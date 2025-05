Cassie Ventura reveló cómo escapó de Sean “Diddy” Combs durante una fiesta en la casa de Prince

Cassie Ventura aseguró que Sean Diddy Combs se molestó por que asistió a una fiesta de Prince. (Foto: The Grosby Group/AP)

Cassie Ventura ofreció este martes 13 de mayo un estremecedor testimonio en el juicio por tráfico sexual que enfrenta el productor musical Sean “Diddy” Combs. La artista y expareja del magnate relató un violento episodio que, según afirmó, vivió durante una fiesta en la casa del fallecido músico Prince en Los Ángeles.

La cantante contó que la noche del incidente se encontraba cenando con amigos cuando recibió una invitación para asistir a una exclusiva fiesta en la residencia de Prince.

“Fue una experiencia única en la vida”, dijo en el estrado, aunque admitió que decidió no informarle a Combs, temiendo que él se lo prohibiera.

Sin embargo, su entusiasmo se convirtió rápidamente en temor, ya que al llegar al lugar vio a ejecutivos de BET y poco después escuchó que el rapero también estaba allí.

Cassie Ventura contó que sintió temor cuando supo que Sean Combs estaría en la misma fiesta que ella. (REUTERS/Vincent Kessler)

“Lo vi fugazmente, salí de la fiesta y salí corriendo lo más rápido que pude. Sabía que estaba enojado conmigo”, testificó.

Cassie Ventura afirmó que pudo percibir la furia de Sean “Diddy” Combs en su expresión facial, y que este la persiguió mientras ella huía por el jardín hasta caer entre los arbustos del patio delantero.

La situación se tornó aún más grave cuando Combs irrumpió esa misma noche en su habitación del Hotel Beverly Hills, donde se alojaba: “Entramos al dormitorio y me golpeó. Me tiró maletas y me insultó de todo tipo”, denunció ante la corte.

Cassie Ventura contó que Sean Diddy Combs la golpeó después de salir de la fiesta de Prince (The Grosby Group)

Cabe destacar que Cassie Ventura, quien mantuvo una relación con el rapero de 2005 a 2018, es la testigo clave del caso federal que lo acusa de tráfico sexual, extorsión y transporte de personas con fines de prostitución.

Por si fuera poco, durante su paso por el estrado, Cassie Ventura compartió detalles inquietantes sobre su relación con Combs, que se extendió desde 2005 hasta 2018.

Entre los aspectos más sorprendentes, mencionó los llamados “Freak-Offs”, los cuales eran encuentros sexuales y de consumo de drogas en los que se la presionaba para participar.

“Los ‘Freak-Offs’ se convirtieron en un trabajo. No había tiempo para nada más que para ir y luego intentar recuperarme”, declaró.

Cassie Ventura testificó que Sean Diddy Combs la obligó a participar en los "Freak Off " (REUTERS/Jane Rosenberg)

Cassie Ventura reveló el millonario acuerdo que tuvo con Sean “Diddy” Combs por su silencio

En noviembre de 2023, Cassie Ventura interpuso una demanda en contra de su exnovio Sean “Diddy” Combs, la cual incluía acusaciones serias y perturbadoras como violación, abuso físico y coerción para participar en actividades sexuales con terceros, mientras él observaba.

Sin embargo, en tan solo 24 horas, la expareja llegó a un acuerdo para evitar el juicio, aunque no revelaron los términos de su resolución.

“He decidido resolver este asunto de forma amistosa en términos que me permitan cierto nivel de control”, expresó la cantante en una declaración a PageSix.

Cassie Ventura decidió retirar la demanda contra Sean “Diddy” Combs en 2023. (The Grosby Group)

Por su parte, el rapero dijo al medio ya mencionado que ambos decidieron “resolver este asunto amistosamente”. “Les deseo a Cassie y a su familia lo mejor. Con cariño”, añadió.

Ahora, Cassie Ventura develó cual fue el verdadero acuerdo al que llegó con Sean “Diddy” Combs para retirar los señalamientos. Según lo que relató la artista durante su testimonio en la actual audiencia del músico, ella recibió 20 millones de dólares.

“¿Quién te pagó 20 millones de dólares?”, le preguntó la fiscal Emily Johnson a la artista en la corte el miércoles 14 de mayo, mientras ella subía al estrado como testigo en su segundo día de testimonio, según informó The Post.

Cassie Ventura testificó que Sean "Diddy" Combs le pagó 20 millones de dólares por desistir de su demanda en 2023 (REUTERS/Jane Rosenberg)

Ante el cuestionamiento, Ventura respondió de forma corta y concisa: “Sean y sus empresas”.

Se espera que Ventura continúe con su testimonio en los próximos días. Las declaraciones han generado un fuerte impacto en el juicio, que podría tener serias repercusiones en la carrera y reputación del influyente productor musical.