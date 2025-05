La artista ganadora del Grammy que podría cantar en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez

Jeff Bezos y Lauren Sánchez planean tener a una gran estrella en su boda. (EFE/EPA/Nina Prommer)

La boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, programada para celebrarse en junio en Venecia, Italia, ha sido objeto de fuertes rumores sobre la presencia de estrellas de talla mundial como Lady Gaga y Elton John.

Según un artículo publicado por Daily Mail este martes 6 de mayo, el fundador de Amazon, de 61 años, y la exreportera de espectáculos, de 55 años, habrían contratado a dos icónicas estrellas musicales para actuar en su ceremonia: Lady Gaga y Elton John.

“Lauren quería a grandes talentos para cantarles, y no hay nadie más grande que Gaga y Elton”, aseguró un informante anónimo al medio británico.

Lauren Sánchez deseaba que Lady Gaga y Elton John canten en su boda con Jeff Bezos (AP)

La misma fuente alegó que ambas celebridades, además de ser buenos amigos, habrían aceptado encantados la invitación a cantar juntos.

No obstante, Page Six sostiene que esto es falso. Personas cercanas a Gaga negaron rotundamente su participación y añadieron que la supuesta boda ni siquiera figura en su agenda.

Tampoco hay confirmación oficial sobre la presencia de Elton, y los representantes de ambas estrellas, así como de Bezos y Sánchez, no han ofrecido comentarios al respecto.

Las celebraciones nupciales, que según informes se extenderán del 24 al 26 de junio, han estado rodeadas de especulaciones desde el anuncio del compromiso en mayo de 2023.

Lauren Sanchez y Jeff Bezos celebrarán su boda del 24 al 26 de junio en Venecia. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Inicialmente se dijo que la ceremonia tendría lugar en el mega-yate de 500 millones de dólares de Jeff Bezos, pero el Daily Mail también ha descartado esa versión.

Entre los invitados que sí podrían asistir, se mencionan nombres de alto perfil como Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Ivanka Trump y Katy Perry, quien recientemente participó en un vuelo espacial de Blue Origin junto a Lauren Sánchez.

La pareja, que lleva más de cinco años junta, fue vista recientemente en Milán haciendo pruebas de vestuario en la boutique de Dolce & Gabbana.

Por si fuera poco, el alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, confirmó que la boda se celebrará en el lugar histórico al que acuden los turistas cada año.

Lauren Sanchez y Jeff Bezos se encuentran en medio de la elección del vestido de novia. (REUTERS/Danny Moloshok)

Además, dio a conocer que a la lujosa fiesta asistirán 200 personas, para no afectar la cotidianidad de la pequeña ciudad italiana.

“Venecia está acostumbrada a ser escenario de eventos y espectáculos cada semana, sin impactos significativos”, expresó Brugnaro en un comunicado de prensa.

Incluso, el alcalde destacó que para Jeff Bezos y Lauren Sánchez “su máxima prioridad es garantizar que la ciudad funcione con normalidad, para todos, sin interrupciones anormales para nadie”.

La pareja hizo pública su relación en 2019 y se comprometieron en mayo de 2023. El empresario le propuso matrimonio a la experiodista con un anillo de diamantes rosas valorado en 2.5 millones de dólares, tan grande que Sánchez admitió que “casi se desmayó” cuando lo vio.

Posteriormente, celebraron su compromiso con una fiesta repleta de estrellas en la mansión de Diane von Furstenberg y Barry Diller en Beverly Hills en noviembre de 2023.

Jeff Bezos y Lauren Sanchez se comprometieron en 2023. (Backgrid/The Grosby Group)

Lauren Sánchez respondió a las críticas de la misión espacial con Blue Origin

En una entrevista con la revista People, Lauren Sánchez se mostró firme ante los cuestionamientos y aseguró que los comentarios como los de Olivia Munn le hicieron molestar.

“Este tipo de juicios realmente me encienden. Me encantaría que vinieran a Blue Origin y vieran a los miles de empleados que no solo trabajan aquí, sino que se entregan en cuerpo y alma a este vehículo. Aman su trabajo y su misión. Es muy importante para ellos”, expresó.

Incluso, Sánchez también invitó a los críticos a ver más allá del glamour: “Confíen en mí, vengan conmigo, les mostraré de qué se trata realmente. Es algo que abre los ojos”, dijo.

Lauren Sánchez respondió a las críticas de la misión de Blue Origin. (Instagram/Blue Origin)

Finalmente, defendió el propósito del viaje: “Espero que este vuelo sea transformador, no solo para quienes lo vivimos, sino para todos los que escuchen nuestras historias. Que inspire a soñar en grande y a alcanzar las estrellas”.