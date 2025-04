Gene Hackman y su esposa ya descansan en paz: así fue el funeral de la pareja

Craig Mazin y los desafíos de dirigir la segunda temporada de “The Last of Us”: “Todos se reían de lo malas que eran las adaptaciones” El creador de la serie sostiene que su exitosa versión responde a su genuina comprensión y amor por el videojuego original. En entrevista con Esquire reveló detalles para revertir las malas críticas del pasado hacia este tipo de contenido

Abby: el personaje que divide opiniones en la segunda parte de “The Last of Us” Desde su aparición en el videojuego de 2020 hasta la adaptación televisiva de HBO -asegura Time-, Abby ha generado intensos debates sobre su diseño y su rol en la trama, desafiando estereotipos y planteando preguntas sobre moralidad y venganza

Lily Phillips, modelo de OnlyFans que se acostó con 100 hombres en un día, revela la única cosa que no haría durante un encuentro casual La actriz tiene varias reglas al momento de ir a la cama con alguien