El romance odiado de ‘The Big Bang Theory’ que surgió por un accidente y puso en jaque a sus creadores

El amorío entre Leonard y Priya es recordado como uno de los momentos más discutidos de la serie (CBS)

The Big Bang Theory es una de las comedias más exitosas de los últimos años, emitida entre 2007 y 2019 por CBS. Con 12 temporadas y millones de fans alrededor del mundo, su fórmula incluía ciencia, humor geek y relaciones personales, especialmente el romance entre Leonard Hofstadter (Johnny Galecki) y Penny (Kaley Cuoco), una pareja que se vislumbraba desde el primer episodio.

Sin embargo, a mitad de camino, un personaje inesperado puso en jaque esa relación y desató el enojo de los seguidores: Priya Koothrappali.

Este romance con Leonard no fue disfrutado por los fanáticos, y desató una fuerte polarización, como reconoció el equipo creativo años después.

El giro argumental, que no salió como los productores pensaban, no era un plan de largo plazo; sino que fue planteado como una solución de emergencia tras un grave percance con Kaley Cuoco.

La aparición de Priya en The Big Bang Theory cambió por completo la dinámica entre Leonard y Penny (CBS)

Priya, la hermana de Raj que alteró el equilibrio

Priya Koothrappali fue presentada en la cuarta temporada, en el episodio The Irish Pub Formulation, emitido en 2010. Hermana menor de Raj (Kunal Nayyar) y abogada corporativa, la mujer había regresado a California para visitar a su hermano y retomó un viejo romance con Leonard.

La historia entre ambos había comenzado fuera de cámara, cuando años antes se conocieron en Bob’s Big Boy en Toluca Lake, donde Leonard rompió su promesa de no coquetear con ella y terminaron teniendo relaciones.

El affaire se formalizó en la cuarta temporada, generando incomodidad no solo en Penny, sino también en Raj, que no aprobaba el romance.

En los siguientes episodios, Priya no solo se instaló como pareja de Leonard, sino que también comenzó a interferir directamente en sus amistades.

El personaje de Priya fue introducido durante la cuarta temporada como una abogada exitosa que regresaba a California (CBS)

En el episodio The Prestidigitation Approximation, Priya le exige a Leonard que deje de hablar con su exnovia. Penny, en un acto de madurez, acepta apartarse.

Más tarde, en The Roommate Transmogrification, Leonard incluso se muda con Priya, obligando a Raj a convivir con Sheldon (Jim Parsons), lo que generó una dinámica incómoda dentro del grupo.

Sin embargo, el idilio duró poco. En la quinta temporada, la pareja intentó mantener una relación a distancia luego de que los padres de Priya expresaron su desaprobación y ella regresó a la India. Finalmente, ambos fueron infieles, y la relación llegó a su fin.

El público la odiaba

A pesar de que Priya era presentada como una mujer inteligente, exitosa y segura de sí misma, su carácter fue duramente criticado por los fans.

Priya fue percibida por muchos fans como una figura controladora que quería alejar a Leonard de su grupo de amigos (CBS)

El perfil del personaje fue descrito por ScreenRant como “totalmente inadecuada para encajar con un grupo tan tonto e inmaduro”, lo que hacía que “Priya destacara como un pulgar dolorido desde el momento en que entró en la narrativa”.

La recepción fue tan negativa que los productores tomaron nota de inmediato. Steve Molaro, productor ejecutivo de la serie, confesó años después que la historia nunca fue pensada a largo plazo y que simplemente buscaban cómo continuar la trama en medio de una urgencia.

“Ojalá pudiera decirte que pensábamos en estas cosas con tanta antelación; no fue así. Parecía una historia divertida que Leonard saliera con la hermana de Koothrappali. Eso fue en todo momento. Nunca fue una cuestión de: ‘¡Uy, si Leonard sale con la hermana de Koothrappali, entonces haremos el episodio X y el episodio Y!’. No lo hicimos así”, declaró Molaro en el libro The Big Bang Theory: The Definitive Inside Story Of The Epic Hit Series, citado por ScreenRant.

El origen inesperado

Uno de los factores que habría influido en la creación de Priya sería el accidente que sufrió Kaley Cuoco en 2010 mientras montaba a caballo.

La ausencia temporal de Penny permitió a los guionistas explorar nuevas tramas, incluida la llegada de Priya (CBS)

El equino se asusto, la tiró al suelo e intentó saltarla, cayendo con fuerza sobre su pierna izquierda. El impacto fue tan fuerte que Cuoco casi pierde la extremidad.

La grave lesión la obligó a ausentarse de dos episodios y CBS optó por modificar temporalmente su personaje: Penny dejó de ser camarera y pasó a trabajar como bartender para disimular la lesión.

Fue entonces cuando los guionistas “fueron a la bóveda en busca de tramas que no necesitaran a Penny”, recordó la actriz Aarti Mann en The Old Post Gazette.

Mann fue quien interpretó a Priya en 12 episodios entre 2010 y 2011. Ella es una artista indo-estadounidense que estudió dirección y escritura de cine en la Universidad de Nueva York antes de dedicarse a la actuación.

La decisión de los productores de emparejar a Leonard con la hermana de Raj no fue planeada a largo plazo (CBS)

Fue su hermana cineasta quien la incluyó en The Memsahib (2006), y desde entonces participó en series como Heroes, Grey’s Anatomy, Suits, NCIS: New Orleans y Danny Collins. Sin embargo, su papel más recordado —y polémico— sigue siendo el de Priya.

“Si Kaley no se hubiera roto la pierna, no sé si Priya habría existido alguna vez”, confesó Mann al portal The Old Post Gazette. Aunque al principio algunos fans simpatizaron con ella, con el tiempo, la percepción se tornó negativa. “Hay personas que amaban a Priya y ahora la odian por completo”, señaló la actriz.