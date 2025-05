Simon Cowell reveló los cambios que implementó para transformar su cuerpo: “Hay que eliminar lo obvio”

Simon Cowell adoptó hábitos conscientes que han impactado tanto en su físico como en su bienestar psicológico (fuente: Reuters/Phil McCarten)

Simon Cowell, reconocido juez del popular programa ‘Got Talent‘, ha experimentado una notable transformación física y estética en los últimos años que no ha pasado imadvertida para su audiencia alrededor del mundo. Esta metamorfosis no solo ha sido externa, sino también interna. Según Men’s Health, su cambio suscitó una variedad de opiniones entre sus seguidores, que lo han observado desde un escrutinio profundo.

Tras un incidente de salud serio en el que Cowell sufrió una caída a causa de una baja en su presión arterial, se dio cuenta de la importancia de tomar medidas más proactivas respecto a su bienestar personal. “A veces nos recuerdan que no somos invencibles y esto sin duda fue mi caso”, comentó en una entrevista a The Sun en 2017, revelando cuán impactante fue esta experiencia en la percepción de su propia mortalidad.

Tras un susto de salud, Simon Cowell decidió transformar su vida, enfocándose en mejorar su bienestar físico y mental a través de una dieta consciente (@simoncowell)

El cambio que hizo Simon Cowell

Este episodio lo impulsó a adoptar un enfoque más proactivo hacia su bienestar personal y, especialmente, hacia su salud como prioridad. La motivación detrás de este cambio fue doble. Por un lado, el deseo de asegurar su salud a largo plazo, y por otro, el compromiso con su rol de padre.

Según las declaraciones del propio Cowell, el incidente fue una llamada de atención que lo forzó a enfrentarse con su mortalidad y a asumir que debía tomar medidas para mejorar su condición física.

Transformación física y reacciones

A pesar de las críticas relacionadas con el uso excesivo de procedimientos cosméticos, como el bótox y los rellenos faciales, el cambio que más ha influido en su apariencia general ha sido el resultado de una atención consciente a su dieta y salud. Esta modificación drástica en su estilo de vida se refleja en una pérdida de peso de aproximadamente 27 kilos, de acuerdo a la información difundida por The Mirror.

Este logro lo consiguió mediante ajustes significativos en su dieta, en lugar de recurrir a procedimientos de adelgazamiento invasivos, una elección que ha resaltado debido a la tendencia entre muchas celebridades de optar por intervenciones más rápidas. “El secreto es no seguir ninguna de las dietas de moda… Simplemente, hay que eliminar lo obvio”, señaló.

Las comparaciones físicas de Simon Cowell ahora y antes de comenzar con su dieta (fuente: Instagram/@simoncowell)

La pérdida de peso

Cowell optó por empezar su transformación eliminando de su dieta varios grupos de alimentos clave que suelen asociarse con el aumento de peso o efectos negativos para la salud. Según sus propias declaraciones, el paso más agresivo, el que transformó por completo su físico, fue la eliminación de lácteos, azúcar, pan y carne roja de su dieta. La adopción de un régimen alimenticio tendiente al veganismo le supuso una pérdida considerable de peso, cercana a los 9 kilos, de acuerdo con lo informado por The Mirror.

El mediático admitió que eliminar estos componentes de su menú marcó una diferencia sustancial en su cuerpo y salud, y no estaba interesado en seguir las tendencias de dietas populares que a menudo se contradicen entre sí. Su enfoque se centró en aquellos alimentos que se sabe, en general, pueden contribuir al aumento de peso o que son menos beneficiosos para la salud.

Más allá de la pérdida de peso, Simon Cowell destaca mejoras en su memoria y bienestar mental, gracias a decisiones alimenticias estratégicas y bien balanceadas (@simoncowell)

Cuáles son los beneficios que le trajo

Entre los beneficios más destacados que mencionó Cowell está la mejora en su memoria, un aspecto crucial que él asocia directamente con sus nuevas opciones alimenticias. El cambio en su dieta no solo ha influido en su peso físico, sino que también parece haber tenido un impacto positivo en su función cognitiva y bienestar mental. Esta mejora es uno de los elementos que resaltó como motivación para seguir adelante con su nuevo régimen alimenticio. “Te sientes mejor, mi memoria es mejor. Así que no me resultó difícil”, afirmó.

Además, Cowell encontró maneras de disfrutar aún de ciertas indulgencias, lo que ha hecho su transición más llevadera. Afirmó que todavía consume ocasionalmente una cerveza, lo cual le permite disfrutar de algunos placeres sin sentirse privado completamente de ellos. Esto refleja un equilibrio en su enfoque, que no sigue al pie de la letra las dietas de moda, sino que adapta su alimentación a sus necesidades y preferencias personales, lo cual ha sido clave para su satisfacción y éxito a largo plazo.