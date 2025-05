The Weeknd atribuye el éxito inicial de su carrera al playback de “Can’t Feel My Face” de Tom Cruise

The Weekend siente que le debe parte de su fama a Tom Cruise. (Instagram/The Weekend. REUTERS/Eduardo Munoz)

The Weeknd ha expresado su agradecimiento a Tom Cruise por haber contribuido, de manera inesperada, al éxito de su primer gran hit. Durante una reciente aparición en *he Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el intérprete de “Blinding Lights” recordó cómo una intervención del protagonista de Misión: Imposible ayudó a catapultar su canción “Can’t Feel My Face” al número uno de las listas musicales en 2015.

En ese año, el actor participó en un segmento de Lip Sync Battle en el programa de Jimmy Fallon, en el que realizó una actuación enérgica y memorable de “Can’t Feel My Face”, uno de los sencillos del segundo álbum de estudio de The Weeknd, Beauty Behind the Madness.

El momento se volvió viral, generando una mayor atención hacia la canción que, poco después, alcanzaría el puesto número uno en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en el primer éxito de ese nivel en la carrera del artista.

Tom Cruise interpretó el tema “Can’t Feel My Face” que rápidamente llegó al puesto número 1 de los Billboard Hot 100 (YouTube/Jimmy Fallon)

“Definitivamente lo vi. En realidad ayudó a la canción. Ayudó a que llegara a la cima, rompiendo récords, gracias a él, obviamente. A la estrella de cine más grande del mundo”, expresó.

Aunque confesó que aún no ha tenido la oportunidad de conocer a Tom Cruise en persona, el artista, cuyo nombre real es Abel Tesfaye, afirmó ser un gran admirador del actor.

“Soy muy fan de Tom Cruise. Me encantan The Color of Money, Vanilla Sky, Rain Man, Eyes Wide Shut, Magnolia y, por supuesto, Misión: Imposible”, dijo con entusiasmo.

Por si fuera poco, como muestra de su aprecio, The Weeknd aprovechó la entrevista para “devolver el favor” y promocionar la nueva entrega de la saga Misión: Imposible, titulada The Final Reckoning, cuyo estreno está previsto para este viernes.

The Weekend mostró su fanatismo por Tom Cruise al promocionar la última entrega de "Misión Imposible* (YouTube/ Jimmy Fallon)

“No tengo nada que ver con esta película”, aclaró entre risas, antes de sacar una gorra con el logo del film y leer una tarjeta con un mensaje promocional sobre la película. El gesto fue recibido con risas y aplausos por parte del público y del presentador.

Este momento no solo evidenció la buena disposición de The Weeknd, sino también su sentido del humor y agradecimiento por las influencias que marcaron su camino hacia el estrellato.

Desde aquel primer número uno, el cantante ha consolidado una carrera imparable, acumulando un total de siete canciones que han alcanzado la cima del Billboard Hot 100. Entre ellas se encuentran éxitos globales como “Starboy”, “The Hills”, “Blinding Lights” y “Save Your Tears”.

The Weekend ha logrado colocar varios temas en el Billboard Hot 100 (Instagram/The Weekend)

Además, The Weeknd ostenta el récord de mayor cantidad de canciones en el exclusivo “Billions Club” de Spotify, con 27 temas que han superado los mil millones de reproducciones. Este logro lo posiciona como uno de los artistas más influyentes y escuchados de la era del streaming.

La anécdota compartida por el cantante resalta cómo las colaboraciones y momentos inesperados, incluso aquellos ajenos a la industria musical, pueden tener un impacto determinante en la trayectoria de un artista. En este caso, un simple segmento de televisión protagonizado por una estrella de Hollywood se convirtió en un impulso clave en la carrera de The Weeknd.

The Weekend indeciso por dejar su nombre artístico

Después de sus impactantes actuaciones en Uncut Gems y The Idol, The Weeknd da un paso firme en su carrera actoral con el estreno de Hurry Up Tomorrow, su nuevo proyecto cinematográfico presentado este martes por la noche en Nueva York.

En esta película, el famoso interpreta una versión ficticia de sí mismo: un músico al borde del colapso mental que es arrastrado hacia una odisea existencial por un misterioso desconocido. El filme, producido por Lionsgate y dirigido por Trey Edward Shults, acompaña al álbum del mismo nombre que fue lanzado en enero de este año.

Tras el estreno de "Hurry Up Tomorrow" The Weekend podría dejar su nombre artístico. (Instagram/The Weekend)

“Soy un gran admirador del trabajo de Trey. Ver el primer corte y sentir que encajaba en su estilo fue un alivio y un orgullo enorme”, declaró Tesfaye en la alfombra roja para The Hollywood Reporter.

Aunque Abel Tesfaye, verdadero nombre de The Weekend el artista ha insinuado en varias ocasiones que Hurry Up Tomorrow podría representar el cierre definitivo de su etapa como The Weeknd, todavía no hay una decisión clara. “Estamos en proceso de reflexionar sobre eso. No lo he dejado aún porque sigo de gira, y necesito salir a ver a los fans”, comentó cuando fue consultado sobre el futuro de su icónico nombre artístico.