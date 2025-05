Richard Gere sobre por qué no se jubila a los 75 años: “Tengo una esposa muy cara”

Richard Gere es homenajeado en el BCN Film Fest por su prolífica trayectoria en el cine (Reuters)

En el marco del Festival Internacional de Cine Barcelona Sant Jordi BCN Film Fest, Richard Gere fue el centro de todos los flashes al recibir un homenaje por su trayectoria en la industria cinematográfica. Sin embargo, no solo fue él quien acaparó la atención, sino también su esposa, la publicista española Alejandra Silva, quien brilló con luz propia sobre la alfombra roja.

Con un elegante vestido bordado de Teresa Helbig, Silva no solo deslumbró por su belleza, sino también por su presencia imponente, convirtiéndose en una de las figuras más comentadas del evento.

A su lado, Gere, quien se mostró orgulloso de su compañera, compartió detalles sobre su vida y su carrera, pero no dudó en mencionar con humor que la verdadera razón por la que sigue activo en el cine es, en parte, por ella: “Ella no me va a dejar, tengo una esposa muy cara”, bromeó en una charla con Harper’s Bazaar sobre Silva, con quien está casado desde 2018.

Asimismo, reveló que, aunque sigue siendo un amante de la actuación y siente que sigue siendo afortunado de poder seguir trabajando, no pensaba que a su edad aún estaría en actividad.

“Es fabuloso, quizás el mejor trabajo del mundo”, afirmó el actor, quien, sin embargo, no mostró intenciones de retirarse pronto.

A los 75 años, Richard Gere bromea sobre no jubilarse: "Tengo una esposa muy cara" (EUROPA PRESS)

Este comentario, en tono de humor, revela una parte importante de la personalidad de Gere: su capacidad para mantener una visión optimista y desenfadada a pesar de la madurez y la longevidad en la industria del entretenimiento.

Aunque su broma causó la risa entre los presentes, no es la primera vez que menciona cómo su vida personal, en especial su familia, juega un rol crucial en su bienestar emocional y profesional.

Gere también aprovechó la ocasión para reflexionar sobre su experiencia de vivir en España, país en el que reside junto a su familia. Durante su estancia en Barcelona, el actor vivió un apagón masivo que lo sorprendió nada más llegar a la ciudad.

Recordó el momento con algo de humor, diciendo que pensó que el fallo de energía era culpa suya. “Cuando llegué todo estaba bien, fui al aeropuerto y cuando empecé a salir para llevar mi coche me dijeron, ‘vuelva, no puede salir del aeropuerto’. Pensé que era mi culpa”, recordó con su característico tono de sinceridad y simpatía.

Este es el famoso documental que presentó el actor "Sabiduría y felicidad", producido junto al Dalái Lama

En cuanto al cine, Gere ha dicho en varias ocasiones que para él sigue siendo una pasión que lo mantiene motivado. A pesar de los años de carrera que lleva en sus espaldas, el actor afirma que sigue disfrutando de la experiencia de trabajar en una industria que lo ha visto crecer como profesional y como persona. “He sido muy afortunado en mi vida y continúo haciendo este increíble trabajo”, dijo.

Junto a él, su esposa Alejandra Silva, que se ha integrado bien en la vida española, fue otra de las protagonistas de la noche. Durante su paso por la alfombra roja, cautivó a los asistentes con su elegancia y un vestido bordado de la diseñadora española Teresa Helbig.

Al ser consultado sobre cuál consideraba que era el secreto para su felicidad, Gere bromeó nuevamente diciendo: “¡Se va a convertir en española, es una cuestión de tiempo!”, refiriéndose a la implicación de su esposa con su vida en España.

El cine sigue siendo la pasión que motiva a Richard Gere tras décadas de carrera profesional (Europa Press)

Gere también aprovechó para hablar sobre su relación con el cine y el bienestar emocional. A pesar de ser un actor veterano, sigue viendo la industria cinematográfica como una de las pasiones más importantes de su vida. El cine, para él, no solo es una forma de trabajo, sino una fuente constante de satisfacción personal. Aseguró que se siente afortunado de poder seguir activo, un privilegio que no muchos actores logran alcanzar a su edad.