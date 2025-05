El conmovedor viaje de una perra rescatada que ahora brilla en la alfombra roja de Cannes

Felicity asiste al Festival de Cine de Cannes después de haber sido rescatada de un matadero en China. (Instagram/@fabulous_felicity_)

En medio del glamour cinematográfico y las estrellas de renombre que acuden al Festival de Cine de Cannes en 2025, un invitado especial ha capturado la atención y el corazón de muchos: una perra Samoyedo llamada Felicity.

Junto a su dueña, la activista francesa Julia De Cadenet, la can ha desfilado por la alfombra roja con elegantes vestidos azules, atrayendo las cámaras y sonrisas de todos los presentes.

Desde el inicio del festival, la también abogada y Felicity han estado presentes en las premieres de películas destacadas, como Highest 2 Lowest dirigida por Spike Lee y protagonizada por Denzel Washington, así como la última entrega de Mission Impossible.

Felicity ha paseado por la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes. (Instagram/Julia De Cadenet)

Sin embargo, la historia de cómo Felicity llegó a Cannes tiene un profundo trasfondo de rescate y recuperación.

En una entrevista con Express.co.uk en agosto de 2024, Julia De Cadenet compartió la humilde y conmovedora historia de este animal.

La perra fue rescatada en 2018 de un matadero en China, donde se sacrificaban perros y gatos para el consumo de su carne.

A pesar de haber perdido su cola en el lugar, Felicity fue una de las 17 mascotas que De Cadenet y sus colegas activistas lograron salvar, trasladándolas a un refugio seguro en el norte de China.

La activista fundó en 2009 World Protection for Dogs and Cats in the Meat Trade, conocida también como NoToDogMeat, en su misión para erradicar esta práctica.

Julia De Cadenet fndó "No to Dog Meat" para evitar que la carne de perros y gatos sean consumidas por los humanos, (Instagram/Julia De Cadenet)

Después de llevar a Felicity a Francia, la mujer explicó que esperaba encontrarle un hogar permanente. Sin embargo, debido a su falta de cola, la Samoyedo fue rechazada por su adoptante inicial.

“Solía decirle, porque es muy mandona, ‘No vas a quedarte aquí, te voy a encontrar un hogar’”, recordó.

Hoy, más de seis años después, Felicity no solo encuentra un hogar amoroso con Julia De Cadenet, sino que también disfruta de la atención y el lujo del entorno que Cannes ofrece.

Más allá de su presencia en la alfombra roja, Felicity desempeña un papel crucial como “perra de campaña”, ayudando a aumentar la conciencia sobre el comercio de carne de mascotas y promoviendo la misión de NoToDogMeat.

Julia De Cadenet aseguró que las apariciones de Felicity en Cannes promueven la misión de "No To Dog Meat". (Instagram/@fabulous_felicity_)

Por si fuera poco, la activista admitió que ve en Felicity un símbolo de las muchas mascotas rescatadas que pueden no ser “perfectas” debido a amputaciones o discapacidades, pero que merecen amor y un hogar.

“Con las adopciones de rescates, hay dos tipos de personas: aquellas que quieren darle un hogar a cualquier perro y amarle sin importar las circunstancias, y aquellas que buscan perros de raza perfectos. Nuestros perros no son perfectos; suelen faltarles extremidades, ojos, colas, y son rechazados por ello”, expresó.

Es así que para Julia, las apariciones de Felicity en el Festival de Cine de Cannes ofrecen un “un poco de alegría y gran publicidad para lo que estamos haciendo, mientras que normalmente caminamos entre el infierno y el sufrimiento”.

Para Julia De Cadenet, la presencia de Felicity en el Festival de Cine de Cannes es un recordatorio de su objetivo como activista. (Instagram/Julia De Cadenet)

“A Felicity le encanta conocer gente, está saludando a todos”, comentó Julia De Cadenet.

Su paso por Cannes recuerda al mundo la importancia de la compasión y el compromiso en la lucha por el bienestar animal.