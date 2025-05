La desconocida secuela de “Volver al Futuro” que solo se puede ver en un parque temático

Video: Universal Studios

En el universo cinematográfico de “Volver al Futuro”, pocos conocen la existencia de una secuela que no llegó a proyectarse en las salas de cine tradicionales, sino que formó parte de una experiencia interactiva en los parques temáticos de Universal Studios.

Esta producción, conocida como “Back to the Future: The Ride“, hizo su debut en 1991, un año después del estreno de la conclusión de la trilogía original. Aunque no gozó de la publicidad habitual de una película de Hollywood, contó con la colaboración de dos de los inolvidables protagonistas de la saga: Christopher Lloyd, en su icónico papel de Doc Brown, y Thomas F. Wilson, quien encarnó nuevamente al antagonista Biff Tannen.

“Back to the Future: The Ride”: la producción desconocida

Según reseñó Sensacine, el cortometraje de poco más de cuatro minutos, concebido para acompañar la atracción del parque temático, no fue un episodio más de la serie, sino un enfrentamiento final entre Doc Brown y Biff Tannen. El argumento gira en torno a la creación de un instituto de tecnología del futuro, donde el famoso DeLorean permite al público viajar en el tiempo al año 2015.

Aunque breve, la historia dejó una marca perdurable en quienes tuvieron la oportunidad de vivir esta experiencia en las localizaciones de Universal en Hollywood, Florida y Japón.

La ausencia de Michael J. Fox

A pesar de su papel central en la trilogía como Marty McFly, Michael J. Fox decidió no participar en “Back to the Future: The Ride”. El actor, quien para ese entonces ya había comenzado a lidiar con los efectos de la enfermedad de Parkinson, rechazó la oferta de repetir su papel en el cortometraje.

Su ausencia fue notoria para los admiradores de la saga, pero no restó al impacto de la producción, que se centró en la rivalidad existente entre los personajes de Doc Brown y Biff Tannen.

Christopher Lloyd y Thomas F. Wilson reviven sus papeles icónicos (fuente: IMBd)

La resistencia de los directores con una cuarta película

Desde que “Volver al Futuro III” marcó el cierre de la trilogía en 1990, muchos fanáticos y estudios han manifestado su deseo de una cuarta entrega. Sin embargo, los creadores Bob Gale y Robert Zemeckis han dejado en claro su negativa a revivir la saga en la pantalla grande.

En una entrevista que ambos le dieron a BBC en 2020, argumentaron que la trilogía es perfecta tal como está y llevarla más allá de ese límite podría arruinar la experiencia. “Nos preguntan todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Qué podemos hacer para convencerlos de que hagan esto?”, admitió Gale sobre las veces que han rechazado las ofertas del estudio. “Dijimos, ‘Nada’. ‘Ganarán mucho dinero’. ‘Ya ganamos mucho dinero”.

Asimismo, se aferraron a la condición médica de Michael J. Fox, la imposibilidad para realizar una nueva película y el impacto que podría generar al verse tan deteriorado en la pantalla. “No está en forma para hacer una película, y nadie quiere ver a Marty McFly con la enfermedad de Parkinson, y nadie quiere ver a otro actor interpretando a Marty McFly si se supone que es una continuación”, concluyeron de manera tajante.

Curiosamente, este rechazo no significa un total adiós al mundo de “Volver al Futuro”. Aunque una nueva película no se vislumbra en el horizonte, la creación de experiencias como “Back to the Future: The Ride” muestran que hay maneras creativas de expandir el universo sin alterar su núcleo.

Robert Zemeckis señaló que la enfermedad de Parkinson de Michael J. Fox influye en decisiones. REUTERS/Mario Anzuoni

El rol de Steven Spielberg en el proyecto

En su rol como productor ejecutivo de la trilogía fue instrumental en el desarrollo de “Back to the Future: The Ride”. Su vínculo con el proyecto se remonta a mediados de los años 80, cuando concibió por primera vez la idea de crear una experiencia de este tipo basada en el universo de “Volver al Futuro”. No obstante, no fue hasta 1989, en sincronía con el estreno de “Volver al Futuro II”, que el proyecto se anunció de manera oficial.