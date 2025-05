Aubrey O’Day revela si testificará en el juicio por tráfico sexual de Sean “Diddy” Combs

Aubrey O’Day habló sobre si testificará en contra de Sean “Diddy” Combs (Créditos: Instagram/Aubrey O'Day. The Grosby Group)

En medio del mediático juicio federal por tráfico sexual contra Sean “Diddy” Combs, Aubrey O’Day aclaró que —por ahora— no subirá al estrado como testigo.

Durante el estreno de su nuevo podcast de iHeartRadio, Amy Robach y TJ Holmes presentan: Aubrey O’Day, cubriendo el juicio de Diddy, la artista de 41 años despejó los rumores que la colocaban como una pieza clave en el proceso judicial.

“No estoy aquí para testificar en el juicio de Diddy, que yo sepa”, afirmó desde un estudio en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, la celebridad también dejó abierta la posibilidad de un cambio de planes, al revelar que fue contactada por el Departamento de Seguridad Nacional (la misma entidad que ejecutó las redadas en las propiedades del magnate del hip hop) y que incluso sostuvo una reunión con ellos.

La especulación sobre su posible testimonio cobró fuerza esta semana, cuando una fuente cercana aseguró a Us Weekly que la ex protegida del rapero estaba “lista” para subir al estrado. “No se rendirá. Quiere justicia para todos”, declaró la fuente al medio.

Los rumores sugerían que Aubrey O’Day testificaría en el juicio de Sean “Diddy” Combs. (Instagram/ Aubrey O’Day)

Incluso, la propia cantante avivó los rumores tras compartir un video en sus historias de Instagram desde Nueva York, donde escribió con picardía: “¡Hola Nueva York! ¿Adónde creen que debería ir primero?”, junto con un emoji de una balanza de justicia.

También publicó clips desde una azotea, aunque aclaró en su podcast que su visita era simplemente para “divertirse” y dejar en claro que “no estaba aquí testificando”.

El juicio, que se celebra en el tribunal federal Daniel Patrick Moynihan en Manhattan, ha capturado la atención del público, en parte por el testimonio estremecedor de Casandra “Cassie” Ventura, expareja de Combs.

El testimonio de Cassie Ventura ha sido clave en el juicio de Sean "Diddy" Combs (REUTERS/Jane Rosenberg)

Ventura, quien mantuvo una relación con el empresario entre 2007 y 2018, narró durante cuatro días los abusos sufridos, incluyendo presuntas violaciones, coerción y eventos sexuales forzados conocidos como “Freak-Offs”, que involucraban drogas y terceros.

“Se siente muy honesto. Se siente muy abierto, vulnerable, horrible. Es horrible lo que tuvo que pasar, pasar por tanto”, expresó Aubrey O’Day conmovida en su podcast al referirse al testimonio de Cassie, a quien ha respaldado públicamente desde hace años.

En el programa, la ex integrante de Danity Kane también comentó sobre un mensaje de texto entre Sean “Diddy” Combs y Cassie Ventura, leído en voz alta durante el juicio.

Aubrey O’Day ha mostrado su apoyo a Cassie Ventura por lo que vivió con Sean "Diddy" Combs. (Foto de Charles Sykes/Invision/AP, Archivo)

“Leí una transcripción que decía algo como: ‘¿De verdad no? ¿Podemos hablar?’. Y él respondió: ‘Sabes que no quieres hacer los ‘Freak-Offs’. Eres tan predecible’... Eso suena a manipulación pura”, opinó.

Cabe destacar que Aubrey O’Day conoce de cerca a Combs. Además de ser parte del grupo femenino Danity Kane, surgido del reality Making the Band de MTV, producido por el propio Sean Diddy Combs, estuvo bajo contrato con Bad Boy Records entre 2005 y 2008, hasta que fue expulsada del grupo.

En declaraciones anteriores, la artista ha acusado a Combs de haberla “preparado” y de haberla despedido por rechazar supuestas insinuaciones sexuales.

“No estaba dispuesta a hacer lo que se esperaba de mí... Fue muy traumático. Ninguna de nosotras se ha recuperado realmente de eso”, dijo en el podcast Call Her Daddy en 2023.

Aubrey O’Day reveló que Sean Diddy Combs la despidió por no aceptar sus insinuaciones sexuales. (Instagram/Aubrey O’Day)

Aunque Aubrey O’Day dejó muy en claro que no participará por el momento como testigo, su excompañera de banda Dawn Richard sí lo hizo. Richard testificó el viernes que presenció agresiones físicas de Combs contra Ventura en múltiples ocasiones. Se espera que su testimonio continúe el lunes, con nuevos detalles que podrían impactar el desarrollo del caso.

A pesar de no haber tomado aún el estrado, la famosa sigue siendo una voz importante en torno al juicio y una firme aliada de las presuntas víctimas. Su nuevo rol como comentarista del proceso judicial promete seguir generando titulares y manteniendo la atención sobre uno de los casos más relevantes del entretenimiento en los últimos años.