En una entrevista con Collider, explicó que la tercera temporada podría ser más larga que la segunda, que consta de siete episodios, pero que aun así sería insuficiente para concluir la compleja narrativa adaptada del videojuego.

“Ciertamente, no hay forma de completar esta narrativa en una tercera temporada. Con suerte, nos ganaremos nuestro lugar lo suficiente como para volver y terminarla en una cuarta. Ese es el resultado más probable”, afirmó Mazin.

El creador también mencionó que siempre piensa con anticipación en las temporadas futuras para evitar inconsistencias narrativas, y que existen “perforaciones naturales en la narrativa” donde pueden decidir terminar cada temporada de manera efectiva.

El escritor de TV aclaró que la muerte de Joel en la segunda temporada fue una “bomba nuclear narrativa” que dificulta alejarse de ella para explorar otras historias laterales.

Los creadores de “The Last Of Us” han planificado cuidadosamente el arco narrativo del programa, que probablemente concluirá tras cuatro temporadas completas (HBO/Max)

“Es tan impactante. Es una bomba nuclear narrativa tan grande que es difícil alejarse de ella”, explicó, aunque anticipa que en la tercera temporada tendrán “un poco más de espacio” para expandir el universo narrativo.

Para los espectadores que se preguntan sobre las facciones como W.L.F. y los Serafitas que aparecen en la serie, Mazin aseguró que “todo ha sido cuidadosamente pensado” y que la información adicional llegará en futuras temporadas.

La segunda temporada de The Last of Us está actualmente en emisión a través de HBO y disponible para streaming en HBO Max.