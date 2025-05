Por qué fue decisivo el regreso fugaz de Pedro Pascal a “The Last Of Us”

El regreso de Pedro Pascal marcó el cierre definitivo de su interpretación como Joel (Escena de "The Last Of Us")

Pedro Pascal regresó triunfalmente a The Last of Us en un episodio cargado de flashbacks que ha sido catalogado como una de las entregas más emotivas de la serie de HBO hasta la fecha.

Dirigido por Neil Druckmann —cocreador del juego original— este capítulo no solo resucita a Joel, personaje asesinado al inicio de la temporada, sino que reabre heridas emocionales y llena huecos narrativos que redefinen su relación con Ellie, interpretada por Bella Ramsey.

El episodio comienza con un vistazo sombrío a la infancia abusiva de Joel, lo que da contexto a su carácter endurecido pero protector. A partir de ahí, se despliega una serie de secuencias ambientadas durante cumpleaños pasados de Ellie, momentos domésticos que muestran a la pareja ya instalada en Jackson y cómo lentamente reconstruyen su vínculo tras los eventos de la primera temporada.

El reciente episodio de “The Last Of Us” muestra varios recuerdos de Ellie y Joel (Escena de “The Last Of Us”)

Pero el clímax emocional llega con la escena en el porche: una conversación íntima entre Joel y Ellie la noche anterior a su muerte. En ella, Ellie confronta a Joel con las preguntas que había reprimido desde que descubrió la verdad sobre el hospital de las Luciérnagas.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Neil Druckmann dijo que él y sus coguionistas, Craig Mazin y Haley Gross, decidieron fusionar diversas escenas del videojuego en este diálogo crucial resulta poderosa.

“Ellie tiene que comprender lo que Joel ha hecho, enojarse con él y luego buscar el perdón, todo en una sola escena”, comentó.

Además, el ejecutivo explicó que cuando rodaron la escena, tuvo que apartar un momento a Pedro Pascal y Bella Ramsey para que pudieran comprender el mensaje que quería transmitir.

Neil Druckmann habló con Pedro Pascal y Bella Ramsey sobre su visión para esta importante escena. (Escena de "The Last Of Us")

“Les comenté lo importante que es la escena, lo poderosa que puede ser y lo importante que es para sus personajes. En concreto: ‘Esta es su última conversación. Se han estado guardando todo esto, todas estas preguntas, así que no se guarden nada’”, explicó.

Para el showrunner, la escena fue un homenaje tanto a los actores de la serie como a los actores que prestaron sus voces para el videojuego, Ashley Johnson y Troy Baker.

“Mientras escribía este episodio, pensaba constantemente en ellos. Sus actuaciones marcaron la pauta de lo que estos personajes significan”, añadió.

El episodio acierta también en su estructura narrativa. A diferencia del juego, donde los flashbacks están distribuidos a lo largo de la historia, la serie opta por concentrarlos en un solo capítulo.

A diferencia del videojuego, los flash backs de Joel y Ellie, se concentraron en una sola escena. (Escena de "The Last Of Us")

“No queríamos que la audiencia esperara semana a semana preguntándose ‘¿cuál será el flashback de Joel ahora?’. Era esencial que el público extrañara a Joel, igual que Ellie”, dijo.

Este diseño estructural resalta por contraste con la oscuridad emocional que Ellie atraviesa en el presente: tras haber torturado a una mujer desarmada en su búsqueda de justicia por la muerte de Joel, el episodio ofrece una pausa, un recordatorio de quién era ella antes del odio.

“Es un momento donde el espectador ve lo lejos que ha llegado Ellie, casi irreconocible. Y justo ahí les recordamos por qué lucha”, señaló.

Ellie ahora es símbolo de resiliencia tras la muerte de Joel. (Escena de “The Last Of Us”)

La escena final entre Joel y Ellie funciona también como una catarsis para los fans: no todo entre ellos estaba roto. Ellie le dice: “No sé si alguna vez podría perdonarte… pero me gustaría intentarlo”.

Esa esperanza truncada de reconciliación se convierte en el dolor central que mueve a Ellie durante toda la temporada.

Druckmann concuerda con una interpretación popular entre los fans: la venganza de Ellie no era solo por la muerte de Joel, sino por haberle arrebatado la oportunidad de perdonarlo.

“Él la lastimó profundamente, sí, pero lo hizo por amor. Ella lo entendía, y aún así, ya no puede decírselo”, comentó.

Neil Druckmann concuerda con la teoría de que la venganza de Ellie no era solo por la muerte de Joel. (Escena de "The Last Of Us")

El episodio deja un sabor agridulce: verlos felices por última vez y saber que nunca regresarán a ese nivel de cercanía —como aquel día en el museo espacial— golpea aún más fuerte.

“Incluso cuando haces lo correcto como padre, puedes terminar siendo odiado. Eso es lo que hace tan humanos a Joel y Ellie”, reflexionó.