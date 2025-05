Baeksang Arts Awards 2025: los ganadores de la gala a lo mejor en la televisión y cine coreano

La edición número 61 de los Baeksang Arts Awards, celebrada el 5 de mayo de 2025 en el Coex de Seúl, honró a lo mejor de la televisión y el cine coreano en una fastuosa gala que coincidió con el Día del Niño en Corea del Sur.

Reconocidos como los “Globos de Oro” del entretenimiento en Corea del Sur, estos premios distinguen desde 1965 a los talentos más destacados del año. Junto con los Blue Dragon Awards, es una de las ceremonias más prestigiosas de la industria.

Este año, los grandes premios (Daesang) fueron para el programa de Netflix Guerra de cucharas blancas contra negras (Culinary Class Wars) en la categoría de televisión, y para el cinematógrafo Hong Kyung-pyo por su trabajo en la película histórica Harbin, en la sección de cine.

Los triunfos y sorpresas

Culinary Class Wars, producida por JTBC’s Studio Slam, es un reality de supervivencia culinaria que enfrenta a chefs de élite contra cocineros desconocidos para coronar al mejor de Corea.

La serie se convirtió en un fenómeno internacional tras su estreno en septiembre de 2024, liderando las listas globales de Netflix en la categoría de series no anglosajonas. El impacto cultural del programa fue uno de los elementos clave para que la producción se llevara el mayor galardón de la noche.

En el ámbito del cine, el Daesang fue para Hong Kyung-pyo, director de fotografía de Harbin, un filme ambientado en 1909 que narra los esfuerzos de los luchadores por la independencia coreana para asesinar al político japonés Ito Hirobumi.

El largometraje también fue reconocido como Mejor Película del año, mientras que su director, Oh Seung-uk, ganó el premio a Mejor Dirección.

Entre las actuaciones más destacadas, Kim Tae-ri fue premiada como Mejor Actriz en televisión por su papel en Jeongnyeon: The Star is Born, una serie de época donde interpreta a una actriz de gukgeuk, una tradicional ópera teatral coreana compuesta solo por mujeres.

En su discurso de aceptación, Kim declaró: “Ha sido un honor el poder vivir en los días más gloriosos del gukgeuk femenino. […] Intentaré siempre ser una actriz que lleva ese deseo de superarse, que no se avergüenza de su aspiración, para ser mejor intérprete".

Esta es la tercera victoria de Kim en los Baeksang y la segunda como Mejor Actriz, tras haber sido premiada en 2022 por el k-drama Veinticinco, veintiuno.

Por otro lado, Ju Ji-hoon recibió el premio a Mejor Actor en televisión por su rol como un cirujano rebelde en The Trauma Code: Heroes on Call, también de Netflix.

En cine, los galardones actorales fueron para Cho Jung-seok, Mejor Actor por la comedia Pilot, y Jeon Do-yeon, Mejor Actriz por Revolver, donde interpreta a una expolicía decidida a vengarse.

Otra producción de Netflix que brilló fue Cuando la vida te da mandarinas, que se llevó el codiciado premio a Mejor Drama del año. La serie, ambientada en la isla de Jeju, fue elogiada por su narrativa conmovedora que mezcla lágrimas y risas a lo largo de seis décadas de historia.

Choi Dae-hoon y Yeom Hye-ran, parte del elenco, fueron reconocidos como Mejores actores de reparto por sus interpretaciones.

Los premios de popularidad, elegidos por votación del público, fueron para Byeon Woo-seok y Kim Hye-yoon, protagonistas de Lovely Runner.

“Uno de los comentarios más memorables que recibí mientras hacía este drama fue: ‘Me dio consuelo’. Haré todo lo posible por convertirme en un actor que continúe dándoles ese mensaje”, expresó Byeon durante su discurso.

Por su parte, la actriz que encarnó a Im Sol agradeció emocionada: “Este premio se siente como una gran responsabilidad, pero es tan grande como el amor que he recibido de los fans. Realmente quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón. Siempre han estado a mi lado con amor y apoyo en silencio, y espero que estemos juntos por mucho, mucho tiempo. Trabajaré duro para convertirme en una actriz que esté a la altura de todo el amor que me dan”.

Con la conducción de Shin Dong-yup, Suzy y Park Bo-gum, la gala volvió a destacar no solo a las grandes figuras del presente, sino también a las promesas del futuro y a los trabajadores detrás de escena. A continuación, todos los premiados en la ceremonia:

Lista de ganadores de los Baeksang Arts Awards 2025

Televisión y drama

Gran Premio (Daesang): Culinary Class Wars (Netflix)

Mejor Drama: When Life Gives You Tangerines (Netflix)

Mejor Actor: Ju Ji-hoon (The Trauma Code: Heroes on Call)

Mejor Actriz: Kim Tae-ri (Jeongnyeon: The Star Is Born)

Mejor Programa de Variedades: Punghyanggo (DdeunDdeun)

Mejor Programa Educativo: Special-Hakjeon (SBS, título literal)

Mejor Artista Masculino de Variedades: Shin Dong-yup

Mejor Artista Femenina de Variedades: Lee Soo-ji

Mejor Dirección: Song Yeon-hwa (Doubt)

Mejor Actor de Reparto: Choi Dae-hoon (When Life Gives You Tangerines)

Mejor Actriz de Reparto: Yeom Hye-ran (When Life Gives You Tangerines)

Mejor Guion: Im Sang-choon (When Life Gives You Tangerines)

Mejor Actor Revelación: Choo Young-woo (The Tale of Lady Ok)

Mejor Actriz Revelación: Chae Won-bin (Doubt)