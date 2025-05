El personaje de The Big Bang Theory que estuvo a punto de desaparecer. Video: CBS

Pocas veces una comedia televisiva genera un impacto tan amplio y duradero como The Big Bang Theory. Entre 2007 y 2019, la serie creada por Chuck Lorre y Bill Prady se consolidó como un fenómeno global, articulado sobre una combinación eficaz de humor nerd, dinámicas sociales y personajes entrañables.

Detrás del éxito sostenido durante doce temporadas, se esconde una decisión ejecutiva que habría alterado el curso de la historia, como la intención de despedir a Kunal Nayyar, quien interpretó a Raj Koothrappali, después de solo un episodio.

El origen del elenco principal

El diseño original de la serie era bastante distinto al que finalmente se emitió en televisión. En su concepción inicial, The Big Bang Theory no incluía a todos los personajes que hoy son parte del imaginario colectivo. De hecho, en esa primera versión, ni siquiera existía Penny —el personaje que encarnó Kaley Cuoco— y los únicos protagonistas eran Leonard y Sheldon, interpretados por Johnny Galecki y Jim Parsons, respectivamente.

Los personajes de Howard (Simon Helberg) y Raj (Kunal Nayyar) fueron incorporados en una etapa posterior del desarrollo del guion, ya con el piloto en vista. Esta decisión marcó un cambio decisivo en la dinámica narrativa de la serie, aportando nuevas dimensiones culturales, sociales y cómicas al grupo de científicos. Sin embargo, uno de ellos casi no llega a la pantalla.

Chuck Lorre intervino personalmente para evitar el despido de Kunal Nayyar. Fuente: Captura de pantalla/CBS

El “casi” despido de Kunal Nayyar

En el libro The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story Of The Epic Hit Series, el propio Chuck Lorre reveló que la continuidad de Nayyar estuvo en peligro desde el inicio. Un alto directivo de CBS, la cadena que produjo y emitió la serie, decidió unilateralmente que no era adecuado para el papel y tomó la determinación de reemplazarlo.

La noticia no fue comunicada de manera directa a los creadores, y el actor ni siquiera fue convocado a la presentación oficial de la serie durante los upfronts, el evento anual donde las cadenas muestran sus nuevas producciones a anunciantes y medios. Evaluar su idoneidad sin darle margen de desarrollo era, como mínimo, apresurado.

La reacción de Chuck Lorre

Según sus propias declaraciones, se sintió completamente fuera del proceso de decisión y, sobre todo, indignado por lo que consideraba una injusticia creativa. Su respuesta fue tan firme como decisiva: tomó el teléfono y contactó directamente a la cadena para manifestar su desacuerdo. Más que eso, asumió toda la responsabilidad por el personaje, asegurando que creía en Nayyar y en su capacidad para crecer en el rol.

El respaldo al actor no se basó en datos cuantificables ni en métricas de audiencia, sino en una intuición profesional. Este acto de confianza no solo detuvo el despido, sino que consolidó la autoridad del director en las decisiones creativas de la serie.

Raj se convirtió en un personaje esencial para el éxito global de The Big Bang Theory. Fuente: Captura de pantalla/CBS

La reivindicación de Raj

La apuesta por mantener a Kunal Nayyar en el elenco no fue simplemente una cuestión de justicia personal o de coherencia artística; fue una de las decisiones más acertadas en la construcción del universo narrativo de The Big Bang Theory. Raj se convirtió con los años en uno de los personajes más entrañables, aportando un perfil emocional, vulnerable y culturalmente distintivo dentro del grupo de amigos. Su incapacidad para hablar con mujeres sin consumir alcohol, sus referencias a la cultura india y su particular vínculo con Howard le dieron una dimensión única que resonó con millones de espectadores.

El éxito posterior del personaje validó la decisión de Lorre, y la serie en su conjunto se benefició de esa diversidad de perfiles. De haberse concretado el reemplazo, el equilibrio cómico y temático del grupo se habría alterado de forma irreversible. Sin embargo, lejos de eso, se consolidó como un pilar fundamental del elenco de una de las comedias más vistas del siglo XXI.