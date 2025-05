La explaymate Holly Madison comparó la vida en la mansión Playboy con una secta religiosa

La ex Playmate revela los secretos oscuros de la mansión Playboy (Warner Bros. Discovery, y Denise Truscello / WireImage)

Holly Madison, ex novia de Hugh Hefner, dijo para The Post que estar en la mansión Playboy no era un juego.

“Siento que la gente que rodeaba a Hef tenía algo así como una mentalidad de culto” dijo Madison quien actualmente tiene 45 años.

En el pasado, la ex conejita Playboy tuvo una relación con el magnate Hugh Hefner cuando ella estaba en sus veinte y él tenía más de setenta años. Madison vivió todo ese tiempo en la mansión Playboy, recuerda que todos veían a Hefner como “sobrehumano e inefable”.

Holly Madison recordó que la gente que rodeaba a Hugh actuaba como si el fuera "sobrehumano" (Photo by Nicolas Khayat/ABACAPRESS.COM)

Agregó que no se podía decir nada malo sobre Hugh, ni siquiera algo malo sobre cualquier cosa que lo rodeara, si alguien lo hacía de inmediato todos castigaban a esa persona con algo parecido a una excomunión.

Holly comparó el mundo al interior de la mansión con algo similar a la cientología.

Explicó que en la cientología llaman “persona supresiva” a alguien que se opone a su ideología. Dijo que ella sintió que la trataron de esa manera.

Holly, también declaró para The Post que, luego de que se mudó de la mansión, no podía ni siquiera decir que se sentía mejor. Le preocupó porque se dio cuenta que seguía con la mentalidad sectaria.

La ex Playmate confesó que incluso después de mudarse de la mansión seguía teniendo mentalidad sectaria (Photo by Kpa/Zuma/Shutterstock)

“Si observas las señales que definen a una secta, definitivamente el mundo de Playboy las tenía todas”.

Actualmente Holly Madison conduce el programa de ‘true crime’, The Playboy Murders. En la serie Holly habla de su estancia en la mansión, de los secretos que descubrió, y de algunas personas que ocultaban cosas.

En la tercer temporada se revelan algunos de estos misterios. En el primer episodio, por ejemplo, se explora la muerte de Kimberly Fattorini, una asistente del casting que murió después de una fiesta dejando varias cabos sueltos.

En otro episodio investigan la muerte de la conejita Adrienne Pollack en 1973. Pollack fue encontrada sin vida en su departamento de Chicago, la causa oficial de la muerte se registró como sobredosis accidental de sedantes. Sin embargo, una noche antes fue vista con la secretaria de Hugh Hefner y dos hombres que posteriormente fueron condenados por distribución de cocaína.

Holly conduce el programa The Playboy Murders donde expone lo crímenes que se vivieron en la mansión de Playboy (ID Playboy Murders Gallery- Las Vegas, NV)

Madison que además es autora del libro Down the Rabbit Hole: Curious Adventures and Cautionary Tales of a Former Playboy Bunny. Dijo que sólo se concentró en lo que sabía sobre las mujeres investigadas y lo que había escuchado.

“Es una tragedia terrible que esas historias tengan que contarse. Desde que tuvieron que ser contadas intento hacer lo mejor e intento honrar la memoria de estas mujeres”.

La ex conejita habló acerca del prejuicio que enfrenta, comentó que el público piensa en ella como un objeto unidimensional que usa su sexualidad para engañar a las personas.

Al contar estas historias Holly Madison intenta limpiar la imagen de cazafortunas en la que se le ha encasillado (Photo by Picture Perfect/Shutterstock)

“Hay un estereotipo de caza fortunas, pero regularmente esas mujeres se encuentran en la parte inferior de la sociedad”.

Por eso Madison se propuso el objetivo de poner bajo el reflector la historia de todas esas mujeres de Playboy quienes sus vidas acabaron trágicamente en las peores de las circunstancias.

“Quiero descubrir ¿cuales eran sus anhelos?, ¿Cuáles eran sus sueños?, ¿De dónde venían? ¿Cuáles eran sus inseguridades? quiero saber todo lo posible”, Finalizó.