Rihanna está embarazada de su tercer hijo y así lo reveló en la MET Gala 2025

Rihanna confirmó su embarazo en el Carlyle Hotel, donde lució su vientre antes de deslumbrar en la alfombra roja de la MET Gala 2025 (REUTERS/Kylie Cooper)

Rihanna está esperando su tercer hijo. La cantante de 37 años confirmó su embarazo al aparecer con su vientre visiblemente abultado en la MET Gala 2025, celebrada este lunes en Nueva York.

La revelación se produjo antes de su llegada a la alfombra roja, cuando se presentó en el Carlyle Hotel luciendo un conjunto que dejó entrever su estado gestante.

Vestida con un conjunto gris de dos piezas, medias hasta la rodilla a juego y zapatos de tacón del mismo tono, la fundadora de Fenty Beauty intentó disimular su abdomen por momentos con una bufanda de piel marrón, mientras atravesaba la lluvia bajo paraguas negros.

La escena fue registrada por los fotógrafos que aguardaban su aparición y confirmada posteriormente por una fuente cercana a la artista, según publicó Page Six.

Bajo la lluvia neoyorquina, la cantante optó por un conjunto gris que dejaba ver su embarazo mientras caminaba hacia la gala (REUTERS/Kylie Cooper)

La intérprete de “Umbrella” ya es madre de dos niños: RZA, nacido en mayo de 2022, y Riot Rose, quien llegó al mundo en agosto de 2023, fruto de su relación con el rapero A$AP Rocky, de 36 años.

Ambos iniciaron su vínculo sentimental en 2020, luego de años de colaboración profesional desde su primer trabajo conjunto en el remix de la canción “Cockiness (Love It)” en 2012.

Desde hace tiempo, Rihanna ha manifestado su deseo de formar una familia numerosa. En una entrevista concedida a British Vogue en 2020, dijo que planeaba tener “tres o cuatro hijos”, sin considerar imprescindible la presencia de una pareja.

“Siento que la sociedad quiere que piense que me equivoqué. Te disminuyen como madre si no hay un padre en la vida de tus hijos”, afirmó entonces. “Pero lo único que importa es la felicidad. Esa es la única relación sana entre un padre y un hijo. Lo único que puede criar a un niño de verdad es el amor”.

Rihanna espera su tercer hijo junto a A$AP Rocky, con quien ya tiene dos niños pequeños (Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

En diciembre de 2023, durante una charla con E! News, la artista sugirió su intención de buscar una hija tras haber tenido dos varones.

“Hasta ahora, tengo hijos. Tengo un 75 por ciento de probabilidades de que el próximo sea otro niño. Así que vamos a cruzar los dedos”, expresó.

En otra entrevista con Access Hollywood, elogió la faceta paternal de su pareja: “Lo amé de forma distinta como padre. Es como: ‘¡Vaya! Qué líder, qué gran padre paciente y amoroso’”, declaró.

Su primer embarazo lo reveló en enero de 2022 mediante una imagen captada por paparazzi en la que paseaba con Rocky bajo un puente de Riverside Drive, en Nueva York.

En esa ocasión, exhibió su vientre descubierto a pesar del frío invernal. Un año más tarde, anunció su segundo embarazo sobre el escenario, durante su actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

El primer embarazo de Rihanna fue anunciado en 2022 (Splash News/The Grosby Group)

La política de vestimenta de Rihanna durante sus embarazos

Desde su primer embarazo, Rihanna ha mantenido una línea estética clara: evitar la ropa de maternidad tradicional y optar, en cambio, por prendas que revelan su vientre de forma directa.

No ha usado vestidos holgados ni pantalones de mezclilla para embarazadas. Por el contrario, ha expuesto su barriga con trajes que incluyen flecos, tops transparentes, sujetadores a la vista y piezas de alta costura de firmas como Valentino, Gucci y Dior.

Durante un evento de belleza de Fenty, se presentó con pantalones degradados y un top con flecos verdes.

En el Super Bowl, llevó un sujetador y una blusa azul transparente abierta, acompañados de pantalones grises de tiro bajo.

En 2023, reveló su segundo embarazo durante su actuación en el medio tiempo del Super Bowl, luciendo su barriga en el escenario (AP/Matt Slocum)

También lució un conjunto de vinilo negro con adornos de dragón y un tocado de cristal en un desfile de Gucci, y un vestido tipo baby doll transparente sobre lencería de encaje en un evento posterior a los Oscar organizado por Jay-Z.

Pero más allá de la moda, expertos en cultura y estudios de género han interpretado su actitud como una postura política.

Liza Tsaliki, profesora en la Universidad Nacional y Kapodistriana de Atenas, afirmó que esta elección de mostrar su embarazo forma parte de una “declaración totalmente transgresora y muy política”.

Esta perspectiva se inserta en el contexto de la vigilancia sobre los cuerpos femeninos y la estetización del embarazo en la cultura contemporánea.

La artista ha evitado ropa de maternidad tradicional y ha mostrado su embarazo con tops transparentes, lentejuelas, encaje y vinilo de alta costura (Backgrid/The Grosby Group)

En esa línea, Renée Ann Cramer, autora del libro Pregnant With the Stars: Watching and Wanting the Celebrity Baby Bump, afirmó que en un clima donde se cuestiona el derecho de las personas con identidad femenina a decidir sobre sus cuerpos, Rihanna desafía esas normas.

“Está diciendo: ‘Sigo siendo una persona, y soy mi propia persona’. Puede ser autónoma, poderosa y ella misma, incluso gestando una vida”, sostuvo.

Para Cramer, mostrar el embarazo sin filtros ni concesiones se convierte en un acto de resistencia frente a siglos de historia en los que el cuerpo embarazado ha sido ocultado o romantizado.

“Esperaba el anuncio”, dijo. “Y quizás algunas otras apariciones cuidadosamente calculadas. Pero no se ha vuelto a cubrir”.